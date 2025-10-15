Ông Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP kiêm Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố và 34 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố đối với đồng chí Trương Văn Nhung - Trưởng Ban công tác Dân tộc, Tôn giáo và Hội quần chúng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cùng các đồng chí chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Trương Văn Nhung

Với 30 năm công tác, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị trọng trách chủ chốt, đồng chí Trương Văn Nhung đã được Thành ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng ý giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố.

Với số phiếu bầu đồng ý đạt 100% ở 3 lần bỏ phiếu, đồng chí đã được tiến nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội vui mừng với kết quả bầu tại Hội nghị và chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố có thêm 1 đồng chí lãnh đạo xuất sắc và cá nhân đồng chí Trương Văn Nhung được nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng đồng chí Trương Văn Nhung được nhận nhiệm vụ mới

Đồng chí tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, gương mẫu của tập thể BCH, BTV Hội Nông dân Thành phố cũng như cá nhân đồng chí Trương Văn Nhung, công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2025-2030 vào trung tuần tháng 11 tới; khẩn trương triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tạo không khí thi đua sôi nổi, phong trào rộng khắp tầng lớp nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò thành viên của MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội Nông dân Thành phố cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp để phát triển kinh tế nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái – giàu bản sắc. Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân và nhân dân thể hiện vai trò đại diện và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân Thủ đô.

Tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trương Văn Nhung phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trương Văn Nhung – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội đã bày tỏ tình cảm chân thành trước sự quan tâm, rèn luyện của đồng chí Nguyễn Lan Hương và Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam Thành phố thời gian qua. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, luôn đoàn kết và cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh điển hình.

Hội nghị tiến hành bầu kiện toàn bổ sung 03 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.