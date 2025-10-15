Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 15/10/2025 14:54 GMT+7

Ông Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 15/10/2025 14:54 GMT+7
Sáng 15/10, Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hà Nội họp phiên không thường kỳ để kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch và Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân TP nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, ông Trương Văn Nhung - Trưởng Ban công tác Dân tộc, Tôn giáo và Hội quần chúng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được bầu vào BCH, BTV, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội...
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP kiêm Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố và 34 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố đối với đồng chí Trương Văn Nhung - Trưởng Ban công tác Dân tộc, Tôn giáo và Hội quần chúng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cùng các đồng chí chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Trương Văn Nhung

Với 30 năm công tác, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị trọng trách chủ chốt, đồng chí Trương Văn Nhung đã được Thành ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng ý giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố.

Với số phiếu bầu đồng ý đạt 100% ở 3 lần bỏ phiếu, đồng chí đã được tiến nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội vui mừng với kết quả bầu tại Hội nghị và chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố có thêm 1 đồng chí lãnh đạo xuất sắc và cá nhân đồng chí Trương Văn Nhung được nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng đồng chí Trương Văn Nhung được nhận nhiệm vụ mới

Đồng chí tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, gương mẫu của tập thể BCH, BTV Hội Nông dân Thành phố cũng như cá nhân đồng chí Trương Văn Nhung, công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2025-2030 vào trung tuần tháng 11 tới; khẩn trương triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tạo không khí thi đua sôi nổi, phong trào rộng khắp tầng lớp nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò thành viên của MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội Nông dân Thành phố cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp để phát triển kinh tế nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái – giàu bản sắc. Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân và nhân dân thể hiện vai trò đại diện và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân Thủ đô.

Tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trương Văn Nhung phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trương Văn Nhung – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội đã bày tỏ tình cảm chân thành trước sự quan tâm, rèn luyện của đồng chí Nguyễn Lan Hương và Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam Thành phố thời gian qua. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, luôn đoàn kết và cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh điển hình.

Hội nghị tiến hành bầu kiện toàn bổ sung 03 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Sau ngày 25/10, ở Hải Phòng, UBND cấp xã được quản lý loại đường bộ nào, có được quản lý tuyến quốc lộ không?

Sau ngày 25/10, ở Hải Phòng, UBND cấp xã được quản lý loại đường bộ nào, có được quản lý tuyến quốc lộ không?

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông

Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang còn các căn nhà cổ đẹp mê ly thế này đây

Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang còn các căn nhà cổ đẹp mê ly thế này đây

Cây cảnh đang hot ở Ninh Bình, chậu bonsai này dân chơi ngã giá 3 tỷ, vì sao ông chủ vẫn lắc đầu?

Cây cảnh đang hot ở Ninh Bình, chậu bonsai này dân chơi ngã giá 3 tỷ, vì sao ông chủ vẫn lắc đầu?

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nông dân xuất sắc có nhiều kỷ lục, ấn tượng với tỷ phú An Giang thu 150 tỷ/năm

Theo chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức đã ghi nhận những con số thu nhập kỷ lục, ví dụ tỷ phú An Giang nuôi trai ngọc, khẳng định vai trò tiên phong của người nông dân trong công cuộc làm giàu, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao mức sống cho người dân theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Trao quyết định công nhận ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh

Hội và Cuộc sống
Trao quyết định công nhận ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh

Điều chỉnh lãi suất cho vay ưu đãi Chương trình cho vay Nhà ở xã hội còn 5,4% 

Hội và Cuộc sống
Điều chỉnh lãi suất cho vay ưu đãi Chương trình cho vay Nhà ở xã hội còn 5,4% 

Tại sao Lỗ Túc lại thuyết phục Tôn Quyền cho Lưu Bị mượn Kinh Châu?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Lỗ Túc lại thuyết phục Tôn Quyền cho Lưu Bị mượn Kinh Châu?

Đông Tây - Kim Cổ

Lý do Tôn Quyền cho Lưu Bị mượn Kinh Châu thời Tam Quốc, ý đồ thực sự là gì, hôm nay chúng tôi sẽ giải thích theo một góc độ khác cùng mọi người đàm luận.

Bố vợ của Chu Đệ đã bị Chu Nguyên Chương ép phải chết ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Bố vợ của Chu Đệ đã bị Chu Nguyên Chương ép phải chết ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Cũng như bao công thần khai quốc khác, cuộc đời của Từ Đạt kết thúc trong một bi kịch đầy uẩn khúc — một cái chết khiến hậu thế đến nay vẫn còn tranh cãi: ông qua đời đột ngột ở tuổi 54, giữa lúc đang được sủng tín, và không ít người tin rằng Chu Nguyên Chương đã “ban chết” cho ông trong nỗi nghi kỵ vô hình.

4 ứng viên thay HLV Patrick Kluivert dẫn dắt ĐT Indonesia: Toàn “hàng khủng” từ Hà Lan
Thể thao

4 ứng viên thay HLV Patrick Kluivert dẫn dắt ĐT Indonesia: Toàn “hàng khủng” từ Hà Lan

Thể thao

Truyền thông "Xứ vạn đảo" mơ toàn HLV hàng "khủng" thay thế cho HLV Patrick Kluivert tại ĐT Indonesia. Trong đó bao gồm cả Louis van Gaal và Frank Rijkaard.

Trung Quốc nổi giận tố Mỹ “bóp méo sự thật, gieo rắc sợ hãi trên toàn cầu”
Thế giới

Trung Quốc nổi giận tố Mỹ “bóp méo sự thật, gieo rắc sợ hãi trên toàn cầu”

Thế giới

Bắc Kinh cáo buộc Washington “thổi phồng, bóp méo sự thật” và kích động tâm lý hoang mang, hoảng loạn toàn cầu trong khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Động thái bất ngờ của phái đoàn Ukraine trên đất Mỹ trước cuộc gặp Trump-Zelensky
Thế giới

Động thái bất ngờ của phái đoàn Ukraine trên đất Mỹ trước cuộc gặp Trump-Zelensky

Thế giới

Một phái đoàn cấp cao của Ukraine đã có cuộc gặp với các tập đoàn vũ khí hàng đầu của Mỹ, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng hội đàm với Tổng thống Donald Trump – một dấu hiệu cho thấy Kiev đang nỗ lực củng cố quan hệ quốc phòng với Washington trong bối cảnh cuộc chiến tranh với Nga chưa có hồi kết.

Cà Mau: Khánh thành 11 công trình có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I
Kinh tế

Cà Mau: Khánh thành 11 công trình có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I

Kinh tế

Chiều 16/10, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành 11 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quy hoạch, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ
Tin tức

Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quy hoạch, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ

Tin tức

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 377 ngày 8/10/2025 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Danh sách 75 lãnh đạo trúng cử ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, có 31 Bí thư xã, phường
Tin tức

Danh sách 75 lãnh đạo trúng cử ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, có 31 Bí thư xã, phường

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ VXIII đã bầu đủ 75 nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Con tôm càng to bự 'ôm cây lúa', nông dân An Giang bắt bán hút hàng, lúa gạo càng bán dễ dàng
Nhà nông

Con tôm càng to bự "ôm cây lúa", nông dân An Giang bắt bán hút hàng, lúa gạo càng bán dễ dàng

Nhà nông

Những ngày đầu vụ lúa mùa 2025–2026, trên các cánh đồng tôm – lúa của tỉnh An Giang, không khí xuống giống, cấy mạ diễn ra khẩn trương. Theo kế hoạch của ngành nông nghiệp tỉnh An Giang, vụ này toàn tỉnh gieo trồng khoảng 107.000ha, chủ yếu ở vùng U Minh Thượng. Đến ngày 10/10, nông dân đã xuống giống, cấy mạ gần 100.000ha, chủ yếu là các giống lúa đặc sản, chất lượng cao như ST24, ST25, Đài thơm, RVT, Một bụi đỏ…

Tin tối (16/10): Công Phượng tiếp tục báo tin buồn cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin tối (16/10): Công Phượng tiếp tục báo tin buồn cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Công Phượng tiếp tục báo tin buồn cho HLV Kim Sang-sik; Indonesia sa thải HLV Kluivert; Chủ tịch FPF mong Ronaldo truyền cảm hứng thêm 40 năm; M.U mua thêm đất xây SVĐ mới; Pelle hé lộ cuộc sống sau khi ly hôn.

Nuôi dày đặc đặc sản gì dưới bể xi măng mà một anh nông dân Hà Tĩnh cứ xúc đợt nào bán hết đợt đó?
Nhà nông

Nuôi dày đặc đặc sản gì dưới bể xi măng mà một anh nông dân Hà Tĩnh cứ xúc đợt nào bán hết đợt đó?

Nhà nông

Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Đoàn Mạnh Cường, trú xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) đang đem lại nhiều tín hiệu tích cực, mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới.

Trung tướng Tào Đức Thắng nói về hành động của Viettel Telecom và mục tiêu 115 nghìn tỷ đồng
Kinh tế

Trung tướng Tào Đức Thắng nói về hành động của Viettel Telecom và mục tiêu 115 nghìn tỷ đồng

Kinh tế

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) xác định, trong 5 năm tới, phải chuyển dịch từ một Telco thành một Techco toàn cầu.

Cười nhạo Nga là tự rước họa: Phương Tây thừa nhận sức mạnh đáng gờm của Hải quân Nga
Thế giới

Cười nhạo Nga là tự rước họa: Phương Tây thừa nhận sức mạnh đáng gờm của Hải quân Nga

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây chế giễu chiếc tàu ngầm Novorossiysk của Nga – thuộc lớp Kilo chạy bằng diesel-điện khi nó bất ngờ nổi lên ở vùng biển châu Âu trong hành trình về miền Bắc Nga. Tuy nhiên, thủy thủ và các chuyên gia phương Tây cảnh báo "Cười nhạo Nga là tự rước họa vào thân".

Chính thức vận hành 'lá chắn số' bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Lâm Đồng
Tin tức

Chính thức vận hành "lá chắn số" bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Lâm Đồng

Tin tức

Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Lâm Đồng - "lá chắn số" bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của tỉnh đã chính thức đi vào vận hành giúp bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu dùng chung của tỉnh, dữ liệu của cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới với số phiếu cao nhất
Tin tức

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới với số phiếu cao nhất

Tin tức

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18 đã bầu đủ 75 nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã trúng cử với số phiếu cao nhất với 99,27%.

Đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo định kỳ hằng quý
Tin tức

Đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo định kỳ hằng quý

Tin tức

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 198 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp lội ngược dòng, tiền tài tự tìm đến cửa vào cuối tháng 10
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp lội ngược dòng, tiền tài tự tìm đến cửa vào cuối tháng 10

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp nỗ lực không ngừng, vận tài lộc hanh thông, mở ra cơ hội kiếm tiền vào cuối tháng 10.

Thủ tướng: Quân khu 5 mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên vùng đất sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa
Tin tức

Thủ tướng: Quân khu 5 mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên vùng đất sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16/10/1945 – 16/10/2025) và trao huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba, khẳng định Quân khu 5 mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên vùng đất “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”.

Công an khởi tố vụ án để điều tra vụ Khu đô thị mới An Bình, Cần Thơ
Pháp luật

Công an khởi tố vụ án để điều tra vụ Khu đô thị mới An Bình, Cần Thơ

Pháp luật

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” liên quan đến sai phạm tại dự án Khu đô thị mới An Bình (tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũ).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân Thái Nguyên, hỗ trợ 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân Thái Nguyên, hỗ trợ 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau bão lũ
4

Đại đoàn kết dân tộc

Chiều 16/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp đến tỉnh Thái Nguyên để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân chịu thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 11 gây ra.

Prudential Việt Nam chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lũ, trao gửi yêu thương đến người dân khu vực bị ảnh hưởng
Doanh nghiệp

Prudential Việt Nam chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lũ, trao gửi yêu thương đến người dân khu vực bị ảnh hưởng

Doanh nghiệp

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa công bố khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ t ại 6 địa phương gồm: Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Tin nóng và mới nhất về sắp xếp, sáp nhập các trường đại học, cao đẳng sắp tới
Xã hội

Tin nóng và mới nhất về sắp xếp, sáp nhập các trường đại học, cao đẳng sắp tới

Xã hội

Bộ Y tế và 5 tỉnh, thành đã có đề xuất các phương án sáp nhập các trường đại học, cao đẳng và nhiều trường trung cấp.

Ông Trump tặng món quà 'chiến thắng' bất ngờ cho Ukraine, tiền lấy từ túi Trung Quốc
Thế giới

Ông Trump tặng món quà "chiến thắng" bất ngờ cho Ukraine, tiền lấy từ túi Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị thành lập một “Quỹ Chiến thắng cho Ukraine”, được tài trợ hoàn toàn từ các khoản thuế quan mới đánh vào hàng hóa Trung Quốc — theo kế hoạch được Nhà Trắng trình bày trước các đồng minh châu Âu trước chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu tới.

Hậu sa thải HLV Patrick Kluivert, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đưa ra mục tiêu gì?
Thể thao

Hậu sa thải HLV Patrick Kluivert, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đưa ra mục tiêu gì?

Thể thao

Chia sẻ trước truyền thông, chủ tịch LĐBĐ Indonesia - ông Erick Thohir đã có những tuyên bố đáng chú ý về mục tiêu của đội tuyển nước này.

Thủ tướng dự lễ khởi công trường học ở xã miền núi TPĐà Nẵng
Xã hội

Thủ tướng dự lễ khởi công trường học ở xã miền núi TPĐà Nẵng

Xã hội

Chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công trường học ở xã miền núi TP Đà Nẵng.

Lập kỷ lục thế giới với cái tên dài hơn 2.200 từ
Xã hội

Lập kỷ lục thế giới với cái tên dài hơn 2.200 từ

Xã hội

Ông Laurence Watkins, 60 tuổi, sống tại Auckland, New Zealand, vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người có tên cá nhân dài nhất, với 2.253 từ, mất tới 20 phút để đọc hết.

Kỳ diệu: Bệnh viện ghép gan bất đồng nhóm máu hồi sinh sự sống cho thiếu nữ 17 tuổi
Xã hội

Kỳ diệu: Bệnh viện ghép gan bất đồng nhóm máu hồi sinh sự sống cho thiếu nữ 17 tuổi

Xã hội

Mẹ nhóm máu B, con nhóm máu O tưởng như không thể ghép gan, nhưng các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã biến điều không thể thành có thể, giúp cô gái 17 tuổi hồi sinh sau hành trình chống chọi u gan.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng
Tin tức

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng
15

Tin tức

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, quyết định được công bố vào chiều 16/10.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải ‘đúng, đủ, sạch, sống’
Nhà đất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải ‘đúng, đủ, sạch, sống’

Nhà đất

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và giải pháp đẩy nhanh tiến độ, kết nối trực tuyến với UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chi tiết số lượng Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố sau sáp nhập
Tin tức

Chi tiết số lượng Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố sau sáp nhập

Tin tức

Chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết quy định số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

1

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

2

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

3

Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

4

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

5

Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine

Mỹ công bố một thỏa thuận vũ khí lớn cho Ukraine