Ông Vũ Trung Kiên được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và thăng quân hàm Trung tướng

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức gặp mặt, chúc mừng Trung tướng Vũ Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Buổi gặp có Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cùng đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng Trung tướng Vũ Trung Kiên. Ảnh: Báo Biên phòng.

Trước đó, chiều 8/11, tại Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trao Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng thời trao Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng cho ông Kiên.

Phát biểu chúc mừng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết Trung tướng Vũ Trung Kiên là cán bộ có nhiều năm gắn bó với lực lượng Biên phòng, từng đảm nhiệm nhiều cương vị công tác, đóng góp quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trên cương vị Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, ông Kiên thể hiện bản lĩnh, năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên biển, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ông Tuấn tin tưởng, trên cương vị Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Vũ Trung Kiên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh xây dựng lực lượng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp, Trung tướng Vũ Trung Kiên bày tỏ vinh dự, tự hào khi được tin tưởng giao trọng trách mới. Ông cam kết phát huy truyền thống của Bộ đội Biên phòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.