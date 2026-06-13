Ông xã âm thầm tháp tùng Hồ Quỳnh Hương tập luyện, nhạc sĩ Đức Huy U80 vẫn đầy năng lượng

Những ngày qua, nhạc sĩ Dương Cầm cùng các nghệ sĩ “chủ nhà” gồm: nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca nhạc sĩ Vũ Thanh Vân đã liên tục tập luyện, chuẩn bị cho concert "Phòng khách 3 thế hệ" diễn ra tối ngày 14/6 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nhạc sĩ Dương Cầm là Tổng Đạo diễn, Giám đốc âm nhạc của concert "Phòng khách 3 thế hệ". Ảnh: TP

Thông qua những ca khúc quen thuộc, những ký ức chung và những câu chuyện được kể bằng âm nhạc, chương trình hướng tới việc tạo nên những “điểm chạm” cảm xúc để mỗi khán giả có thể nhìn thấy chính mình, nhìn thấy gia đình mình trong hành trình thưởng thức nghệ thuật.

“Âm nhạc có khả năng xóa nhòa khoảng cách về tuổi tác, thời gian và trải nghiệm sống”, nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ.

Khán giả cũng sẽ được chứng kiến những màn kết hợp hoàn toàn mới, nơi những ca khúc đã đi cùng năm tháng được đặt trong những cuộc đối thoại âm nhạc đầy thú vị với các bản hit đương đại.

Nhạc sĩ Đức Huy U80 vẫn đầy năng lượng



Ở tuổi U80, nhạc sĩ Đức Huy khiến nhiều nghệ sĩ trẻ ngưỡng mộ bởi nguồn năng lượng dồi dào, phong thái trẻ trung và tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Ngay sau khi đáp chuyến bay đến Hà Nội, ông đã tới thẳng địa điểm tập luyện để làm việc cùng ê-kíp chương trình.

Nhạc sĩ Đức Huy được tổ chức sinh nhật ngay tại phòng tập. Ảnh: TP

Trong suốt các buổi tập, sự kỹ tính, tận tâm và tình yêu âm nhạc bền bỉ sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Đức Huy đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho cả ê-kíp trong những ngày tập luyện.

Đặc biệt, đúng dịp sinh nhật của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc sĩ Dương Cầm cùng ê-kíp đã dành tặng ông một món quà tinh thần bất ngờ. Không khí ấm áp khiến buổi tập giống như một cuộc sum họp gia đình nhiều thế hệ.

Ở tuổi U80, nhạc sĩ Đức Huy vẫn đầy năng lượng trong các buổi tập. Ảnh: TP

Hồ Quỳnh Hương được chồng tháp tùng đi diễn

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khiến nhiều người chú ý bởi nguồn năng lượng tích cực và sự rạng rỡ trong những ngày tập luyện. Hình ảnh gây ấn tượng với mọi người là sự xuất hiện lặng lẽ của ông xã doanh nhân bên cạnh nữ ca sĩ. Trong suốt quá trình tập luyện, anh luôn đồng hành, dõi theo và động viên vợ từ phía dưới sân khấu.

Ông xã tháp tùng ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đi diễn. Ảnh: TP

Sự viên mãn trong cuộc sống dường như tiếp thêm cho Hồ Quỳnh Hương một nguồn cảm xúc đặc biệt. Nữ ca sĩ xuất hiện với tinh thần hào hứng, tràn đầy năng lượng và dành nhiều thời gian chuẩn bị cho chương trình.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: "Tôi rất hiếm khi tập bài mới nhưng riêng với Phòng khách 3 thế hệ tôi đã tập liền mấy bài mới. Thậm chí trong lúc bị ốm, tôi vẫn miệt mài tập luyện. Tôi rất quý Dương Cầm và cũng rất hào hứng được gặp gỡ khán giả".

Tại Phòng khách 3 thế hệ, Hồ Quỳnh Hương sẽ lần đầu tiên thể hiện các ca khúc Mùa hè đẹp nhất và Đừng xa em đêm nay của nhạc sĩ Đức Huy. Qua những đoạn clip ngắn được hé lộ từ phòng tập, giọng hát nội lực cùng khả năng xử lý tinh tế, giàu cảm xúc của nữ ca sĩ đã khiến nhiều thành viên ê-kíp không khỏi xúc động. Không ít lần cả không gian tập luyện như lắng lại khi Hồ Quỳnh Hương cất giọng, trước khi bùng lên bằng những tràng vỗ tay đầy phấn khích.

Hồ Quỳnh Hương tập luyện đầy thăng hoa cùng nhạc sĩ Đức Huy. Ảnh: TP

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Nhiều khán giả kỳ vọng sẽ được gặp lại một Hồ Quỳnh Hương quen thuộc với giọng hát đầy nội lực, nhưng đồng thời cũng thấy một Hồ Quỳnh Hương của hiện tại - đằm sâu, viên mãn và giàu trải nghiệm hơn trong từng câu hát.

Bùi Công Nam, Vũ Thanh Vân trẻ trung

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân mang tới những màu sắc tươi mới cho Phòng khách 3 thế hệ.

Bùi Công Nam lần đầu đứng chung sân khấu với nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Nam ca sĩ hứa hẹn tạo dấu ấn với màn mashup thú vị giữa Tìm được nhau khó thế nào và Hãy quay về khi còn yêu nhau - một sự kết hợp được đánh giá là bất ngờ nhưng vô cùng hợp lý.

Vũ Thanh Vân cùng nhạc sĩ Đức Huy. Ảnh: TP

Trong khi đó, Vũ Thanh Vân trở thành một trong những ẩn số đáng chờ đợi nhất của chương trình với bản hit Missing You, Em không... cùng những màn kết hợp đáng chờ đợi.

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Nguồn năng lượng trẻ trung, sự hồn nhiên cùng chất giọng giàu cảm xúc giúp cô nhanh chóng tạo được dấu ấn trong các buổi tập. Một khoảnh khắc vui vẻ khiến cả ê-kíp bật cười là khi Vũ Thanh Vân nghe Hồ Quỳnh Hương xử lý những quãng cao đầy nội lực đã hài hước hỏi đàn chị: "Ở trên cao thế chị mệt không?".



Với những gì đã diễn ra trong phòng tập, "Phòng khách 3 thế hệ" hứa hẹn sẽ không chỉ là một đêm nhạc để thưởng thức, mà còn là một hành trình cảm xúc, nơi khán giả có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình và gia đình mình trong từng giai điệu.