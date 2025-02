Ông Zelensky bất ngờ nêu điều kiện mới để đàm phán với Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Ukrinform

"Nếu tôi hiểu rằng Mỹ và châu Âu sẽ không bỏ rơi chúng tôi, ủng hộ chúng tôi và đảm bảo an ninh cho chúng tôi, tôi sẽ sẵn sàng đối với bất kỳ hình thức đàm phán nào, đúng thế", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ITV News của Anh khi trả lời câu hỏi về việc sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Zelensky đảm bảo rằng có mọi khả năng để chấm dứt xung đột ở Ukraine vào năm 2025. Ông Zelensky nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột và kêu gọi ông cùng Liên minh châu Âu tăng cường gây sức ép cho Nga, chủ yếu là bằng các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố rằng nếu có mong muốn tìm ra giải pháp thỏa hiệp thì các cuộc đàm phán về Ukraine có thể được tiến hành với bất kỳ ai, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Zelensky do tính bất hợp pháp của mình không có quyền ký kết bất cứ điều gì. Ông Putin nhắc lại rằng Kiev cần tìm cách hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán do ông Zelensky ký trước đó – việc này có thể do Chủ tịch Quốc hội thực hiện. Nếu đích thân ông Zelensky muốn tham gia đàm phán, Tổng thống Nga tỏ ý sẵn sàng phân công những người chuyên trách để thực hiện việc này.

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng mục tiêu giải quyết xung đột ở Ukraine không phải là lệnh ngừng bắn ngắn hạn và thời gian tạm dừng để tập hợp lực lượng và tái vũ trang với mục đích tiếp tục xung đột sau đó, mà là nền hòa bình lâu dài. Về phần mình ông Trump cho biết ông Zelensky đã sẵn sàng ký kết thỏa thuận để giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng không nêu rõ trong điều kiện nào. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng cuộc trò chuyện của ông với Tổng thống Putin có thể diễn ra "rất sớm".