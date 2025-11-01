Ông Zelensky cáo buộc ông Putin muốn đến Pokrovsk và đe dọa 'chuyến đi sẽ là cuối cùng'

Theo báo Ukraine Strana, ông Zelensky đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk trước giới truyền thông tại Văn phòng Tổng thống.

“Putin nói rằng ông ta sẽ đến Pokrovsk. Vậy thì xin mời. Nếu ông ta đến Pokrovsk – mọi người sẽ vỗ tay, bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu chuyện đó sẽ kết thúc thế nào” Tổng thống nói.

Zelensky cũng bình luận về thông tin quân Nga đang có mặt tại Pokrovsk.

“Ở Pokrovsk có lính Nga. Quân ta đang tiêu diệt họ dần dần. Bởi vì cần bảo toàn lực lượng... do bọn chiếm đóng đang ẩn náu trong các tòa nhà” - ông nhấn mạnh.

Strana lưu ý rằng Putin chưa từng nói ông muốn đến Pokrovsk. Ông chỉ đề xuất tuyên bố ngừng bắn tại thành phố này (cũng như ở Kupiansk và Myrnohrad) để cho phép các nhà báo Ukraine và phương Tây tới đó, song Ukraine đã phản ứng gay gắt với đề xuất này.

Tình hình Pokrovsk rất khó khăn

Trong cuộc họp báo nói trên, ông Zelenskyy cũng thừa nhận rằng tình hình ở Pokrovsk rất khó khăn, lực lượng Nga đang tập trung 170.000 quân tấn công khu vực này. Tuy nhiên ông phủ nhận việc binh sĩ Ukraine bị bao vây.

"Tình hình ở Pokrovsk rất khó khăn… 170.000 người chiếm đóng đang tập trung ở khu vực đó. Đó là một con số khổng lồ. Và sáng nay tôi đã nói chuyện với tổng tư lệnh – không có thay đổi gì ở Pokrovsk cả" - ông Zelensky cho biết.

"Chắc chắn là tình hình địch đang căng thẳng ở khắp nơi. Anh còn nhớ tình hình chiến dịch Kursk không? Anh còn nhớ báo chí đã đưa tin thế nào không? Người ta đồn đại rất nhiều. Người ta nói rằng chúng ta đã bao vây 5.000 hoặc 8.000 người. Đó là lời nói dối".

Tổng thống Ukraine cho biết, một "trận chiến nghiêm trọng" đang diễn ra để giành Pokrovsk, và giới lãnh đạo Nga đã ra lệnh cho quân đội "chiếm lấy thành phố".

Zelenskyy cho biết có nhiều thông tin mâu thuẫn về Pokrovsk và ông đã xem nhiều bản đồ khác nhau về tình hình trong khu vực.

Vasyl Maliuk, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine, lưu ý rằng quân Nga đã tuyên bố sẽ sớm chiếm được Pokrovsk hơn một năm nay, nhưng trong thời gian đó họ chỉ tiến được 7 km: "Họ đã mất hàng chục nghìn binh sĩ, chưa kể đến những người bị thương. Nhưng hôm nay, tất cả đã hợp sức ở đó. Tổng thống (Putin) đang nói với bạn về sức mạnh của nhóm của họ, nhưng họ đang bị kìm hãm và nghiền nát mỗi ngày".

Tờ Strana cho biết, theo phía Ukraine, Pokrovsk là một “vùng xám” rộng lớn, khi phía nam đường sắt vẫn còn vị trí của quân đội Ukraine, nhưng phía bắc khu dân cư đã bị quân Nga thâm nhập.

Gần đây, ông Zelensky khi nói về tình hình ở Pokrovsk và Kupiansk, cho biết giao tranh đường phố bắt đầu sau khi quân Nga tiến vào.