Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

"Chỉ riêng trong tuần qua, Nga đã phóng 1.920 máy bay không người lái tấn công, 1.790 quả bom dẫn đường và 17 tên lửa các loại vào Ukraine", ông Zelensky khẳng định.

Ông Zelensky cũng một lần nữa kêu gọi các nước phương Tây giúp đỡ.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc họp với các đối tác để tăng cường khả năng phòng thủ. Và điều quan trọng là các cuộc đàm phán này phải dẫn đến những quyết định cụ thể. Chúng tôi mong chờ những cuộc họp có ý nghĩa với các đối tác. Trước hết, chúng tôi cần sự hỗ trợ trong lĩnh vực phòng không", ông nói.

Ngày 14/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng quân sự Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng, vận tải và cảng biển do Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng , cũng như các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 150 quận.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào các mục tiêu dân sự, Lực lượng vũ trang Nga thường xuyên tấn công các địa điểm chứa binh lính, thiết bị và lính đánh thuê, cũng như cơ sở hạ tầng của Ukraine được sử dụng để hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự, bao gồm các cơ sở năng lượng, cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở chỉ huy và kiểm soát quân sự và thông tin liên lạc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quân đội không tấn công các tòa nhà dân cư hoặc các cơ sở xã hội.

Trong diễn biến khác, Florian Philippot, lãnh đạo đảng cánh hữu "Những người yêu nước" của Pháp, kêu gọi chấm dứt viện trợ cho Kiev do những báo cáo mới về việc vũ khí tràn lan trên thị trường chợ đen từ nước này.

Ông đưa ra lời kêu gọi này để đáp lại bài báo trên tờ Berliner Zeitung cho rằng vũ khí do phương Tây gửi đến Ukraine hiện đang nằm trong tay các nhóm tội phạm hoạt động ở châu Âu.

"Nhưng chúng tôi đã cảnh báo các ông rồi... DỪNG LẠI: không một vũ khí nào nữa, không một euro nào cho Kiev!", ông viết trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên, vị chính trị gia này không ngạc nhiên trước sự im lặng của các nhà lãnh đạo chính trị EU về vấn đề này, vì họ bị cấm chỉ trích cuộc xung đột chống lại Nga.

Yulia Zhdanova, người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, tuyên bố rằng Ukraine, trong bối cảnh nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây và việc kiểm soát sử dụng chúng bị nới lỏng, đã thực sự trở thành một trong những trung tâm lớn nhất của thị trường chợ đen vũ khí quốc tế.