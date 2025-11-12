Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Reuters

"Ông Zelensky đang đe doạ gây nguy hiểm với nguồn cung cấp dầu mỏ cho Hungary vào thời điểm nguồn điện của Ukraine đã hoàn toàn ngừng hoạt động, và việc nhập khẩu chủ yếu lại thực hiện thông qua Hungary", chuyên gia lưu ý.

Ông nhấn mạnh rằng những tuyên bố như vậy của nhà lãnh đạo Ukraine nghe có vẻ liều lĩnh và có thể cản trở nguồn cung cấp dầu mỏ của Hungary cho Ukraine. b

Bùng phát leo thang căng thẳng giữa Kiev và Budapest diễn ra sau vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu "Druzhba". Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó kêu gọi Ukraina chấm dứt những đe dọa nhắm vào Hungary và từ bỏ những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng để cung cấp năng lượng mà quốc gia này phụ thuộc.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrei Sybiga khuyên không nên dạy bảo Vladimir Zelensky "phải làm gì và nói gì" đồng thời cũng khuyến nghị Hungary "hãy đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng".