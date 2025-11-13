Ông Zelensky: Không ai ép buộc binh lính phải chết vì đống đổ nát ở Pokrovsk

Thành phố Pokrovsk. Ảnh: UP.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg Television hôm 12/11, ông Zelensky cho biết lực lượng Nga đang nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk sau nhiều tháng chiến sự dữ dội. Ông nói tình hình ở đây rất khó khăn với binh lính Ukraine nhưng rút quân hay không phải do các chỉ huy thực địa quyết định.

"Không ai ép buộc họ phải chết chỉ vì đống đổ nát. Tôi sẽ hỗ trợ binh lính của chúng ta, đặc biệt là các chỉ huy đang ở đó, trong việc họ có thể kiểm soát tình hình. Hoặc là quá tốn kém đối với chúng ta - điều quan trọng nhất đối với chúng ta là binh lính của chúng ta" - ông Zelensky tuyên bố.

Theo Tổng thống Ukraine, Nga tìm kiếm chiến thắng ở Pokrovsk để thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine phải rút quân khỏi toàn bộ miền đông Donbass để chấm dứt chiến tranh.

Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng Ukraine sẽ không từ bỏ việc phòng thủ các vùng lãnh thổ phía đông.

“Chúng tôi không thể rời bỏ miền Đông Ukraine. Không ai có thể hiểu được điều đó, người dân cũng sẽ không chấp nhận điều đó. Và quan trọng nhất là không ai có thể đảm bảo rằng nếu họ chiếm được thị trấn này hay thị trấn khác, họ sẽ không tiến xa hơn. Không có yếu tố nào đủ sức răn đe” - ông nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, Nga đang tập trung nỗ lực tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine, nhằm làm suy yếu đất nước trước mùa xuân.

“Họ biết rằng khi yếu tố năng lượng không còn, họ cũng chẳng còn yếu tố mạnh nào khác” - ông nói, nhấn mạnh rằng lực lượng Nga “không còn quá nhiều sức mạnh.”

Syrsky có thể giữ Pokrovsk?

Trước đó, các quân nhân từ hướng Pokrovsk đã báo cáo trong một bình luận gửi tới Bộ Quốc phòng Ukraine rằng quân đội Nga đã di chuyển thiết bị vào Pokrovsk và triển khai súng cối tại đây kể từ ít nhất ngày 6/11.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, những nỗ lực của lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhằm giải phóng thành phố đã bị chậm trễ và không làm thay đổi cán cân quyền lực trong thành phố.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky hôm qua đã lên tiếng về ý định giữ vững Pokrovsk. Ông tin rằng việc ổn định tình hình tại khu vực hoạt động Pokrovsk-Mirnograd phụ thuộc vào mức độ tương tác và phối hợp hành động của các cơ quan chỉ huy quân sự, các đơn vị và phân khu tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Giao tranh tại Pokrovsk

Hướng Pokrovsk từ lâu vẫn là một trong những điểm nóng nhất trên chiến tuyến. Hiện nay, giao tranh ác liệt đang diễn ra ngay trong nội đô thành phố Pokrovsk.

Các lực lượng Nga đang cố gắng bao vây thành phố từ nhiều hướng, từng bước tiến lên bằng chiến thuật thâm nhập của các nhóm tấn công nhỏ nhằm tìm ra những điểm yếu trong phòng tuyến của Ukraine.

Ban đầu, đối phương tìm cách đột phá từ phía nam, khu vực Zvirove và Troyanda. Sau đó, các cuộc tấn công bắt đầu từ phía tây - từ khu vực Kotlyne hướng về khu công nghiệp ở phía tây bắc Pokrovsk.

Gần đây phía Ukraine cũng đã ghi nhận các nỗ lực của lực lượng Nga nhằm thâm nhập từ phía đông nam. Theo ước tính của quân đội Ukraine, hiện có từ 300 đến 500 binh sĩ Nga đang ở trong thành phố.

Theo báo cáo sáng 13/11 của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ trong 24 giờ trước đó, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 81 cuộc tấn công của đối phương tại khu vực 16 khu định cư ở hướng Pokrovsk.