Ông Zelensky nói thông tin ông Trump kêu gọi tấn công nhà ông Putin là không đúng sự thật

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

Trong một cuộc phỏng vấn, một nhà báo của Axios cho biết ông đã nghe ông Trump được cho là đã tuyên bố trong một cuộc điện thoại với ông Zelensky vài tuần trước rằng Ukraine "nên ném bom nhà của ông Putin". "Không, điều đó không đúng", ông Zelensky trả lời.

Vào tháng 7, tờ Financial Times đã công bố phiên bản nội dung cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ đã thúc giục Kiev tấn công Moscow và St. Petersburg như một phần trong chiến lược "buộc Nga phải đàm phán".

Nhà Trắng sau đó đã phủ nhận điều này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt tuyên bố rằng ông Trump không hề kêu gọi tấn công Moscow và St. Petersburg.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẽ không bao giờ công nhận việc sáp nhập các vùng lãnh thổ cũ của mình vào Nga và muốn lấy lại chúng thông qua các biện pháp quân sự hoặc ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định lập trường lâu nay của mình rằng Kiev sẽ không bao giờ thừa nhận việc mất lãnh thổ vào tay Nga.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận những vùng lãnh thổ tạm thời bị Nga chiếm đóng. Chúng tôi không thể làm vậy”, ông tuyên bố.

Việc lựa chọn giải pháp ngoại giao để giành lại lãnh thổ thay vì chỉ sử dụng biện pháp quân sự được nhà lãnh đạo Ukraine coi là một "sự thỏa hiệp" tốt.

"Nếu chúng tôi không có đủ sức mạnh để giành lại những vùng lãnh thổ này, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Chúng tôi sẵn sàng giành lại chúng vào một thời điểm nào đó trong tương lai bằng con đường ngoại giao, chứ không phải vũ khí. Và tôi nghĩ đây là một thỏa hiệp tốt cho tất cả mọi người, đó là chúng ta phải quyết định những vấn đề này ngay bây giờ thông qua đối thoại và ít tổn thất hơn", ông Zelensky nói.