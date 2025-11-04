Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Thế giới
Thứ ba, ngày 04/11/2025 17:12 GMT+7

Ông Zelensky tuyên bố bất ngờ về số phận Pokrovsk, ưu thế của Ukraine ở Dobropillia

+ aA -
Phương Đăng (theo DPA) Thứ ba, ngày 04/11/2025 17:12 GMT+7
Thừa nhận giao tranh vẫn căng thẳng tại chiến trường miền Đông, song Tổng thống Zelensky khẳng định, lực lượng Nga không đạt được bất kỳ thành công nào tại pháo đài Pokrovsk trong những ngày gần đây trong khi Ukraine vẫn đang nắm ưu thế tại thị trấn lân cận Dobropillia.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters.

Ngày 4/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ các tuyên bố từ phía Nga rằng quân đội của Moscow đang giành ưu thế ở nhiều khu vực tại mặt trận miền Đông Ukraine.

Phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Brussels, ông Zelensky nói: “Lực lượng Nga không đạt được bất kỳ thành công nào trong những ngày gần đây tại Pokrovsk”- thành phố hiện là tâm điểm giao tranh khốc liệt ở tỉnh Donetsk.

Tổng thống Ukraine thừa nhận tình hình trên chiến trường “rất khó khăn”, song khẳng định quân đội Ukraine vẫn đang nắm ưu thế tại thị trấn lân cận Dobropillia.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, tình hình tại các khu vực Lyman, Kramatorsk và Kostiantynivka “vẫn không thay đổi”, đồng thời tiết lộ, chỉ còn khoảng 60 binh sĩ Nga ở lại thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov - nơi từng bị Nga chiếm giữ trong vài tháng đầu của cuộc chiến nhưng sau đó đã được Ukraine giành lại.

“Chúng tôi sẽ quét sạch toàn bộ khu vực đó”, ông Zelensky nói.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định các lực lượng Ukraine đã bị bao vây tại Pokrovsk và Kupyansk. Kiev liên tục bác bỏ thông tin này, nhưng cũng thừa nhận tình hình tại Pokrovsk “rất nghiêm trọng”.

Theo ước tính của các nguồn tin Ukraine, khoảng 30% tổng số giao tranh trên toàn tuyến mặt trận hiện diễn ra quanh khu vực Pokrovsk - minh chứng cho tầm quan trọng chiến lược của thành phố này.

Một số binh sĩ Ukraine được truyền thông trong nước dẫn lời cho biết họ “không tin thành phố có thể trụ vững lâu dài”, dù vẫn tiếp tục phòng thủ quyết liệt.

Tham khảo thêm

Ông Trump tố Trung Quốc, Pakistan, Nga,Triều Tiên đang thử vũ khí hạt nhân, Ấn Độ 'ngồi trên đống lửa'

Ông Trump tố Trung Quốc, Pakistan, Nga,Triều Tiên đang thử vũ khí hạt nhân, Ấn Độ "ngồi trên đống lửa"

Siêu ngư lôi hạt nhân mới của Nga khiến phương Tây 'lạnh gáy' mạnh cỡ nào?

Siêu ngư lôi hạt nhân mới của Nga khiến phương Tây "lạnh gáy" mạnh cỡ nào?

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản

Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối Tokyo về việc nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae – tiếp xúc với một chính khách cấp cao của Đài Loan bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, và mô tả hành động này là “nghiêm trọng”.

Phương Tây cáo buộc Ukraine ra tay tấn công 2 nước EU

Thế giới
Phương Tây cáo buộc Ukraine ra tay tấn công 2 nước EU

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine

Thế giới
Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine

Một nhà báo người Đức kinh hoàng trước tình hình ở Kiev

Thế giới
Một nhà báo người Đức kinh hoàng trước tình hình ở Kiev

"Nhím bọc thép" khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine "hết hồn"

Thế giới
'Nhím bọc thép' khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine 'hết hồn'

Đọc thêm

CAS ra phán quyết, bóng đá Malaysia mất tất cả?
Thể thao

CAS ra phán quyết, bóng đá Malaysia mất tất cả?

Thể thao

Bê bối cầu thủ nhập tịch khiến bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ bị xử thua, cấm thi đấu và khủng hoảng nghiêm trọng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

HLV người Brazil mới đến Thép xanh Nam Định tham dự buổi họp báo trước trận gặp Gamba Osaka
Thể thao

HLV người Brazil mới đến Thép xanh Nam Định tham dự buổi họp báo trước trận gặp Gamba Osaka
6

Thể thao

Chiều 4/11, trợ lý HLV Andre Lima - người vừa gia nhập Thép xanh Nam Định vào tối ngày 3/11 và trung vệ Lucas Alves đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu quan trọng gặp Gamba Osaka (Nhật Bản), thuộc khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League 2025/2026. Dù đánh giá cao đối thủ, đại diện đội chủ nhà khẳng định đã chuẩn bị kĩ lưỡng và quyết tâm giành kết quả tốt nhất trên sân Thiên Trường.

Gia Lai kích hoạt kịch bản cao nhất ứng phó bão Kalmaegi, Chủ tịch tỉnh: 'Không để cảnh cứu dân trên nóc nhà'
Tin tức

Gia Lai kích hoạt kịch bản cao nhất ứng phó bão Kalmaegi, Chủ tịch tỉnh: "Không để cảnh cứu dân trên nóc nhà"

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi được dự báo có sức tàn phá rất lớn, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt kịch bản ứng phó ở mức cao nhất. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương, đồng bộ, kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và “không để xảy ra cảnh cứu người dân trên nóc nhà”.

Một xã có 5.000 nhà bị ngập, phải di dời 2.300 người dân vì mưa lũ, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra chỉ đạo 'nóng'
Tin tức

Một xã có 5.000 nhà bị ngập, phải di dời 2.300 người dân vì mưa lũ, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra chỉ đạo "nóng"

Tin tức

Một xã có 5.000 nhà bị ngập, phải di dời 2.300 người dân vì mưa lũ, lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra chỉ đạo "nóng"

Tổng Bí thư: Đừng để tình trạng tuyên bố tinh gọn bộ máy nhưng lại sinh thêm tầng nấc xin - cho
Tin tức

Tổng Bí thư: Đừng để tình trạng tuyên bố tinh gọn bộ máy nhưng lại sinh thêm tầng nấc xin - cho

Tin tức

“Đừng để tuyên bố tinh gọn bộ máy mà sinh thêm tầng nấc xin - cho ngoài thực tế”, Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt.

Thành phố Huế: Nhiều cách làm sáng tạo giúp lao động thất nghiệp tìm việc làm
Xã hội

Thành phố Huế: Nhiều cách làm sáng tạo giúp lao động thất nghiệp tìm việc làm

Xã hội

Không chỉ được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp một cách nhanh nhất, nhiều lao động thất nghiệp tại TP Huế còn được hỗ trợ để giới thiệu việc làm một cách nhanh nhất.

Thành viên NATO cảnh báo 'nóng' về kỷ nguyên hạt nhân mới, bóng ma Chiến tranh Lạnh trỗi dậy ở châu Âu
Thế giới

Thành viên NATO cảnh báo "nóng" về kỷ nguyên hạt nhân mới, bóng ma Chiến tranh Lạnh trỗi dậy ở châu Âu

Thế giới

Trong bài phát biểu quan trọng về an ninh tại Helsinki, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố thế giới đang bước vào một “kỷ nguyên hạt nhân mới”, đồng thời chỉ rõ chiến tranh Nga – Ukraine là nguyên nhân chính tạo ra môi trường an ninh khắc nghiệt hiện nay.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 10 V.League 2025/2026: Đua tranh gay gắt!
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 10 V.League 2025/2026: Đua tranh gay gắt!

Thể thao

Nếu như nhóm đầu rất “chật chội” khi Ninh Bình FC, CLB CAHN và Thể Công Viettel bám sát nhau thì ở cuối bảng có tới 5 đội đang cùng điểm và khu vực “có nguy cơ” đã lan tới cả vị trí của đội ĐKVĐ (chỉ hơn nhóm cuối vỏn vẹn 1 điểm). Lâu rồi khán giả mới lại được chứng kiến sự đua tranh gay gắt như vậy…

Những họa sĩ tài hoa đứng sau tờ “Giấy bạc Cụ Hồ”, ai đã vẽ nên đồng tiền đầu tiên của Việt Nam?
Đông Tây - Kim Cổ

Những họa sĩ tài hoa đứng sau tờ “Giấy bạc Cụ Hồ”, ai đã vẽ nên đồng tiền đầu tiên của Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa thời khắc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa chào đời, chính quyền cách mạng non trẻ vẫn quyết in ra đồng tiền của riêng mình – “Giấy bạc Cụ Hồ”. Trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội, giữa muôn vàn thiếu thốn, những họa sĩ tài hoa như Mai Văn Hiến, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Văn Huyến... đã vẽ nên tờ tiền đầu tiên, biểu tượng của độc lập, chủ quyền của dân tộc Việt Nam.

Nhiều tuyến quốc lộ, 9 điểm trên đường Trường Sơn Đông qua miền núi Đà Nẵng hư hỏng nặng, đang ách tắc
Kinh tế

Nhiều tuyến quốc lộ, 9 điểm trên đường Trường Sơn Đông qua miền núi Đà Nẵng hư hỏng nặng, đang ách tắc

Kinh tế

Nhiều tuyến quốc lộ, 9 điểm trên đường Trường Sơn Đông qua miền núi Đà Nẵng hư hỏng, thông tin vừa được Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết.

Dân xã đảo duy nhất của Gia Lai xúc cát, chằng chống mái nhà… ứng phó bão Kalmeagi
Tin tức

Dân xã đảo duy nhất của Gia Lai xúc cát, chằng chống mái nhà… ứng phó bão Kalmeagi

Tin tức

Trước khi bão Kalmeagi dự kiến đổ bộ, không khí khẩn trương bao trùm xã đảo Nhơn Châu - xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Từng nhóm người dân, lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên hỗ trợ các hộ neo đơn, hối hả xúc cát vào bao, chằng buộc mái tôn, gia cố cửa sổ… và di dời đến nơi an toàn. Tất cả cùng chung quyết tâm bảo vệ đảo bình yên trước khi bão ập đến.

Giải cứu 3 người dân Nghệ An mắc kẹt trong rừng ở Quảng Trị
Tin tức

Giải cứu 3 người dân Nghệ An mắc kẹt trong rừng ở Quảng Trị

Tin tức

Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị vừa giải cứu thành công 3 người dân quê tỉnh Nghệ An bị mắc kẹt trong rừng do lũ lụt.

Tin chiều 4/11: Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA
Thể thao

Tin chiều 4/11: Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA

Thể thao

Nhiếp chính vương Malaysia tiết lộ sốc về FIFA; HLV Alonso tin tưởng Wirtz thành công ở Liverpool; U17 Việt Nam thắng đậm U17 Campuchia trong trận đấu tập tại PVF; HLV Ancelotti triệu tập ĐT Brazil, loại Neymar và Antony; Lamine Yamal bị đồn qua lại với người mẫu Italia

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11): Xoay trục, loạt cổ phiếu tím trần kéo VN-Index tăng vọt cuối phiên
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11): Xoay trục, loạt cổ phiếu tím trần kéo VN-Index tăng vọt cuối phiên

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (4/11) ghi nhận cú "đảo chiều" ngoạn mục. Sau phiên sáng bị sắc đỏ bao trùm và tâm lý bi quan lan rộng, thị trường chứng khoán bất ngờ tăng vọt trong phiên chiều, khi dòng tiền nội quay lại giải ngân chủ động.

Bộ Công an phát động phong trào 'Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' trong toàn lực lượng
Tin tức

Bộ Công an phát động phong trào "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong toàn lực lượng

Tin tức

Bộ Công an phát động phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", kêu gọi toàn lực lượng công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân.

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay chiều ngày 4/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với hôm qua. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất lớn khi cửa hàng vừa mở bán vài tiếng đã hết hàng.

Loại thịt được coi như 'nhân sâm động vật', ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon
Gia đình

Loại thịt được coi như "nhân sâm động vật", ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon

Gia đình

Ăn loại thịt này vào mùa thu đông không chỉ bồi bổ ngũ tạng, bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, giúp cơ bắp và xương cốt chắc khỏe.

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp
Nhà nông

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp

Nhà nông

Từ những ngày đầu giành độc lập, khi đói nghèo và hoang tàn phủ bóng khắp đồng ruộng, đến hôm nay – khi Việt Nam trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới – hành trình 80 năm của ngành nông nghiệp Việt Nam là câu chuyện về nghị lực, sáng tạo và khát vọng vươn lên của một dân tộc gắn bó máu thịt với ruộng đồng. Mỗi giai đoạn đều ghi dấu những kỳ tích, khẳng định vai trò trụ cột của nông nghiệp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ
Pháp luật

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ

Pháp luật

Viện Kiểm sát đề nghị phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ tại King Club. Cùng vụ án, ca sĩ Thế Vũ bị cáo buộc đánh bạc hơn 100 tỷ đồng và đối mặt với mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ
Thế giới

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới

Hãng tin Mỹ Bloomberg cho biết, các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Trung Quốc đã hủy một số lô hàng dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được phân công giữ chức vụ mới
Tin tức

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được phân công giữ chức vụ mới

Tin tức

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại gia xây lắp và hạ tầng vào mùa 'bội thu': Vinaconex, CC1, PC1 dồn dập báo lãi tăng phi mã
Kinh tế

Đại gia xây lắp và hạ tầng vào mùa "bội thu": Vinaconex, CC1, PC1 dồn dập báo lãi tăng phi mã

Kinh tế

Vinaconex ghi nhận lãi sau thuế 9 tháng tăng gấp 5 lần so với năm liền trước. CC1 cũng chứng kiến lợi nhuận quý III/2025 tăng tới 394%. Taseco cũng khép lại quý III/2025 với doanh thu thuần tăng đột biến, lên hơn 1.238 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Khi những “thế lực” phong trào cùng chung nhịp đập
Thể thao

Khi những “thế lực” phong trào cùng chung nhịp đập

Thể thao

Lần đầu tiên, hai giải Hà Đông Super League và Bắc Từ Liêm Super Cup “bắt tay” tổ chức một sự kiện chung – Giải Bóng bàn Siêu Cup Hà Nội 2025. Đây được xem là bước ngoặt đáng nhớ, đánh dấu sự gắn kết và chuyên nghiệp hóa của phong trào bóng bàn Thủ đô.

Hành trình 5 năm giải thưởng VinFuture: Ký ức không quên giữa những ngày thế giới phong tỏa vì đại dịch
Tin tức

Hành trình 5 năm giải thưởng VinFuture: Ký ức không quên giữa những ngày thế giới phong tỏa vì đại dịch

Tin tức

Năm 2025, VinFuture tròn 5 tuổi. Dù vẫn còn non trẻ, song giải thưởng đã trở thành biểu tượng toàn cầu của khoa học vị nhân sinh, nơi tri thức gắn liền với sứ mệnh phụng sự con người. Hạt giống cho vị thế hôm nay của VinFuture được gieo ngay từ mùa giải đầu tiên, khi Việt Nam viết nên câu chuyện phi thường về bản lĩnh dân tộc và khát vọng vươn tầm giữa tâm dịch Covid-19.

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị đối đa 4 năm 6 tháng tù
Pháp luật

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị đối đa 4 năm 6 tháng tù

Pháp luật

Trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman, viện kiểm sát đề nghị tòa phạt ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

NÓNG: 15h chiều nay, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với bão Kalmaegi
Tin tức

NÓNG: 15h chiều nay, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với bão Kalmaegi

Tin tức

Từ 15h chiều nay 4/11, tỉnh Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5, trước khi bão Kalmaegi sắp đổ bộ đất liền.

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng
Văn hóa - Giải trí

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh - người tiên phong đưa hài kịch băng đĩa đến với đại chúng và vẫn giữ được sức hút mãnh liệt ngay cả trong năm 2025, thế nhưng sự nghiệp của ông vẫn gắn liền với câu chuyện "lỡ hẹn" danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Học sinh lớp 10 bị bạn cùng trường hành hung, tiên lượng xấu, gia đình trông chờ phép màu
Xã hội

Học sinh lớp 10 bị bạn cùng trường hành hung, tiên lượng xấu, gia đình trông chờ phép màu
10

Xã hội

Sau khi bị đánh hội đồng vào sáng 31/10, em N.T.A.T (học sinh lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp - lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Lực cầu bắt đáy cổ phiếu bất động sản nhập cuộc, VN-Index hồi lên trên vùng 1.650 điểm
Nhà đất

Lực cầu bắt đáy cổ phiếu bất động sản nhập cuộc, VN-Index hồi lên trên vùng 1.650 điểm

Nhà đất

Kết phiên 4/11, sắc xanh và tím lan tỏa mạnh mẽ trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Thị trường có phiên hồi phục xác nhận tạo đáy sau hơn 2 tuần điều chỉnh bằng mức tăng trên 34 điểm, lên mức gần 1,652 điểm.

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thiếu đá xây dựng, Sở NNMT tỉnh Đồng Nai có đề xuất quan trọng này
Nhà nông

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thiếu đá xây dựng, Sở NNMT tỉnh Đồng Nai có đề xuất quan trọng này

Nhà nông

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hiện phát sinh gần 370 ngàn m3 đá xây dựng, ngoài khối lượng đã phân khai của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tin đọc nhiều

1

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'

2

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Đội hình 'trong mơ' trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

3

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

4

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

5

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió