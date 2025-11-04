Ông Zelensky tuyên bố bất ngờ về số phận Pokrovsk, ưu thế của Ukraine ở Dobropillia

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters.

Ngày 4/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ các tuyên bố từ phía Nga rằng quân đội của Moscow đang giành ưu thế ở nhiều khu vực tại mặt trận miền Đông Ukraine.

Phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Brussels, ông Zelensky nói: “Lực lượng Nga không đạt được bất kỳ thành công nào trong những ngày gần đây tại Pokrovsk”- thành phố hiện là tâm điểm giao tranh khốc liệt ở tỉnh Donetsk.

Tổng thống Ukraine thừa nhận tình hình trên chiến trường “rất khó khăn”, song khẳng định quân đội Ukraine vẫn đang nắm ưu thế tại thị trấn lân cận Dobropillia.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, tình hình tại các khu vực Lyman, Kramatorsk và Kostiantynivka “vẫn không thay đổi”, đồng thời tiết lộ, chỉ còn khoảng 60 binh sĩ Nga ở lại thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov - nơi từng bị Nga chiếm giữ trong vài tháng đầu của cuộc chiến nhưng sau đó đã được Ukraine giành lại.

“Chúng tôi sẽ quét sạch toàn bộ khu vực đó”, ông Zelensky nói.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định các lực lượng Ukraine đã bị bao vây tại Pokrovsk và Kupyansk. Kiev liên tục bác bỏ thông tin này, nhưng cũng thừa nhận tình hình tại Pokrovsk “rất nghiêm trọng”.

Theo ước tính của các nguồn tin Ukraine, khoảng 30% tổng số giao tranh trên toàn tuyến mặt trận hiện diễn ra quanh khu vực Pokrovsk - minh chứng cho tầm quan trọng chiến lược của thành phố này.

Một số binh sĩ Ukraine được truyền thông trong nước dẫn lời cho biết họ “không tin thành phố có thể trụ vững lâu dài”, dù vẫn tiếp tục phòng thủ quyết liệt.