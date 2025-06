Theo một số nhân chứng và loạt ảnh do Daily Mail thu thập được, Pax cùng nhóm bạn bè đã tới khách sạn Chateau Marmont vào tối 31/5. Con trai Angelina Jolie và Brad Pitt sau đó bị bắt gặp ra về trong tình trạng say xỉn, tỏ ra lảo đảo, bước đi chệch choạc. Pax mặc áo thun đen và quần màu be, được bạn bè dìu đi.

Cả nhóm sau đó tiếp tục đến một câu lạc bộ thoát y. Tại đây, Pax phải xuất trình giấy tờ tùy thân và bị bảo vệ kiểm tra trước khi vào trong. Họ được cho là chỉ ở lại khoảng 30 phút và kết thúc đêm tiệc vào lúc 2h30 hôm 1/6.

Một trong những cô gái trong nhóm đã nắm tay Pax và cố gắng che mặt khi bị chụp hình. Dù Pax vẫn tươi cười và có vẻ đang tận hưởng buổi tối vui vẻ, hình ảnh cậu say xỉn, đứng không vững khiến nhiều người lo ngại.

Pax Thiên và say xỉn, phải nhờ bạn dìu đi. Ảnh: Daily Mail.

Theo truyền thông Anh, Pax Thiên thời gian gần đây phải trải qua nhiều biến cố, bao gồm hai vụ tai nạn xe đạp điện và cả những sang chấn tâm lý kéo dài từ cuộc ly hôn ồn ào của bố mẹ. Hồi tháng 7/2023, cậu từng bị thương ở đầu sau khi đâm xe điện vào ô tô. Anh được cho là đã trải qua sang chấn phức tạp và phải hồi phục trong thời gian dài.

Chỉ vài tháng sau, đầu năm 2024, Pax lại gặp tai nạn khi lái xe bỏ cả hai tay và tiếp tục đâm vào một chiếc ô tô khác. Lần này, con trai của Angelina Jolie và Brad Pitt may mắn không bị thương nặng.

Pax Thiên mới chỉ 12 tuổi khi bố mẹ rạn nứt tình cảm. Năm 2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt, dẫn đến cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm về quyền nuôi con và phân chia tài sản. Trong suốt thời gian đó, Pax công khai đứng về phía mẹ và từng chỉ trích gay gắt bố trong một bài đăng Instagram hồi năm 2020, gọi ông là “một con người đáng khinh”.

Cuộc ly hôn của Jolie và Pitt hoàn tất vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, một số tranh chấp tài sản, như quyền sở hữu một vườn nho ở Pháp, vẫn chưa được giải quyết.