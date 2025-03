PC Đắk Lắk: Nâng cao chấp hành trong công tác phòng chống cháy nổ

Theo đó, PC Đắk Lắk đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động nhằm ổn định và nâng cao các mặt công tác với việc hoàn thiện hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tất cả các cơ sở làm việc; tổ chức kiểm tra định kỳ các phương tiện phục vụ công tác này để đảm bảo hoạt động khi có cháy nổ xảy ra; thường xuyên rà soát tại các phương tiện không đảm bảo, bị hư hỏng để tổ chức mua sắm, trang bị lại tránh các phương tiện không hoạt động hoặc hoạt động không ổn định.

Các đơn vị phối hợp kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

Công ty phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật PCCC hằng năm với 600 CBCNV tham gia mỗi đợt.

Qua đó, CBCNV được hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy xảy ra, cách sử dụng và bảo quản các trang thiết bị PCCC&CNCH; thực hành cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy xảy ra; kỹ thuật sơ cấp cứu... Đơn vị cũng đã Ban hành Quyết định số 114/01/2025 ngày 4/1/2025 về Quy định thực hiện công tác PCCC và CNCH tại Công ty Điện lực Đắk Lắk nhằm quy định nội dung, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác đảm bảo về PCCCvà CNCH theo đúng quy định của pháp luật.

Các công tác kiểm tra được duy trì thực hiện theo chế độ thường xuyên, định kỳ và đột xuất đảm bảo theo quy định hiện hành. Cụ thể, Đội PCCC cơ sở thực hiện tự kiểm tra mỗi tháng 1 lần, 3 tháng một lần các đơn vị PCCC thực hiện tự kiểm tra và cấp Công ty thực hiện kiểm tra các đơn vị 6 tháng một lần.

PC Đắk Lắk ứng dụng số hóa vào công tác vào công tác tuyên truyền ngăn ngừa cháy nổ do điện. Trong năm 2024, Công ty đã xây dựng chuyên mục An toàn PCCC&CNCH trên Web https://pcdaklak.cpc.vn nhằm mục đích đẩy mạnh công tác phòng chống cháy nổ, phổ biến các văn bản pháp quy về PCCC&CNCH và hướng dẫn tuyên truyền PCCC&CNCH.

PC Đắk Lắk cũng đã phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, ngăn ngừa cháy nổ theo tinh thần công điện CĐ59TTg, CT19TTg của Thủ tướng chính phủ. Các đơn vị trong Công ty đã phối hợp chặt chẽ cùng địa phương, tham gia các đoàn thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà" kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy, nổ do điện gây ra.

CBCNV PC Đắk Lắk tham gia diễn tập PCCC.

Năm 2024, toàn Công ty đã thực hiện 18.000 lượt kiểm tra và hướng dẫn sử dụng điện các khách hàng thuộc nhóm nguy cơ cháy, nổ cao. Các đơn vị cũng thực hiện tuyên truyền phòng tránh cháy nổ do điện kết hợp lồng ghép với tuyên truyền an toàn điện, hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đối với nội dung tuyên truyền này, Công ty đã phát 65.000 tờ rơi để tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện; gửi tin nhắn tuyên truyền tới hơn 99.100 khách hàng qua kênh Zalo OA TCT Điện lực miền Trung – EVNCPC và 280.000 khách hàng qua App CSKH.

Đặc biệt, PC Đắk Lắk đã ký kết quy chế phối hợp với với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trong năm 2024 với mục tiêu cam kết phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định an toàn điện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân.

Trên cơ sở ký kết, hai đơn vị tiếp tục cung cấp các tài liệu, thông tin về an toàn PCCC, an toàn điện, đến việc thực hiện công tác quản lý nhà nước và các mặt công tác khác có liên quan trong lĩnh vực này. Việc phối hợp kiểm tra an toàn PCCC đối với hệ thống lưới điện, trạm biến áp, các thiết bị sử dụng điện, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu dân cư nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy do điện được quan tâm.

PC Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp với với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Hai bên cũng tiếp tục nâng cao công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và lập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng như phối hợp trong xác định nguyên nhân các vụ cháy, nổ theo nhận định ban đầu có yếu tố nguồn nhiệt sinh ra từ các thiết bị điện. Bên cạnh PC Đắk Lắk và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk, hầu hết các đơn vị trực thuộc cũng đã đồng loạt triển khai công tác ký kết này tại địa phương khẳng định việc phòng chống cháy nổ cần sự chung sức của toàn xã hội.

Với các giải pháp đồng bộ đã thực hiện, PC Đắk Lắk luôn chủ động trong công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC hiện tại cũng như những năm tiếp theo. Điều này cũng góp phần giúp các đơn vị xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, bảo vệ tính mạng con người và tài sản cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi văn hoá an toàn tại Công ty.