PC Gia Lai đảm bảo cung cấp điện phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9





Theo dự kiến, nhu cầu phụ tải dịp lễ năm nay tăng khoảng 3% so với năm 2024, với sản lượng điện trung bình mỗi ngày 13,2–13,9 triệu kWh, công suất phụ tải 650–690 MW. Trong đó, nguồn huy động từ các nhà máy điện đạt khoảng 140 MW và từ hệ thống điện mặt trời mái nhà gần 386 MW.

PC Gia Lai khẩn trương thực hiện các giải pháp để giữ nguồn điện ổn định trong kỳ nghỉ lễ.

PC Gia Lai đã xây dựng phương thức cấp điện ưu tiên cho các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc phòng – An ninh, cơ quan báo chí, bệnh viện, cơ sở nước sạch và các địa điểm tổ chức sự kiện chính trị, văn hóa. Các đội quản lý điện được yêu cầu tăng cường kiểm tra lưới, bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố. Công tác phối hợp giữa Xí nghiệp Lưới điện cao thế, các nhà máy điện và Trung tâm điều độ phân phối tỉnh cũng được siết chặt để ứng phó kịp thời khi xảy ra tình huống bất thường.

Thực hiện chỉ đạo của EVNCPC, công ty yêu cầu tuân thủ phương án huy động nguồn điện mặt trời mái nhà, đồng thời thực hiện tách tụ bù trên lưới trung – hạ áp nhằm đảm bảo an toàn hệ thống. Các đơn vị trực thuộc đang tập trung vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, hoán chuyển máy biến áp và bố trí nguồn phát dự phòng cho các địa điểm quan trọng.

PC Gia Lai triển khai phương án trực vận hành, đảm bảo cung cấp điện dịp lễ.

Song song, PC Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, tránh dùng nhiều vào giờ cao điểm, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ hành lang lưới điện, không thả đèn trời, diều, bóng bay hay bắn pháo hoa, pháo giấy dễ gây sự cố.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ (từ 0h ngày 30/8 đến 24h ngày 2/9/2025), PC Gia Lai sẽ không thực hiện các công việc phải cắt điện, trừ trường hợp xử lý sự cố. Người dân có thể liên hệ tổng đài 19001909 để được hỗ trợ kịp thời.

Với các phương án điều hành linh hoạt, PC Gia Lai cam kết đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu chính trị, văn hóa, du lịch, an ninh – quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.



