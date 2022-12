PC Gia Lai triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2022

Theo đó, Tháng 'Tri ân khách hàng" năm 2022 được triển khai tại các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai. Các hoạt động tri ân khách hàng được tổ chức thực hiện tập trung trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023, với nhiều nội dung thiết thực hướng đến khách hàng sử dụng điện, thông qua các hoạt động kinh doanh & dịch vụ khách hàng, tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.



Với ý nghĩa trên, PC Gia Lai đã chỉ đạo các phòng chức năng Công ty, các Điện lực trực thuộc đảm bảo cung ứng an toàn, ổn định cho khách hàng, bố trí thời gian công tác trên lưới hợi lý. PC Gia Lai sẽ thực hiện các chương trình chính: Tặng thẻ bảo hiểm an toàn điện, Phổ biến Thể lệ cuộc thi tuyên truyền tiết kiệm điện do EVNCPC phát động đến con em CBCNV; Gửi tin nhắn cảm ơn đến khách hàng; Kiểm tra, sửa chữa đường dây sau công tơ, bảng điện, bóng đèn; Phát cẩm nang tư vấn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm; Vệ sinh công nghiệp không cắt điện đối với TBA khách hàng; Kiểm tra bảo dưỡng, triển khai sửa chữa, xây dựng mới các công trình điện "Thắp sáng đường quê" phục vụ các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa; Tặng quà khách hàng…..

Xây dựng mới các công trình điện "Thắp sáng đường quê" phục vụ các khu vực nông thôn - một trong những hoạt động trong Tháng 'Tri ân khách hàng" năm 2022

Anh Võ Minh Quang- Trưởng phòng kỹ thuật Công ty MDF Vinafor Gia Lai cho biết: "Trong thời gian qua PC Gia Lai đã nỗ lực nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Nhà máy, trong tháng tri ân khách hàng năm 2022 PC Gia Lai tiếp tục triển suất vệ sinh Hotline thiết bị cho Nhà máy. Bên cạnh đó, PC Gia Lai hỗ trợ tư vấn cho nhà máy sử dụng điện an toàn, hiệu quả".



Vệ sinh công nghiệp không cắt điện đối với TBA khách hàng

Trước đó, ngày 4/12, PC Gia Lai phối hợp với Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức hiến máu nhân đạo hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII". Với thông điệp "Vạn trái tim - Một tấm lòng", gần 170 cán bộ, công nhân viên đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Gia Lai đã tham gia hiến máu. Chương trình đã thu về 157 đơn vị máu an toàn, bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác chữa bệnh, cứu người.

Trong những năm qua, PC Gia Lai không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ điện cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đưa lưới điện phân phối đã phủ khắp 220/220 xã, phường, thị trấn với 99,9% hộ dân sử dụng điện. Với những kết quả PC Gia Lai đã đạt được, hy vọng khách hàng dùng điện sẽ tin tưởng và ủng hộ PC Gia Lai thực hiện sứ mệnh đảm bảo cung cấp điện, an toàn, liên tục góp phần vào sự phát triển kinh tế, chính trị xã hội của địa phương.