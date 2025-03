PC Huế: Tăng cường các giải pháp đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô năm 2025

Trong bối cảnh thời tiết ảnh hưởng cực đoan, có khả năng gây nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian tới, việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố Huế, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được PC Huế chú trọng, trong đó đặc biệt chủ động sớm triển khai rộng rãi các giải pháp đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô năm 2025.

PC Huế khẩn trương hoàn thành các công tác sửa chữa, bảo trì lưới điện. Ảnh: Diệu Huyền.

Theo đó, căn cứ dự báo tình hình nguồn và phụ tải thực tế lưới điện phân phối thuộc phạm vi quản lý vận hành, Công ty lập phương thức vận hành đảm bảo cấp điện mùa khô Hệ thống điện phân phối thành phố Huế năm 2025, dự báo công suất cực đại trong mùa khô năm nay đạt 400MW.

Các đơn vị trực thuộc PC Huế đã tăng cường kiểm tra tình hình mang tải của các máy biến áp, các tuyến đường dây cấp điện, dự báo tình hình mang tải và xây dựng các phương thức vận hành trong các tình huống sự cố lưới điện, đẩy mạnh công tác kiểm tra nguồn và lưới điện, khẩn trương hoàn thành các công tác sửa chữa, bảo trì lưới điện ngay trong quý I/2025; kiểm tra, củng cố lưới điện, tăng cường kiểm tra ngày đêm, kết hợp sử dụng camera nhiệt.

Bên cạnh đó, các đơn vị khi thi công các công trình sửa chữa, bảo trì và xây dựng mới lưới điện áp dụng triệt để các giải pháp không gây mất điện cho khách hàng như sử dụng máy phát điện đối với phụ tải quan trọng, máy biến áp lưu động, thi công sửa chữa nóng lưới điện, vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, bên cạnh đó các đơn vị cũng triển khai tăng cường quản lý kỹ thuật, có giải pháp nâng công suất, san tải kịp thời các trạm biến áp phân phối có nguy cơ đầy tải, quá tải trong mùa khô 2025.

PC Huế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sửa chữa nóng lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định. Ảnh: Diệu Huyền.

Công ty đẩy mạnh việc khai thác, vận hành hiệu quả Trung tâm Điều khiển xa trong việc giám sát, vận hành lưới điện, tập trung khai thác dữ liệu các hệ thống đo đếm từ xa từ các trạm biến áp 220/110kV và các trạm phân phối 22kV để phát hiện sớm các hiện tượng bất thường; đảm bảo số lượng vật tư thiết bị dự phòng để sẵn sàng huy động phục vụ xử lý sự cố nhằm cấp điện trở lại nhanh nhất cho khách hàng.

Công ty tuân thủ chỉ đạo vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung, phối hợp chặt chẽ với Công ty Truyền tải điện 2, Công ty Điện lực Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng trong công tác vận hành lưới điện 110kV liên tỉnh đảm bảo hỗ trợ tối đa việc cấp điện cho phụ tải trên địa bàn thành phố Huế.

Song song với đó, công tác bố trí bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của khách hàng để nhanh chóng xử lý, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, đồng thời quán triệt CBCNV thực hiện tuân thủ các quy định của EVN, EVNCPC nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, kiểm tra bảo dưỡng, sẵn sàng vận hành các nguồn điện dự phòng đảm bảo các hệ thống viễn thông dùng riêng vận hành liên tục cũng được chủ động thực hiện tăng cường.

Tăng cường công tác kiểm tra và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Ảnh: Diệu Huyền.

Công ty đã chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác đảm bảo hành lang lưới điện và tuyên truyền an toàn sử dụng điện trong dân, cụ thể tăng cường công tác kiểm tra nhằm bảo vệ an toàn vận hành, an toàn cấp điện cho lưới điện cao áp; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi pham an toàn vận hành lưới điện cao áp.

PC Huế cũng chủ động làm việc với các khách hàng sản xuất công nghiệp tiêu thụ điện lớn trên địa bàn, qua đó, đã thông tin về những giải pháp, nỗ lực, cũng như các kế hoạch của ngành Điện trong việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho phụ tải trên địa bàn.

Trong các đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo dài, dẫn đến mức độ tiêu thụ điện gia tăng liên tục, chủ yếu do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ tăng rất mạnh. Chính vì vậy, PC Huế sẽ tăng cường các giải pháp khuyến cáo khách hàng, người dân thực hiện một số giải pháp tiết kiệm điện như hình thành thói quen tắt đèn, quạt, điều hòa… trong nhà khi không có nhu cầu sử dụng; dùng máy điều hòa ở độ làm mát vừa phải (26 độ C trở lên kèm quạt); tận dụng các nguồn ánh sáng, năng lượng tự nhiên thay cho các thiết bị điện thông thường.

Các doanh nghiệp cân đối bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm và tăng cường sử dụng điện trong giờ thấp điểm. Đồng thời tư vấn doanh nghiệp cần đầu tư các thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng và có hiệu suất cao; phối hợp với ngành Điện theo dõi và kiểm soát chất lượng điện năng. Công ty cũng phối hợp với các trường học trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm với nội dung chủ yếu là các biện pháp phòng chống tai nạn điện, tiết kiệm điện trong gia đình và cuộc sống hằng ngày ngay tại buổi chào cờ đầu tuần của các trường.

Tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện tại các trường học. Ảnh: Diệu Huyền.

Cùng với việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng lưới điện và các giải pháp quản lý vận hành nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt với các diễn biến bất thường của thời tiết, PC Huế tăng cường phối hợp với cơ quan truyền thông trên địa bàn thành phố truyên truyền, khuyến cáo đến người dân về nội dung sử dụng điện trong mùa nắng nóng

Với tinh thần luôn sẵn sàng trước mọi tình huống, diễn biến phức tạp của thời tiết, chủ động các phương án cấp điện. Ngoài các giải pháp được triển khai đồng bộ nêu trên, PC Huế cũng đã chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng để tăng cường sự chủ động trong việc xử lý nhanh, kịp thời các sự cố trên lưới, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án vận hành tối ưu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao của khách hàng, đặc biệt là trong mùa nắng nóng hàng năm.