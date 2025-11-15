Petrovietnam đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị và TP Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Trong tháng 10 và đầu tháng 11, miền Trung liên tục hứng chịu những hậu quả của thiên tai. Theo thống kê, bão và mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đã khiến 7 người tử vong, 2 người mất tích và 4 người bị thương.

Petrovietnam trao biểu trưng hỗ trợ 3 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: PV

Toàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 48 vị trí bí sạt lở và 76 vị trí bị ngập lụt, lượng mưa lớn tập trung ở khu vực miền núi như Hướng Hóa, Đakrông và các vùng hạ du như Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, khiến nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở, cầu cống hư hỏng, giao thông tắc nghẽn.

Thiên tai cũng đã khiến hơn 3.446 hộ với 8.840 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó 253 hộ (985 nhân khẩu) bị cô lập. Tại TP Huế, đợt mưa đặc biệt lớn từ ngày 25/10-3/11 đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực với 15 người thiệt mạng, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế trên 3.272 tỷ đồng.

Petrovietnam trao biểu trưng hỗ trợ 5 tỷ đồng tại TP Huế. Ảnh: PV

Đồng cảm và chia sẻ với những thiệt hại do thiên tai gây ra tại miền Trung, ngày 13/11, Petrovietnam đã tổ chức đoàn công tác do đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên dẫn đầu đã tới thăm hỏi, chia sẻ và trao tặng tiền mặt, nhu yếu phẩm cho nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị và TP Huế.

Lãnh đạo Petrovietnam động viên người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại miền Trung. Ảnh: PV

Tại tỉnh Quảng Trị, Petrovietnam đã trao tặng 3 tỷ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước sạch. Tại TP Huế, Petrovietnam đã trao tặng 5 tỷ đồng, 5 tấn gạo cùng 1.000 thùng nước. Trước đó, đầu tháng 11/2025, ngay sau khi lũ rút tại miền Trung, Petrovietnam cũng đã trao 5 tỷ đồng cho TP Đà Nẵng, 3 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi để đồng hành cùng các địa phương này khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng cộng trong dịp này, Petrovietnam đã hỗ trợ miền Trung tổng cộng 18 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, Petrovietnam là doanh nghiệp kinh tế nhà nước lớn nhất Việt Nam, là động lực phát triển kinh tế, xã hội đất nước thông qua thực hiện sứ mệnh bảo đảm “5 An”: an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Petrovietnam luôn chú trọng tới công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo Petrovietnam chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại miền Trung. Ảnh: PV

Chỉ riêng giai đoạn 2020–2025, Petrovietnam đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội – là doanh nghiệp dành kinh phí nhiều nhất cho hoạt động an sinh xã hội trong cả nước. Từ trước đến nay, tính riêng tại tỉnh Quảng Trị, Petrovietnam đã đóng góp 217,2 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; con số này với TP Huế là 40 tỷ đồng.

Thấu hiểu với những khó khăn do thiên tai gây ra tại địa bàn miền Trung, Petrovietnam hy vọng với các khoản hỗ trợ sẽ góp phần giúp chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị và TP Huế sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã trải qua 50 năm đồng hành cùng với đất nước, là động lực phát triển kinh tế, xã hội đất nước thông qua thực hiện sứ mệnh bảo đảm “5 An”: an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Từ việc thực hiện sứ mệnh 5 “An” đó, Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị thế của một Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu “5 Nhất”: Là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng. Là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt 160 nghìn tỷ đồng/năm trong những năm gần đây, chiếm tới 80,3% tổng số nộp ngân sách của 18 Tập đoàn, Tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước; có lợi nhuận cao nhất, khi giai đoạn 2020–2025 đạt tới 316 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân 2,2 tỷ USD/năm. Là doanh nghiệp duy nhất đạt và đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học – công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín. Đặc biệt, là doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020–2025 đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng.