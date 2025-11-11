PGS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 từng đạt 2 điểm 10 "hiếm như ngọc" thời thi đại học cực khó cách đây 20 năm

PGS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 từng đạt 2 điểm 10 thi đại học

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư. Hội đồng Giáo sư ngành Y có 114 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, trong đó, Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025 là ông Đinh Dương Tùng Anh (Trường Đại học Y Dược Hải Phòng).

Tân Phó giáo sư Đinh Dương Tùng Anh sinh năm 1988 tại Hải Phòng. Theo bản đăng ký chức danh xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư, hiện ông là Phó trưởng phụ trách Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Đinh Dương Tùng Anh là thủ khoa của Trường Đại học Y Hải Phòng (nay là Trường Đại học Y Dược Hải Phòng) với tổ hợp xét tuyển B00 là 29,5 điểm, 2 điểm 10 tuyệt đối môn Toán, Hóa, điểm Sinh 9,5 cách đây 20 năm. Năm 2005, kỳ thi đại học vẫn theo hình thức tự luận, dài và nặng lý thuyết nên điểm 10 vẫn "hiếm như ngọc". Trong bối cảnh ấy, việc PGS trẻ nhất ngành Y 2025 là thủ khoa, xuất sắc đạt 2 điểm 10 là một thành tích khiến nhiều người thán phục.

Phó giáo sư ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 Đinh Dương Tùng Anh có hai bằng đại học, gồm bằng bác sĩ đa khoa do Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cấp năm 2011 và bằng cử nhân tiếng Anh do Trường Đại học Hải Phòng cấp năm 2008.

Ông theo học và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sinh học tế bào, Sinh lý học và Bệnh học tại Đại học 7 - Paris Diderot (Cộng hòa Pháp) năm 2015, sau đó tiếp tục hoàn thành luận án tiến sĩ chuyên ngành Não khoa phát triển tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản) vào năm 2019. Trở về nước, ông tiếp tục giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh và đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Từ tháng 7/2023, ông được giao nhiệm vụ Phó trưởng phụ trách Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Phó giáo sư ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 Đinh Dương Tùng Anh. Ảnh: HPMU.

Ba hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn điều trị

Hơn 10 năm làm việc, ông Đinh Dương Tùng Anh đã theo đuổi ba hướng nghiên cứu chính:

Thứ nhất là lâm sàng nhi khoa, tập trung vào các bệnh lý phổ biến ở trẻ em như hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thần kinh. Các công trình của ông hướng đến việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ.

Hướng nghiên cứu thứ hai là đặc tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh – vấn đề cấp thiết trong điều trị nhi khoa hiện nay. Những kết quả nghiên cứu của ông đã giúp xác định tỷ lệ kháng kháng sinh ở trẻ em tại Hải Phòng, từ đó đưa ra khuyến nghị về phác đồ điều trị phù hợp, góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng kháng sinh.

Hướng nghiên cứu thứ ba là não khoa phát triển, được ông theo đuổi trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản. Các đề tài của ông tập trung vào quá trình hình thành và biệt hóa tế bào thần kinh, giúp giải thích cơ chế bệnh sinh của một số dị dạng não bẩm sinh...

Đến tháng 6/2025, Phó giáo sư ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 Đinh Dương Tùng Anh đã công bố 58 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài trên tạp chí quốc tế, 6 bài thuộc nhóm Scopus Q1 - nhóm 25% tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn, cùng hai giáo trình Nhi khoa được xuất bản tại Nhà xuất bản Y học. Ông là tác giả chính của 4 bài báo quốc tế sau khi bảo vệ tiến sĩ.

Song song với nghiên cứu, ông dành nhiều tâm huyết cho giảng dạy và hướng dẫn học viên cao học, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa II. Ông là chủ nhiệm 8 đề tài khoa học cấp cơ sở, hướng dẫn hơn 9 học viên cao học, bác sĩ nội trú và chuyên khoa 2. Ông còn tham gia xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và bác sĩ nội trú ngành Nhi khoa, góp phần chuẩn hóa chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng thực tiễn.

