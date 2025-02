Phá đường dây sản xuất hàng trăm tấn cà phê bột giả, pha trộn đậu nành và vỏ cà phê

Tối 21/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố 2 bị can Nguyễn Thanh Hải và Lê Thị Thanh Tâm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua theo dõi, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại 1 tiệm tạp hóa trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đang bán hơn 100kg cà phê bột gồm các nhãn hiệu: Cà phê bột Phát Hải chồn coffee và Coffee Phát Hải P do Công ty sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải, ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sản xuất.

Các công nhân đang sản xuất cà phê bột giả.

Kết quả test nhanh cho thấy hàm lượng caffeine chỉ từ 0,41% đến 0,46%, thấp hơn nhiều so với công bố hàm lượng caffeine ghi trên vỏ bao bì là ≥ 1%.

Khám xét khẩn cấp tại địa điểm sản xuất của Chi nhánh Công ty tại tỉnh Bình Dương, do ông Nguyễn Thanh Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Lê Thị Thanh Tâm là Giám đốc Chi nhánh và trụ sở chính đặt ở TP. Hồ Chí Minh, công an đã thu giữ hơn 2.800 gói cà phê bột với gần 1.330kg và 7.500kg đậu nành; 5.500kg vỏ cà phê đã xay vụn; 2.000kg nguyên liệu hỗn hợp đậu nành đã rang trộn với vỏ vụn cà phê cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ, hương liệu, vỏ bao bì và một số tài liệu liên quan.

Bị can Nguyễn Thanh Hải và Lê Thị Thanh Tâm

Kết quả điều tra làm rõ: ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải trong quá trình chế biến cà phê bột giả, ông chỉ dùng 10% cà phê hạt và các chất phụ gia khác, hàm lượng caffeine chỉ từ 0,39% đến 0,41%, nhưng trên bao bì bán ra lại ghi là hàm lượng caffeine 1%. Còn lại là có đến 70% đậu nành và 20% là vỏ vụn cà phê đem trộn vào.

Để tránh bị lộ ra ngoài, ông Hải chỉ thuê và dùng những người họ hàng, thân thích làm các khâu rang xay và thường xuyên thay đổi mẫu mã bao bì với thành phần hàm lượng caffeine giảm từ 1% xuống 0,4% – 0,8% để đưa ra tiêu thụ trên thị trường nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi phát hiện thì chỉ bị xử lý là hàng hóa kém chất lượng.

Tang vật thu trong xưởng sản xuất cà phê bột giả mang nhãn hiệu Coffee HLP Huynh Long Phát của Lương Đình Đệ.

Qua sổ sách thu giữ được cho thấy, chỉ trong 11 tháng năm 2024, Chi nhánh Công ty Phát Hải này đã sản xuất và bán ra thị trường 7 loại cà phê bột không đảm bảo chất lượng về hàm lượng caffeine, với tổng cộng 344 tấn, có giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

Vụ việc thứ 2, là Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện Lương Đình Đệ, SN 1999, trú phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, đang lái xe ô tô chở 890kg cà phê bột nhãn hiệu Coffee HLP HUYNH LONG PHÁT để bán cho một số quán cà phê trên địa bàn huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đệ không cung cấp được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số cà phê trên.

Qua đấu tranh, ông Đệ khai nhận toàn bộ số cà phê bột này do ông Đệ tự sản xuất tại xưởng của mình. Tại đây, tổ công tác đã thu giữ thêm 610kg cà phê bột nhãn hiệu Coffee HLP HUYNH LONG PHÁT, 500kg đậu nành, 2 bao đậu nành đã rang tẩm phụ gia, 3 thùng bơ thực vật, 2 can caramel, 50kg đường cát và máy móc, công cụ chế biến cà phê.

Tổng số cà phê bột thu giữ là 1.500kg, qua kết quả test nhanh cho thấy hàm lượng caffeine chỉ 0,5% (không đúng với công bố in trên vỏ bao bì sản phẩm là ≥1%).

Ông Lương Đình Đệ làm việc tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lương Đình Đệ, khai nhận: "Nghe mấy người nói làm cà phê bột thì lời nên tôi làm.Bình thường giá cà phê thấp thì tôi vẫn làm đủ hàm lượng. Nhưng nay giá cà phê lên cao tôi đã tăng hàm đậu nành lên và giảm hàm lượng cà phê xuống để giảm chi phí bán kiếm lời. Tôi đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm."

Từ cuối năm 2022 đến nay, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ, 19 đối tượng sản xuất cà phê bột giả kiểu như trên. Qua đó, đã thu giữ hơn 20 tấn cà phê bột giả của các đối tượng khi chưa kịp bán ra thị trường.