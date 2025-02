Phạm nhân đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ ở Ninh Thuận có thể bị xử lý thế nào?

Phạm nhân đục tường trốn khỏi buồng giam ở Ninh Thuận

Ngày 15/2, sau 4 ngày truy đuổi, các trinh sát Công an tỉnh Ninh Thuận đã bao vây, bắt được Lê Văn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong rừng Tà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, cách nhà tạm giam Công an huyện Thuận Bắc khoảng 60km.

Trước đó, tháng 8/2024, Khánh bị bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Do Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận đang sửa chữa, đối tượng này được giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.

Trưa 11/2, lợi dụng khu vực khuất tầm nhìn quan sát, đối tượng Khánh đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc để bỏ trốn. Khánh sau đó lấy trộm xe máy của người dân địa phương để di chuyển. Vụ việc được cán bộ nhà tạm giữ phát hiện vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy lùng Khánh trên diện rộng suốt nhiều ngày đêm. Bốn ngày qua, Khánh chạy qua nhiều chặng đường từ huyện Thuận Bắc vào hướng nam, rồi đi lên vùng núi rừng hẻo lánh huyện Thuận Nam, giáp ranh Bình Thuận.

Lê Văn Duy Khánh bị cảnh sát bắt giữ, đưa ra khỏi rừng Tà Nô, huyện Thuận Nam, sáng 15/2. Ảnh: Công an cung cấp.

Rạng sáng 15/2, cảnh sát xác định Khánh đang lẩn trốn trong cánh rừng phía trên hồ thủy lợi Tân Giang, xã Phước Hà, nên phối hợp công an địa phương bao vây, chốt chặn tất cả đường ngang, ngõ tắt, lối mòn vào rừng. Khi phát hiện Khánh, các trinh sát ập đến khống chế, áp giải đưa về cơ quan điều tra.

Đối tượng trốn khỏi nhà tạm giữ có thể bị xử lý thêm hai tội danh

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định pháp luật, trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, bị can có thể bị tạm giam hoặc bị cấm đi khỏi nơi cư trú, đây là các biện pháp ngăn chặn để đảm bảo hoạt động điều tra phải truy tố, xét xử diễn ra thuận lợi.

Đối với các tội phạm về ma túy, thông thường cơ quan tố tụng sẽ tiến hành tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử, đặc biệt là đối với các đối tượng bị xử lý theo các khung hình phạt rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Do tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này nên luôn có sự quản lý giám sát chặt chẽ theo quy định của các cơ sở giam giữ.

Theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ phải chấp hành các quy định về tạm giam, tạm giữ theo quy định của pháp luật.

Bởi vậy, theo ông Cường, trốn khỏi nơi giam giữ là hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự. Người thực hiện hành vi trốn khỏi nơi giam giữ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phạm tội có tổ chức hoặc dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Như vậy, theo luật sư, với hành vi trốn khỏi nơi giam giữ, đối tượng này có thể sẽ phải đối mặt thêm hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm.

Khi kết án tòa án sẽ tổng hợp với tội danh về ma túy để có mức hình phạt chung theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tử hình, hình phạt chung sẽ là tử hình, hình phạt cao nhất là tù chung thân, hình phạt chung của các tội sẽ là tù chung thân. Nếu hình phạt đều là tù có thời hạn, tổng mức hình phạt không quá 30 năm tù.

Đối với hành vi trộm cắp chiếc xe máy, cơ quan điều tra sẽ tiến hành định giá chiếc xe, nếu có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, có thể sẽ xử lý thêm đối tượng về tội trộm cắp tài sản.