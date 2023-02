Phạm Thu Hà nhiều lần rơi nước mắt khi hát về những thăng trầm trong tình yêu

Khao khát vượt qua giới hạn bản thân của "hoạ mi bán cổ điển"

Vào đúng dịp Valentine - Lễ Tình nhân 2023, nữ ca sĩ Phạm Thu Hà – giọng ca được mệnh danh "hoạ mi bán cổ điển" công bố dự án âm nhạc đặc biệt của cô - Live Studio Session.

Đúng như tên gọi, Live Studio Session là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam thực hiện với công nghệ thu âm đĩa than trực tiếp tại Việt Nam (nếu trước đây các ca sĩ Việt phải qua Mỹ để thực hiện đĩa than thì nay Phạm Thu Hà tiên phong thực hiện đĩa than tại Việt Nam với ê-kíp toàn người Việt), bao gồm 20 ca khúc nổi tiếng của những tên tuổi lớn như: Nguyễn Văn Tý, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Đức Trí, Đỗ Bảo, Bảo Chấn, Quốc Bảo, Việt Anh, Phùng Tiến Minh, Trường Sa, Châu Đăng Khoa…

"Đó là những ca khúc mà tôi yêu thích từ lâu, đã dùng nó để chiêm nghiệm về đời sống tình cảm của mình, với đủ thăng trầm, hạnh phúc và buồn tủi... Tôi dùng âm nhạc để kể câu chuyện của mình, hay nói cách khác là mang những tâm sự của mình "cư trú" trong âm nhạc. Qua Live Studio Session, tôi cũng muốn gửi gắm một thông điệp nhân văn: Dù đi qua nhiều khổ đau, những điều không mong muốn, tôi vẫn luôn trân trọng, cảm ơn những gì đã qua. Nhờ chúng mà tôi vững vàng, kiên định trên con đường hôm nay." – Phạm Thu Hà thổ lộ tại buổi họp báo.

Phạm Thu Hà trong dự án "Live Studio Session". (Ảnh: NVCC)

Nhiều năm qua, Phạm Thu Hà kiên định theo đuổi con đường cổ điển giao thoa (classic crossover), mang âm nhạc cổ điển hòa quyện với các thể loại khác nhau nhằm tới gần công chúng. Dự án lần này một lần nữa khẳng định nỗ lực của cô, khi thể hiện rõ sự Pop hoá phong cách hát cổ điển, tạo nên cái chất rất riêng cho mỗi ca khúc, mà không khiến chúng trở nên khiên cưỡng, xa lạ.

Phạm Thu Hà chia sẻ: "Tôi luôn muốn khẳng định nghệ sĩ cổ điển không hề khó gần, hát cổ điển không khó nghe như mọi người vẫn mặc định. Mong muốn lớn nhất của ê-kíp là để sản phẩm lần này tới gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, giúp họ cảm nhận được trọn vẹn cái đẹp của âm nhạc cổ điển".

Phạm Thu Hà chọn song ca với một gương mặt mới - ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng thay vì những gương mặt gạo cội, với mong muốn mang cơ hội tới với những nghệ sĩ trẻ. (Ảnh: NVCC)

Những cái "đầu tiên" của "Live Studio Session"

Luôn khao khát vượt qua giới hạn bản thân, Phạm Thu Hà cho thấy bản lĩnh của mình khi là nghệ sĩ đầu tiên "dám" thực hiện công nghệ thu âm đĩa than trực tiếp, với sự tham gia cùng lúc của 4 bộ phận: Âm thanh – hình ảnh – dàn nhạc và người nghệ sĩ. Ê-kíp sáng tạo bao gồm những cái tên quen thuộc, từng cộng tác với Phạm Thu Hà trong một số chương trình lớn: Đạo diễn âm nhạc Nguyễn Tuấn Nam, đạo diễn âm thanh Nguyễn Duy Nghĩa, đạo diễn hình ảnh Đỗ Hồng Sơn, dàn nhạc Namjazznight Chamber Orchestra. Họ tự tin vào khả năng chuyên môn của bản thân, tự tin vào năng lực của đồng nghiệp để đồng hành trong dự án này.

Ê-kip sản xuất dự án "Live Studio Session" trong buổi họp báo. (Ảnh: Toàn Vũ)

"Thông thường, việc thu âm và ghi hình trực tiếp chỉ xảy ra cho 1 hoặc 2 ca khúc, thay vì cả một chương trình dài hơi như Live Studio Session. Việc 4 bộ phận cùng kết hợp trong cùng khoảnh khắc đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối của gần 100 con người, bởi chỉ cần máy quay di chuyển hơi mạnh, hay khán giả cựa quậy một chút, nghệ sĩ đã phải thu lại" – đạo diễn âm nhạc Tuấn Nam chia sẻ.

Dàn nhạc tham gia chương trình bao gồm những nghệ sĩ nhạc cụ xuất sắc nhất tại Việt Nam, những người từng học tập và làm việc với Phạm Thu Hà tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia: nghệ sĩ violon Nguyễn Ngọc Hoan, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ percussion Phan Cường…

"Chúng tôi từng sống cùng trong ký túc xá, trải qua những ngày tháng tuổi trẻ cùng nhau, với cùng một khao khát chinh phục đỉnh cao âm nhạc. Bởi sự thấu hiểu ấy, chúng tôi dễ dàng làm việc và kết hợp với nhau hơn, dễ dàng cộng hưởng cảm xúc để thăng hoa trong chương trình biểu diễn" - Phạm Thu Hà chia sẻ.

Đảm nhận vai trò đạo diễn âm nhạc là Nguyễn Tuấn Nam, anh từng là sinh viên duy nhất của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam được đặc cách tuyển thẳng vào Học viện Âm nhạc Malmo (Thụy Điển), cũng là người đứng sau hàng loạt chương trình âm nhạc chất lượng. Chia sẻ trong buổi họp báo, Tuấn Nam khẳng định, Live Studio Session là một thử thách mà không phải bất kỳ ê-kíp nào cũng có thể chinh phục.

"Dàn nhạc tại Live Studio Session như một dàn nhạc giao hưởng thu nhỏ. Khác với những dự án thông thường chỉ tôn vinh ca sĩ, Phạm Thu Hà mong muốn cho công chúng thấy vẻ đẹp của dòng nhạc giao hưởng, sự lao động nghệ thuật của những nhạc công tham dự chương trình. Chúng tôi không thực hiện một chương trình biểu diễn xong rồi sẽ trôi vào quên lãng, mà được ghi âm, quay hình và lưu giữ lại bằng đĩa than.

Chỉ cần một người đi trước hay đi sau là sẽ hỏng. Cũng bởi thế, dàn nhạc, nhà quay phim, kỹ sư âm thanh, kỹ sư hình ảnh đều tập trung cao độ vào công việc. Tôi tin, những khán giả xem Live Studio Sesson sẽ cảm nhận được dự khác biệt – khi các nghệ sĩ truyền tải được hơi thở của âm nhạc một cách chân thực nhất" - Đạo diễn Tuấn Nam chia sẻ.

Ca sĩ trẻ Phạm Anh Duy chia sẻ, Live Studio Session là "sân khấu trong mơ" của anh trong sự nghiệp. (Ảnh: Toàn Vũ)

Không chỉ quy tụ dàn nghệ sĩ và kĩ sư âm thanh hàng đầu, Live Studio Session sử dụng công nghệ thu analog để phát hành chuẩn đĩa than, với độ âm thanh chính xác và trung thực nhất. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng "khó tính" trong chuyên môn một lần nữa cho thấy sự đầu tư âm nhạc kỹ lưỡng, nghiêm cẩn trong cuộc chơi của riêng mình.

Chia sẻ trong buổi họp báo, đạo diễn âm thanh Nguyễn Duy Nghĩa chia sẻ: "Trong quá trình thu âm, chỉ có hai bài phải thu lại bởi Phạm Thu Hà quá xúc động, chứ không phải do lỗi của kỹ thuật và dàn nhạc. Điều này cũng thể hiện trình độ chuyên môn rất cao của ca sĩ, dàn nhạc cũng như ê-kip sản xuất. Chưa bao giờ tôi được làm âm thanh một cách "đàng hoàng" tới vậy.

Ở các chương trình khác, khi phần hình ảnh nói em phải để micro ở đây để anh cắt cho đẹp, tôi sẽ phải chiều theo. Còn lần này, khi tôi nói: "Tôi cần bắt micro ở đây để âm thanh đạt tối ưu", Phạm Thu Hà liền nói OK. Anh Tuấn Nam cũng vậy, anh sẵn sàng điều chỉnh theo những yêu cầu của tôi. Trong 15 năm làm việc, đây là dự án tôi hạnh phúc nhất".

Trong khi đó, đạo diễn hình ảnh Đỗ Hồng Sơn cho biết: "Tôi là một đạo diễn rất trẻ và đây là dự án tôi được may mắn làm việc với những nghệ sĩ đầy kinh nghiệm. Tại các dự án trước đây tôi làm, cả MV ca nhạc, phim ngắn hay phim quảng cáo, câu tôi được nghe nhiều nhất là: "Không", từ đơn vị sản xuất hoặc nhà tài trợ. Đây là dự án đầu tiên trong đời tôi có cảm giác tất cả mọi thứ đều "Có". Chị Phạm Thu Hà luôn nói: "Em cứ làm đi".

Do có hàng trăm micro của dàn nhạc và ca sĩ, tôi cũng phải cân nhắc làm sao để không ảnh hưởng tới các dụng cụ thu thanh của anh Nguyễn Duy Nghĩa. Trong khi đó, bộ phận quay phim không được phép phát ra bất kỳ tiếng động nào, dù nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi làm việc như vậy".

Thay vì hợp tác với những nghệ sĩ tên tuổi, Phạm Thu Hà cũng cho thấy tâm huyết của cô dành cho thế hệ trẻ khi mời hai gương mặt mới tham gia Live Studio Session: Nguyễn Đình Tuấn Dũng và Phạm Anh Duy. Nếu như Nguyễn Đình Tuấn Dũng chinh phục khán giả bằng lối hát nhẹ nhàng, dung dị thì Phạm Anh Duy mang tới các ca khúc một hơi thở mới với chất giọng lạ, âm vực rộng.

Các MV thuộc dự án Live Studio Session sẽ phát hành theo 4 đợt trong năm 2023. Trong khi đó, chương trình âm nhạc đầu tiên thuộc dự án này mang tên Be My Love diễn ra vào 19h ngày 11/2 tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia, Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở đầu cho chuỗi liveshow của Phạm Thu Hà trong năm 2023 – đánh dấu nấc thang mới của "hoạ mi" làng nhạc cổ điển. Chương trình không bán vé và khách mời sẽ tùy tâm đóng góp. Toàn bộ số tiền thu được sau đêm nhạc, Phạm Thu Hà sẽ quyên góp để xây dựng chùa tại TP. Hồ Chí Minh.