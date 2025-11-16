Phạm Văn Mách và kỳ tích vô địch thế giới tuổi U50

Tại giải vô địch thể hình và Fitness thế giới 2025 tại đảo Batam (Indonesia), Phạm Văn Mách một lần nữa khẳng định đẳng cấp khi giành HCV. Ở nội dung thể hình hạng 55 kg nam, lực sĩ Phạm Văn Mách đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh, nhất là hai ứng viên đến từ Ấn Độ là Muru Ramamurthy và Shiv Choram Sundi để vô địch thế giới thứ 7 trong sự nghiệp dù của ngôi sao quê An Giang năm nay đã bước sang tuổi 49.

Nhìn lại lần đầu vô địch (2001) cách lần này (2025) là 24 năm. Lần đầu cách lần mới nhất đến 24 năm là gần như bất khả thi trong môn này. Trong suốt gần ba thập kỷ thi đấu, Phạm Văn Mách vẫn duy trì khát khao, kỷ luật và phong độ hiếm có.

Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 1998, lực sĩ quê An Giang này giành được trên 40 huy chương các loại, trong đó có 7 HCV Đông Nam Á và SEA Games, 8 HCV châu Á cùng 7 HCV thế giới (chưa kể HCV năm 2023). Bộ sưu tập thành tích này được đánh giá đồ sộ bậc nhất ở một môn thi đấu cá nhân mà sự nỗ lực trong tập luyện, thi đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Để đạt được thành công bền bỉ này, đặc biệt là việc giữ vững phong độ ở tuổi U50, anh cho biết phải tuân thủ một chế độ chuẩn bị vô cùng khắc nghiệt, trong đó, dinh dưỡng được xem là yếu tố quan trọng bậc nhất, chiếm đến 60% kết quả.

Phạm Văn Mách lần thứ 7 lên ngôi vô địch thế giới

“Thể hình chuyên nghiệp là một môn thể thao đòi hỏi sự kỷ luật tuyệt đối không chỉ trong tập luyện mà còn trong ăn uống và sinh hoạt. Khó khăn lớn nhất trong quá trình chuẩn bị chính là ăn uống, vì nó đánh thẳng vào tâm lý, và chỉ cần lơ là một chút là có thể đánh đổ 3-4 tháng trời cố gắng, Phạm Văn Mách cho biết.

Phạm Văn Mách duy trì thói quen ăn 7 bữa mỗi ngày, bao gồm 4 bữa chính và 3 bữa phụ, nhằm đảm bảo cung cấp năng lượng liên tục và duy trì tỷ lệ cơ bắp cao, hạn chế mỡ thừa. Lượng thực phẩm tiêu thụ hàng tháng khiến nhiều người phải "rùng mình", ví dụ như 35kg thịt và 400 quả trứng (chủ yếu là lòng trắng).

Thực đơn của anh tập trung vào việc nạp protein tinh khiết và chậm. Ví dụ điển hình cho một ngày có thể bao gồm: Sáng: Phở, sau đó là sữa protein. Các bữa chính/phụ trong ngày: Thịt bò, ức gà hấp, cá hấp, kết hợp với các loại rau xanh. Chi phí mỗi ngày cho chế độ dinh dưỡng và thực phẩm chức năng của Phạm Văn Mách không dưới 700.000 đồng. Trong quá trình tập luyện, anh bổ sung năng lượng bằng chuối và lòng trắng trứng.

Đáng chú ý nhất là Nguyên tắc "7 không" được anh tuân thủ triệt để: không chua, không cay, không ngọt, không mặn, không béo, không bia rượu và không thuốc lá.

“Trong 3 tháng chuẩn bị, tôi kiêng đường hoàn toàn, điều này rất "kinh khủng" và gây cảm giác bực bội, thiếu thốn. Đặc biệt, trong 3 ngày cuối trước khi thi đấu, tôi giảm tuyệt việc muối và tinh bột. Điều này rất quan trọng để giảm tích nước dư thừa, giúp các nhóm cơ lộ rõ và sắc nét hơn khi thi đấu”.

Chu kỳ chuẩn bị cho một giải đấu lớn của Phạm Văn Mách thường kéo dài khoảng 3 tháng, anh đã mở rộng sự chuẩn bị lên đến 4 tháng rưỡi cho lần chinh phục chức vô địch thế giới thứ 7. “Thường ngày, tôi duy trì tập luyện ít nhất 2 tiếng đồng hồ để duy trì các nhóm cơ. Khoảng 4 tuần cuối trước khi vô địch thế giới, cường độ tập luyện được tôi đẩy lên mức cao nhất, có thể lên tới 3 đến 5 tiếng mỗi ngày”, Phạm Văn Mách cho biết.

Ngoài chế độ tập luyện nặng nề, Phạm Văn Mách luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sinh hoạt khoa học, bao gồm ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc. Anh chia sẻ rằng, việc duy trì phong độ và đạt được các danh hiệu vô địch ở tuổi 49 là nhờ vào sự kết hợp giữa đam mê, chế độ ăn uống điều độ, và sự kiên trì tuyệt đối để vượt qua những đau nhức, kiệt sức mà cơ thể phải đối mặt.

“Ở tuổi 50, việc tập luyện đối mặt với nhiều thử thách hơn. Cơ quan nội tạng, cơ xương khớp dễ bị chấn thương hơn. Sức khỏe không còn khỏe như lúc trẻ và lượng testosterone giảm, khiến việc xây dựng cơ bắp khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, tôi vẫn tự tập luyện, tự rèn luyện ý chí và tinh thần kỷ luật để vượt qua giới hạn của bản thân”, Phạm Văn Mách cho biết.

Phạm Văn Mách hướng dẫn tập luyện cho Angela Phương Trinh. Ảnh: FBNV

Bên cạnh thu nhập từ các giải đấu trong nước và quốc tế, Phạm Văn Mách đã xây dựng tên tuổi trở thành một thương hiệu uy tín, giúp anh có nhiều nguồn thu nhập để theo đuổi đam mê tốn kém này. Anh là tên tuổi thu hút nhiều học viên, qua đó anh huấn luyện viên cá nhân cho nhiều diễn viên, người mẫu, doanh nhân nổi tiếng. Bên cạnh đó, anh cũng kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng và mở phòng tập thể hình. Với danh tiếng của mình, anh được nhiều nhãn hàng mời quảng cáo sản phẩm.

Sự kết hợp giữa kỷ luật thép trong dinh dưỡng và cường độ tập luyện khốc liệt chính là bí quyết giúp "Kiến càng" Phạm Văn Mách liên tục chinh phục đỉnh cao của thể hình thế giới. Chiến thắng tại Giải Thể hình thế giới 2025 không chỉ khẳng định bản lĩnh của một huyền thoại, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ về tinh thần bền bỉ và khát khao chinh phục.

Trên mạng xã hội, Phạm Văn Mách thường xuyên chia sẻ những clip hướng dẫn tập luyện, dinh dưỡng và lối sống lành mạnh.