Phan Hiển khoe ảnh gia đình: "4 ngôi sao may mắn của tôi"

Phan Hiển bước sang tuổi mới với tinh thần vui vẻ và tràn ngập năng lượng hạnh phúc. Mới đây, anh khoe ảnh gia đình và viết đây là 4 ngôi sao may mắn của mình. Người hâm mộ của nam kiện tướng dancesport cũng đồng tình với anh. Kể từ khi kết hôn cùng Khánh Thi và có 3 con, cuộc sống của anh viên mãn cả sự nghiệp lẫn gia đình.

Phan Hiển hạnh phúc khi sang tuổi mới được ở bên "4 ngôi sao may mắn".

Trong làng giải trí Việt, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi hiện có tổ ấm hạnh phúc với các con đáng yêu. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là sự thành công trong sự nghiệp mà còn là cách Phan Hiển chăm sóc và yêu chiều gia đình.

Trên trang cá nhân, Phan Hiển thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con. Dù lịch trình tập luyện, thi đấu và điều hành trung tâm dancesport khá bận rộn, anh vẫn cố gắng dành thời gian đưa các con đi chơi, học tập và đồng hành cùng những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống của các bé.

Với Khánh Thi, Phan Hiển luôn thể hiện sự quan tâm và trân trọng. Anh không ngần ngại dành cho vợ những lời động viên, chia sẻ công việc cũng như hỗ trợ cô trong việc chăm sóc gia đình. Trong nhiều dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày kỷ niệm hay những thành công trong sự nghiệp của Khánh Thi, Phan Hiển đều chuẩn bị những món quà bất ngờ và ý nghĩa.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đầm ấm bên nhau.

Khánh Thi từng nhiều lần chia sẻ rằng chồng là người rất tâm lý. Không chỉ đồng hành trong công việc, Phan Hiển còn luôn đứng phía sau để ủng hộ mọi quyết định của vợ. Chính sự thấu hiểu và sẻ chia ấy giúp cặp đôi duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc sau nhiều năm bên nhau.

Đối với các con, Phan Hiển cũng là một người cha mẫu mực. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi, học tập cùng các bé, đồng thời khuyến khích con phát triển năng khiếu thể thao. Những hình ảnh Phan Hiển ân cần chăm sóc, vui đùa cùng các con luôn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Tổ ấm đẹp như tranh vẽ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.

Sự nghiệp thành công cùng một gia đình viên mãn khiến Phan Hiển trở thành hình mẫu người đàn ông của gia đình trong mắt nhiều người. Cách anh yêu thương, chiều chuộng và dành sự quan tâm cho vợ con không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn cho thấy sự trân trọng đối với tổ ấm mà mình đang có.

Phan Hiển là một vận động viên, kiện tướng dancesport và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Anh được biết đến rộng rãi không chỉ nhờ thành tích thi đấu quốc tế mà còn bởi mối quan hệ và sự hợp tác lâu năm với Khánh Thi.

Bắt đầu tập dancesport từ nhỏ và nhanh chóng trở thành một trong những vận động viên hàng đầu Việt Nam. Cùng bạn nhảy và cũng là vợ của mình - Khánh Thi, giành nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Đại diện Việt Nam tham dự nhiều kỳ SEA Games và các giải vô địch dancesport châu Á, thế giới. Đạt nhiều huy chương vàng ở các nội dung Latin và Standard, góp phần đưa dancesport Việt Nam phát triển mạnh mẽ.