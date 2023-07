Phan Thế Hữu Toàn (Phan Văn Lương) sinh năm 1966; quê quán Tiên Châu, An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên. Hội viên Hội VHNT Phú Yên, Phóng viên Báo Công an nhân dân. Tác phẩm đã xuất bản: "Bình yên cho ngày thường" (tập truyện ký, 1991); "Những cuộc đấu trí" (tập truyện ký, 2003); Dung dị đời thường (tập bút ký, 2009); Hoài niệm hoa sim (tập truyện ngắn, 2013); Mùa gặt (tập truyện dài, 2016); Dọc đường gió bụi (tập bút ký, 2023). Giải B, Giải thưởng VHNT Phú Yên lần thứ 4 (2010-2015) tập truyện ngắn Hoài niệm hoa sim; Giải B, Giải thưởng VHNT Phú Yên lần thứ 5 (2016-2020) tập truyện dài Mùa gặt.