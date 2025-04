Phản ứng của G-Dragon sau tin đồn hẹn hò với Sana TWICE

Ca sĩ G-Dragon. Ảnh: Secret Signals tại Việt Nam cung cấp.

Thay vì giải quyết tin đồn, G-Dragon chỉ đơn giản chia sẻ một bức ảnh chụp trước gương trên trang Instagram của mình vào ngày 24/4 và không nói gì thêm.

Trong bức ảnh, anh đội mũ bucket và mặc áo khoác da đen. Nam ca sĩ không có chú thích hay lời giải thích nào, chỉ là khoảnh khắc được anh chụp lại và đăng tải.

Thời điểm đăng bài đã thu hút sự chú ý vì nó xuất hiện ngay sau khi có đồn đoán về mối quan hệ tình cảm với Sana.

Ngoài ra, G-Dragon còn chuyển hướng tập trung của khán giả vào dự án mới nhất của mình. G-Dragon đã quảng bá "Good Day 2025", một đĩa đơn mới có các phiên bản làm lại của Telepathy và At the Moonlit Window, cả hai đều do nhóm City Boys sáng tác.

Dự án này có sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh G-Dragon, dự án còn có sự tham gia của các thành viên Big Bang là Taeyang và Daesung, thành viên 2NE1 là CL và các nghệ sĩ như Defconn, Jung Hyung Don, Jo Se Ho và Hong Jin Kyung.

Những người tham gia khác bao gồm Kian84, Hwang Kwanghee, BSS, aespa, DAY6, nhà sản xuất Code Kunst và các diễn viên như Im Si Wan, Lee Soo Hyuk, Kim Go Eun, Jung Hae In và Hwang Jung Min. Đầu bếp Ahn Sung Jae cũng tham gia vào dự án.

G-Dragon chia sẻ dự án này được truyền cảm hứng từ hy vọng của anh; âm nhạc có thể tạo nên sức mạnh hướng đến điều tốt đẹp. Mục đích là truyền năng lượng tích cực, gắn kết mọi người lại với nhau thông qua những bài hát mang thông điệp hy vọng và âm thanh tươi mới.

Trước đó, G-Dragon đã chia sẻ một bức ảnh từ buổi hòa nhạc của Coldplay, trong đó anh gắn thẻ tài khoản Instagram riêng tư của Sana. Anh đã nhanh chóng xóa bài đăng, nhưng trước khi người hâm mộ nhận ra và bắt đầu thảo luận trực tuyến, cho rằng nam ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò với đàn em.