Phanh trên xe máy phát ra tiếng kêu két két: Do đâu?

Tình trạng bóp phanh mà xe kêu lên những tiếng két két không phải là hiếm, và thậm chí còn rất phổ biến. Việc bóp phanh phát ra tiếng kêu còn gắn liền với biểu hiện là xe bị giật khi bóp phanh, điều này khiến người dùng khó chịu, và khá là ngại nếu di chuyển trong đám đông tắc đường, số lần bóp phanh nhiều hơn, và tiếng kêu phát ra cũng vì thế mà nhiều hơn.

Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì?

Hiện nay, phanh sử dụng trên xe máy có 2 loại đó là phanh đĩa hoặc phanh tang trống (phanh cơ). Và tùy loại mà nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng này có thể sẽ không giống nhau.

1. Xe máy sử dụng phanh tang trống

Đây chủ yếu là các dòng xe máy số, hoặc là phanh sau trên các dòng xe tay ga hiện nay. Phanh tang trống trên xe máy bị kêu có thể là do các nguyên nhân sau:

- Cát hoặc nước rơi má phanh, khiến khi siết phanh, khi ma sát với bề mặt phanh tạo ra tiếng kêu két két khó chịu. Khi đó, bạn chỉ cần đưa xe tới tiệm sửa xe để vệ sinh và sấy khô là được.

- Má phanh bị trơ lì (mòn), do đó khi siết phanh, má phanh không có khả năng bám vào bề mặt phanh, gây trượt và phát ra tiếng kêu. Tình trạng này thường kèm theo là phải bóp phanh thật sâu thì mới hãm được. Khi đó, bạn cần thay mới má phanh cho xe càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn.

- Bề mặt làm việc của phanh (nòng may-ơ) bị xước: điều này xảy ra là do bạn lắp phải má phanh kém chất lượng, bề mặt không đồng đều nên về lâu dài tạo ra các vế xước trên bề mặt làm việc của phanh tang trống, từ đó dẫn tới tình trạng phát ra tiếng kêu. Các duy nhất là bạn phải thay hệ thống này để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Tùy hỏng hóc mà người sử dụng cần kiểm tra kỹ lưỡng để có cách khắc phục phù hợp. Chi phí thay thế má phanh vào cỡ vài chục nghìn trong khi cả hệ thống nòng may-ơ là vài trăm nghìn.

2. Xe máy sử dụng phanh đĩa

Phanh đĩa là hệ thống phanh phổ biến trên hầu hết các dòng xe máy trên thị trường hiện nay, nhiều xe máy còn được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau.

Việc phanh đĩa phát ra tiếng kêu có thể do một số nguyên nhân sau:

- Nếu bạn chỉ dắt xe, không dùng phanh mà đã xuất hiện ra tiếng kêu ở phanh thì nguyên nhân là do phanh đĩa bị dính bụi bẩn, nước, hoặc phanh đĩa lộ thiên nên dễ bị dính trường hợp này. Khi đó bạn chỉ cần đem xe đi rửa là tình trạng phát ra tiếng kêu loẹt xoẹt được khắc phục. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể là do đĩa phanh bị cong vênh, do đó nếu bạn đã rửa xe mà vẫn phát ra tiếng kêu thì bạn cần thay thế đĩa phanh mới cho xe.

- Nếu phanh chỉ phát ra tiếng kêu khi bóp phanh thì nguyên nhân chủ yếu là do má phanh bị mòn. Và để giải quyết bạn cần lập tức thay má phanh mới cho xe để tránh để lâu gây xước cả đĩa phanh.

- Nếu đã kiểm tra cả hai nguyên nhân trên mà phanh đĩa trên xe máy vẫn phát ra tiếng kêu thì nguyên nhân có thể là do có vật cứng kẹt trong may-ơ.

Chi phí thay má phanh và vài chục hoặc vài trăm nghìn tùy loại xe, trong khi đĩa phanh có giá tới vài trằm nghìn tới tiền triệu tùy loại xe.