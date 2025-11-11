Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Thế giới
Thứ ba, ngày 11/11/2025 08:53 GMT+7

Pháo đài cuối cùng của Donbass: Pokrovsk sụp đổ, Ukraine sẽ đi về đâu?

+ aA -
PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 11/11/2025 08:53 GMT+7
Bước tiến của Nga ở Donbass cho thấy những chiến thuật thay đổi, sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ và những rủi ro của cuộc chiến quyết định năm 2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Bước tiến của Nga ở Donbass cho thấy những chiến thuật thay đổi, sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ và những rủi ro của cuộc chiến quyết định năm 2025. Ảnh RT

Thị trấn Pokrovsk (được biết đến ở Nga là Krasnoarmeysk) thuộc Donbass đã trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày gần đây. Theo nhiều cách, bước tiến của Nga vào thành trì chiến lược này dường như đang đi theo một mô hình quen thuộc: Ukraine phủ nhận có khủng hoảng, cố thủ quá lâu, cố gắng phản công vô ích thay vì rút lui và cuối cùng phải chịu tổn thất to lớn.

Nhưng bỏ qua những điểm tương đồng, những gì đang xảy ra ở đây diễn ra vào thời điểm then chốt và có thể quyết định diễn biến giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến.

Chính quyền Kiev, cũng như xu hướng không thể tránh khỏi của họ, đang cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng - mặc dù, như chúng ta sẽ thấy bên dưới, hành động của họ lại nói lên điều ngược lại. Mikhail Podoliak, cố vấn của Tổng thống Zelensky, khẳng định không có sự bao vây nào, thay vào đó, ông tuyên bố rằng các đơn vị đặc nhiệm của Ukraine đang "dọn dẹp quân đội Nga xâm nhập".
Bản thân ông Zelensky tuyên bố rằng Moscow đang lợi dụng "câu chuyện Pokrovsk" để tạo ra hình ảnh thành công trên chiến trường.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố kẻ thù đã bị mắc kẹt ở các thành phố Kupiansk, và, dùng tên tiếng Nga là Krasnoarmeysk (Pokrovsk). Bỏ qua những nỗ lực che giấu của Ukraine, nhiều báo cáo truyền thông phương Tây cũng vẽ nên một bức tranh tương tự.

Nếu hầu hết mọi người đều hiểu rõ mọi việc sẽ diễn ra như thế nào về mặt quân sự tại Pokrovsk, thì nhiều nhà bình luận vẫn chưa thấy được tầm quan trọng thực sự của những sự kiện này: trận chiến quyết định năm 2025. Tại sao Pokrovsk lại quan trọng đến vậy, tình hình này diễn ra như thế nào và điều gì sẽ xảy ra ở phía trước?

Tầm quan trọng của Pokrovsk

Pokrovsk – thời Liên Xô gọi là Krasnoarmeysk – cùng với thành phố Mirnograd gần đó và một số thị trấn nhỏ hơn cùng các khu định cư của công nhân, tạo thành cụm đô thị lớn thứ hai vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine tại Donbass. Trước chiến tranh, dân số của khu vực này vào khoảng 200.000 người – gần bằng một nửa dân số của Mariupol, nơi có khoảng 400.000 cư dân vào năm 2021.

Để đơn giản, chúng ta sẽ gọi toàn bộ khu vực này là Pokrovsk.

Vậy tại sao Pokrovsk lại quan trọng? Thứ nhất, quy mô khổng lồ của nó mang lại cho nó tầm quan trọng chiến lược to lớn. Trong những năm đầu củaChiến dịch quân sự Pokrovsk của Nga đóng vai trò là một trung tâm hậu cần quan trọng dọc theo mặt trận phía Nam. Đây là một nút giao thông đường sắt và đường bộ quan trọng với sức chứa kho bãi rộng lớn, phù hợp cho các đơn vị đồn trú lớn, các đơn vị hỗ trợ và bệnh viện dã chiến.
Thứ hai, Pokrovsk hoạt động như một pháo đài, ngăn chặn quân Nga tiến xa hơn về phía tây. Donbass là một khu vực đô thị hóa mạnh mẽ, và việc chiến đấu qua đó nổi tiếng là khó khăn. Ngược lại, khi quân đội Nga chiếm được Velikaya Novoselka, một khu định cư tương đối nhỏ, các đơn vị của họ đã có thể nhanh chóng tiến vào vùng Dnepropetrovsk – một bước tiến không thể thực hiện được trong điều kiện đô thị hóa dày đặc của Donetsk. Những cánh đồng rộng mở phía xa mang lại địa hình dễ dàng hơn nhiều.

Nếu Pokrovsk thất thủ, một hiệu ứng domino tương tự - và thậm chí còn lớn hơn - có thể xảy ra. Trong phạm vi gần 100km về phía tây thành phố, không có bất kỳ trung tâm đô thị lớn nào, chướng ngại vật nước hay độ cao tự nhiên nào. Bản thân Pokrovsk nằm trên một sườn núi, nghĩa là bất kỳ cuộc tiến công nào về phía tây sẽ chỉ là xuống dốc - một đòn tấn công dễ dàng hơn cho quân đội đang tiến công.

Hơn nữa, việc mất một số lữ đoàn trong tình trạng bị bao vây (sẽ nói rõ hơn ở phần sau) sẽ tạo ra một lỗ hổng đáng kể trong tuyến phòng thủ của Ukraine, tạo ra những thách thức nghiêm trọng về mặt tác chiến.

Cuối cùng, tầm quan trọng của Pokrovsk không chỉ đơn thuần là quân sự. Một trong những mỏ lithium lớn nhất châu Âu nằm gần đó - một chi tiết đặc biệt thú vị khi xét đến "thỏa thuận khoáng sản đất hiếm" từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Zelensky thảo luận.

2024–2025: Từ Avdeevka đến Pokrovsk

Cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào tháng 2/2024 với việc chiếm được Avdeevka và tiếp tục trong hơn một năm, kéo dài đến tháng 3 và tháng 4/2025. Trong thời gian đó, hơn một chục thị trấn và khu định cư đô thị dọc theo mặt trận trung tâm Donetsk đã được giải phóng, khi lực lượng Nga từ từ tiến vào vành đai công nghiệp rộng lớn của khu vực.

Đến mùa thu năm 2024, mặt trận đã tiến gần đến Pokrovsk. Sau khi cuộc tấn công giảm dần và tạm dừng hoạt động vào mùa xuân năm 2025, quân đội Nga tiếp tục cơ động - lần này tập trung vào việc cắt đứt thành phố từ phía đông và phía nam. Từ lâu, người ta đã dự đoán Pokrovsk sẽ trở thành một trong những mục tiêu then chốt tiếp theo, và dự đoán đó đã đúng.

Đến tháng 8, quân đội Nga bắt đầu áp dụng chiến lược bao vây đặc trưng của mình. Thành phố bị phong tỏa trên thực tế ở ba mặt, trong khi các tuyến đường tiếp tế bị kiểm soát hỏa lực. Trong những tuần và tháng tiếp theo, lực lượng đồn trú Ukraine bên trong Pokrovsk dần bị tiêu diệt. Khi vòng vây siết chặt, cuộc tấn công vào thành phố dường như sẽ gặp phải rất ít sự kháng cự có tổ chức - phương pháp mà Nga đã áp dụng thành công ở Avdeevka, Kurakhovo, Ugledar và hàng chục địa phương khác trước đó.

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng diễn biến theo chiều hướng bất ngờ.

Cuối tháng 7, bắt đầu xuất hiện các báo cáo cho biết quân đội Nga đã tiến vào Pokrovsk – bao gồm cả trung tâm thành phố – cũng như Rodinskoye, một thị trấn nhỏ nhưng có vị trí chiến lược quan trọng đối với việc phòng thủ cả Pokrovsk và Mirnograd ở phía bắc. Tuy nhiên, việc bao vây hoàn toàn vẫn còn xa vời: ít nhất hai con đường trải nhựa vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Ukraine.

Mười ngày sau, xuất hiện các báo cáo về một cuộc đột phá chưa từng có của Nga về phía Zolotoy Kolodez và đường cao tốc Kramatorsk-Dobropolye. Chỉ trong 24 giờ, lực lượng Nga đã tiến được khoảng 20km, mở ra một khoảng trống rộng bốn đến nămkm ở mặt trận - bước tiến nhanh nhất trong một ngày kể từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự của Nga vào tháng 2-3 năm 2022.

Cuộc tiến công nhanh chóng về phía Dobropolye, tiếp theo là các cuộc phản công dữ dội, đã tạm thời thu hút sự chú ý của cả Nga và Ukraine khỏi Pokrovsk. Giao tranh theo hướng đó lắng xuống trong gần hai tháng, khi cả hai bên tập hợp lại và chuẩn bị cho những gì sắp tới.

Tháng 10 năm 2025: Bao vây

Các trận đánh tại Pokrovsk – cùng với cuộc đột phá trước đó gần Dobropolye – đã hé lộ một bước tiến hóa nữa trong chiến thuật của Nga: các nhóm tấn công nhỏ, cơ động đã trở thành lực lượng tấn công chủ lực trên chiến trường. Với máy bay không người lái FPV tuần tra bầu trời 24/7, các cuộc tấn công bọc thép truyền thống gần như bất khả thi, và các tập đoàn bộ binh lớn không có vật che chắn trở thành mục tiêu dễ dàng cho các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái.

Đồng thời, lực lượng Ukraine rõ ràng đã kiệt quệ hơn so với lực lượng Nga. Ở nhiều khu vực, tiền tuyến không còn liên tục nữa. Ngay cả ở những khu vực trọng yếu, hệ thống phòng thủ của Ukraine hiện chỉ bao gồm các cứ điểm rải rác, được phân cách bằng địa hình trống trải do máy bay không người lái giám sát. Các nhà phân tích ước tính rằng tại khu vực này - nơi Tập đoàn quân Trung tâm của Nga hoạt động - hiện có từ ba đến sáu lính Nga cho mỗi lính Ukraine.

Các đội tấn công Nga lợi dụng những khoảng trống này, âm thầm tập trung trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi bất ngờ tấn công vào các điểm yếu - phá hủy các cứ điểm hoặc buộc đối phương phải rút lui nhanh chóng. Yếu tố bất ngờ, kết hợp với sự phối hợp địa phương linh hoạt, cho phép Nga tạm thời chiếm ưu thế tại các điểm then chốt, vô hiệu hóa lợi thế máy bay không người lái của đối phương và tạo điều kiện cho các cuộc tiến công ổn định.

Kết quả là, Pokrovsk gần như đã bị chiếm hoàn toàn vào tháng 10. Khu vực phía nam tuyến đường sắt thất thủ đầu tiên, tiếp theo là các tòa nhà chung cư cao tầng ở các quận phía bắc thành phố. Đến thứ Bảy, chỉ còn một vài khu dân cư và bệnh viện gần phố Tyulenev ở ngoại ô phía đông bắc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Ukraine.

Nhưng còn về cuộc bao vây mà Tổng thống Putin công bố vào tháng 10 – cuộc bao vây mà các quan chức Ukraine khẳng định là không tồn tại thì sao?

Phía đông Pokrovsk là Mirnograd, được bảo vệ bởi hai lữ đoàn Ukraine: Lữ đoàn Tấn công Dù số 25 và Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 38 – cả hai đều là những đơn vị tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Ước tính hiện có khoảng 2.000 đến 5.000 quân Ukraine đang bị mắc kẹt tại đây.

Không giống như Pokrovsk, Mirnograd nằm ở vùng đất thấp - gần như nằm sau Pokrovsk theo góc nhìn của phía Ukraine. Tất cả các tuyến đường tiếp tế đến thành phố đều đi qua Pokrovsk hoặc thị trấn nhỏ Rodinskoye ở phía bắc.

Theo Lostarmour, khoảng cách giữa mũi tiến công phía bắc và phía nam của quân Nga hiện chỉ còn hai km. Với việc khu vực này liên tục được giám sát bằng máy bay không người lái, có thể nói rằng Mirnograd và lực lượng đồn trú tại đây đã bị bao vây hiệu quả trong ít nhất hai tuần, không thể rút lui hay tiếp viện. Hàng tiếp tế được cho là đang được vận chuyển bằng máy bay không người lái vận tải hạng nặng R18, nhưng ngay cả với tổn thất tối thiểu, vẫn chưa đủ để duy trì một lực lượng lớn như vậy.

Tháng 11 năm 2025: Một góc nhìn mới về Chiến dịch Bão mùa đông

Phía Ukraine không hề đứng yên. Bỏ lỡ cơ hội rút quân đồn trú kịp thời, Kiev giờ đây đang cố gắng phản công - hy vọng đột phá đến Mirnograd và giải cứu lực lượng bị mắc kẹt. Tình hình này gợi nhớ đến Chiến dịch Bão Mùa Đông, khi xe tăng của Manstein cố gắng giải cứu Tập đoàn quân số 6 bị bao vây tại Stalingrad, nhưng đã bị Hồng quân đẩy lùi và buộc phải hủy bỏ kế hoạch.

Sự kiện kịch tính nhất – và có lẽ là vô ích nhất – xảy ra vào ngày 1/11, khi Tổng cục Tình báo Ukraine mở một cuộc đột kích trên không vào rìa phía tây Pokrovsk. Hai trực thăng đã trốn thoát, nhưng lực lượng đặc nhiệm mà họ thả xuống đã nhanh chóng bị truy đuổi giữa đống đổ nát và bị máy bay không người lái FPV tiêu diệt.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở sườn phía bắc của vòng vây. Trong nhiều tuần, quân đội Ukraine đã dồn toàn lực tấn công - đầu tiên là vào mỏm đá Dobropolye, và sau đó là thẳng tiến về phía Mirnograd. Tại đây, quân đội Ukraine một lần nữa sử dụng xe bọc thép - một điều hiếm thấy trong thời buổi này - nhưng mặc dù tập trung lực lượng đáng kể và chịu tổn thất nặng nề, họ vẫn không thể tiến xa hơn Rodninskoye.
Các đơn vị Ukraine trong khu vực này là một tập hợp các tiểu đoàn hỗn hợp và các đội hình đặc biệt. Trung đoàn Tấn công 425 vẫn là một trong số ít các nhóm tác chiến có tổ chức chặt chẽ, trong khi các đơn vị còn lại được ghép lại với nhau, như người ta vẫn nói, theo kiểu "nhiều ít làm nên chuyện".

Tình hình bấp bênh này bắt nguồn trực tiếp từ các quyết định chính trị của Kiev. Suốt năm qua, ông Zelensky đã liên tục trấn an những người ủng hộ ông ở châu Âu và ông Donald Trump rằng "bầy đàn Nga" có thể bị ngăn chặn vô thời hạn. Giờ đây, ông không thể để xảy ra một thất bại lớn có thể biến thành một thảm họa chiến lược. Đó là lý do tại sao ông một lần nữa ra lệnh cho các chỉ huy của mình bảo vệ cái gọi là "pháo đài Pokrovsk" bằng mọi giá - buộc Tướng Syrsky phải huy động những gì có thể là lực lượng dự bị cuối cùng của mình cho các cuộc phản công liên tục.

Khi Pokrovsk gần như bị chiếm và Mirnograd bên bờ vực sụp đổ, điều tốt nhất mà bộ chỉ huy Ukraine có thể hy vọng lúc này là sơ tán các lữ đoàn tinh nhuệ bị mắc kẹt bên trong.

Tuy nhiên, mục tiêu của quân đội Nga chính là ngăn chặn điều đó - làm suy yếu lực lượng tấn công và phá hủy hoặc chiếm giữ đồn trú Mirnograd. Nếu điều đó xảy ra, Ukraine nhiều khả năng sẽ không thể thiết lập một tuyến phòng thủ mới ở phía đông Pokrovsk. Mặt trận chắc chắn sẽ dịch chuyển về phía tây - hướng tới sông Dnieper.

Theo tình hình hiện tại, trận chiến quyết định năm 2025 đã bước vào giai đoạn quan trọng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu cuối cùng đã tìm ra người chịu trách nhiệm cho vụ tịch thu tài sản của Nga

Châu Âu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vấn đề tài sản nước ngoài của Nga đã được giải quyết.

Đồng minh của ông Zelensky bất ngờ bỏ trốn khỏi Ukraine

Thế giới
Đồng minh của ông Zelensky bất ngờ bỏ trốn khỏi Ukraine

Lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng hàng loạt ở Vovchansk

Thế giới
Lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng hàng loạt ở Vovchansk

Ông Zaluzhny phản ứng gắt việc 'đẩy Ukraine đến bờ vực đầu hàng dưới vỏ bọc hòa bình'

Thế giới
Ông Zaluzhny phản ứng gắt việc 'đẩy Ukraine đến bờ vực đầu hàng dưới vỏ bọc hòa bình'

Đọc thêm

Cặp 'bài tẩy' mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
Thể thao

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?

Thể thao

ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường

Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?
Bạn đọc

Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?

Bạn đọc

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.

Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới
Nhà đất

Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới

Nhà đất

Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi
Tin tức

Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi

Tin tức

Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Ngành Nông nghiệp và Môi trường viết nên trang sử vẻ vang cùng đất nước, dân tộc
Nhà nông

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Ngành Nông nghiệp và Môi trường viết nên trang sử vẻ vang cùng đất nước, dân tộc

Nhà nông

"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Dù đã có vaccine phòng bệnh, vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì bệnh Dại?
Nhà nông

Dù đã có vaccine phòng bệnh, vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì bệnh Dại?

Nhà nông

Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.

Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch
Nhà nông

Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch

Nhà nông

Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp
Y tế

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp

Y tế

Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.

Cứu sống cho cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”
Y tế

Cứu sống cho cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”

Y tế

Mang khối u ác tính nằm tại “điểm tử” hang môn vị và mắc nhiều bệnh nền, cụ bà 80 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội sống. Nhưng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Cần Thơ, bà đã phục hồi ngoạn mục. 

Cây cà phê là cây cho thu nhập tốt, tăng hộ khá giàu, giảm cảnh nghèo ở tỉnh Sơn La
Giảm nghèo nông thôn

Cây cà phê là cây cho thu nhập tốt, tăng hộ khá giàu, giảm cảnh nghèo ở tỉnh Sơn La

Giảm nghèo nông thôn

Từ những đồi núi hoang sơ, cây cà phê đã bén rễ, sinh sôi, mang lại mùa no ấm, giúp đồng bào dân tộc Sơn La thoát nghèo, làm giàu bền vững.

Tào Tháo kiêng dè ai đến mức không dám dùng, cũng không dám bỏ?
Đông Tây - Kim Cổ

Tào Tháo kiêng dè ai đến mức không dám dùng, cũng không dám bỏ?

Đông Tây - Kim Cổ

Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh như Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Bị, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nhân vật này.

Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học 'hot' ở Hà Nội: 'Tôi vui và hạnh phúc'
Xã hội

Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học "hot" ở Hà Nội: "Tôi vui và hạnh phúc"

Xã hội

Nhận nhiều phần thưởng cao quý, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vẫn khiêm nhường nói: “May mắn lớn nhất đời tôi là được đứng trên bục giảng".

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ 'la liệt', liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?
Nhà nông

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ "la liệt", liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?

Nhà nông

Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?

Việt Nam từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu
Văn hóa - Giải trí

Việt Nam từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Văn hóa - Giải trí

Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng

Tin tức

Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.

“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản
Văn hóa - Giải trí

“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến Nhật Bản chinh phục vương miện Miss International 2025, cuộc thi kéo dài trong vòng 2 tuần.

Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách
Chuyển động Sài Gòn

Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Tân Thành, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là đạo đức, văn minh chính là đỉnh cao văn hóa
Video

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là đạo đức, văn minh chính là đỉnh cao văn hóa

Video

Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại tọa đàm trực tuyến “Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với chủ đề “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức.

Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ
Pháp luật

Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ
9

Pháp luật

Cơ quan công an ở TP. Huế cảnh báo tình trạng nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân trên địa bàn sau mưa lũ.

CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng
Chuyển động Sài Gòn

CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo người dân khẩn trương rà soát và chấp hành đúng quy định về mua, bán, sang tên xe, tránh rủi ro pháp lý và nguy cơ bị phạt đến 12 triệu đồng.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tăng trưởng 2 con số là 'ước mơ lớn', chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề lớn cần bổ sung
Kinh tế

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tăng trưởng 2 con số là "ước mơ lớn", chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề lớn cần bổ sung

Kinh tế

Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên. Góp ý về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, cần phải lường trước thách thức sẽ xảy ra là gì để đưa ra bài toán "đối đáp" hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng
10

Tin tức

Ủng hộ việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, tuy nhiên một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc cho phép phạm nhân có quyền hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng là vấn đề phức tạp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đưa vào luật.

Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị
Xã hội

Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị

Xã hội

Một cụ ông 85 tuổi ở Pháp dự định lái xe 19km đến phòng khám, nhưng hệ thống GPS đã đưa ông đi nhầm đường hơn 1.500 km, xuyên qua Italy rồi đến tận Croatia.

Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra
Tin tức

Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra

Tin tức

Hà Nội đầu tư 869 tỷ đồng để xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cấp nước cho sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

SeABank Thái Nguyên bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Cho vay nhưng không có bảo đảm, ưu đãi cho đối tượng hạn chế
Bạn đọc

SeABank Thái Nguyên bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Cho vay nhưng không có bảo đảm, ưu đãi cho đối tượng hạn chế

Bạn đọc

Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng hạn chế không đúng quy định pháp luật, đó chỉ là một trong hàng loạt sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Thái Nguyên vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 5 phát hiện.

Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Serbia có nguy cơ rơi vào thế khó do châu Âu đang chuẩn bị chiến tranh với Nga, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić phát biểu trên kênh Pink TV.

Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng
Kinh tế

Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng

Kinh tế

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý, khắc phục sạt lở tại đèo D'ran và đèo Gia Bắc với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City
Kinh tế

Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City

Kinh tế

Không chỉ kiến tạo chuẩn mực sống xanh thời thượng và sống sang bền vững cho cư dân, Vinhomes Wonder City còn là minh chứng sống động khẳng định tầm nhìn đầu tư khác biệt của giới tinh hoa tại phía Tây Hà Nội.

Agribank đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi số với Kiosk thông minh
Doanh nghiệp

Agribank đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi số với Kiosk thông minh

Doanh nghiệp

Chiều ngày 10/11, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội). Agribank vinh dự là đơn vị tài trợ Kiosk, đồng hành cùng TP Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện ích, nhanh chóng, minh bạch; góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cải cách hành chính theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Xã Hồ Tràm được định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP.HCM mới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực.

Tin đọc nhiều

1

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

2

Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

3

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ là ai?

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ là ai?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại "nóng"

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại 'nóng'

5

Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc

Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội 'bùng' phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc