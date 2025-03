Pháp đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân để bảo vệ EU

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Macron cho biết quyết định này nhằm đáp lại lời kêu gọi của ông Friedrich Merz, nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng Đức, vốn đề xuất không chỉ dựa vào Mỹ mà còn phải dựa vào Pháp về mặt răn đe hạt nhân. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 6/3, "các bước quyết định sẽ được thực hiện" và "nhiều quyết định do Pháp đề xuất sẽ được đưa ra". Ông Macron cũng lưu ý rằng châu Âu vẫn cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và quan hệ đối tác với Mỹ song bản thân châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để quyết định tương lai của châu Âu.

Về Ukraine, Tổng thống Macron khẳng định nước này có “quyền được hưởng hòa bình và an ninh cho chính mình, và cũng vì lợi ích an ninh của châu Âu”. Ông nhắc lại quan điểm rằng nền hòa bình của Ukraine đòi hỏi sự hỗ trợ lâu dài cho quân đội Ukraine. Theo kế hoạch, Pháp sẽ tổ chức cuộc họp vào tuần tới với các quốc gia sẵn sàng đóng góp cho lực lượng châu Âu được triển khai tại Ukraine trong tương lai. Đây là bước đi quan trọng trong việc tăng cường hợp tác và an ninh khu vực, đồng thời thể hiện cam kết của Pháp trong việc bảo vệ và ổn định châu Âu.

Cũng liên quan đến vấn đề hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof thông báo sẽ dành 3,5 tỷ euro (3,8 tỷ USD) để hỗ trợ cho Ukraine vào năm 2026. Theo đó, số tiền này đảm bảo hỗ trợ của Hà Lan sẽ tiếp tục không thay đổi vào năm tới và số tiền này cũng có thể được sử dụng trong năm 2025 nếu cần thiết. Thủ tướng cho biết 700 triệu euro từ số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào máy bay không người lái cho Ukraine.

Chính phủ Hà Lan trước đây đã dành một khoản tiền tương đương để hỗ trợ quốc gia Đông Âu cho đến năm 2025.