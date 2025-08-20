Phát động Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2025

Tại buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cho biết, cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025 được phát động trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách tháng 8 và Quốc khánh 2/9 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với ngành Giáo dục mà còn đối với toàn xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: Xuân Phú

Cuộc thi đã trở thành một hoạt động giàu tính nhân văn, khơi dậy và lan tỏa truyền thống “tôn sư trọng đạo” – một giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam. Cuộc thi nhằm tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm của những giáo viên chủ nhiệm lớp có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp thông qua việc khuyến khích học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh học sinh viết về những kỷ niệm sâu sắc của họ đối với giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp.

Theo ông Lâm, năm 2024, cuộc thi đã ghi nhận 85.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Những tác phẩm đều thấm đẫm tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn đối với thầy cô giáo. Có những câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người; có những ký ức tưởng như đã lùi xa, nay lại được khơi dậy và trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo GD&TĐ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức phát biểu. Ảnh: Xuân Phú

"Tất cả đã khẳng định rằng, cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà còn góp phần quan trọng trong việc bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng truyền thống hiếu học và tinh thần tri ân thầy cô..."- nhà báo Triệu Ngọc Lâm chia sẻ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức tin tưởng, cuộc thi viết này không chỉ là một sân chơi văn học, mà còn là một hành trình đầy ý nghĩa để khơi dậy những cảm xúc chân thành nhất trong lòng mỗi chúng ta. Qua từng câu chữ, từng lời văn, chúng ta sẽ thấy hiện lên những hình ảnh đẹp đẽ về thầy cô, về những tháng năm rực rỡ tuổi học trò.

“Những câu chuyện ấy như những viên gạch góp phần xây dựng nên một tượng đài tri ân và tôn vinh những người thầy cô giáo – những người đã và đang gieo mầm cho tương lai của đất nước. Trong thời đại ngày nay, giáo dục vẫn luôn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của quốc gia.

Và thầy, cô chính là những người anh hùng thầm lặng, ngày ngày cống hiến trí tuệ, công sức để xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ. Chúng ta có thể không nhớ hết tất cả những bài học đã được dạy, nhưng tình cảm, lòng nhiệt huyết và sự tận tâm của thầy cô sẽ mãi khắc sâu trong lòng mỗi người…”, nhà báo Triệu Ngọc Lâm bày tỏ.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2025. Ban tổ chức sẽ chấm và trao 2 giải tập thể; 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba; 10 giải Khuyến khích; 2 Giải dành cho Nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải.