Phát hiện 33 đối tượng dương tính chất ma túy trong điểm karaoke ở Long An, công an bắt giữ chủ quán cùng nhân viên

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính điểm karaoke tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, phát hiện nhiều đối tượng dương tính chất ma túy. Chủ cơ sở cùng nhân viên bị bắt giữ.