Sau khi xem phim, tôi tình cờ phát hiện bí mật nhạy cảm của con gái và giúp con "quay xe"

Con gái tôi năm nay học lớp 11, ngoan ngoãn và học giỏi. Con cũng có chuyện tình gà bông với một cậu bạn khác trường. Hai đứa quen nhau qua lớp học thêm Toán. Cậu bé đó cũng rất ngoan, học giỏi hơn con tôi và thường kèm con bé học nên tôi rất yên tâm.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong một lần dọn phòng cho con, tôi không tình cờ đọc được những dòng tin nhắn trên máy tính. Con tôi và một cô bạn ở trường nhắn tin tâm sự với nhau, tò mò về "chuyện ấy". Không chỉ vậy, hai đứa còn kể với nhau rằng, biết được đứa A, đứa B đã thử làm "chuyện ấy", rồi trêu đùa nhau hay là cũng thử xem như nào.

Thú thật, ban đầu, tôi đã rất tức giận khi đọc được cuộc trò chuyện đó, nhưng rồi tôi dần bình tĩnh lại. Bởi tôi biết, nếu mình phản ứng nóng nảy thì rất dễ khiến con nảy sinh tâm lý phản nghịch. Biết đâu trước mặt con dạ vâng nhưng sau lưng bố mẹ lại lén lút làm gì đó thì sao?

Otis và Lily

Câu thoại trong phim Sex Education đã khiến con gái tôi thức tỉnh

Sau một hồi suy nghĩ, tôi chợt nhớ đến một bộ phim về chủ đề giáo dục giới tính mà mình từng xem cách đây khá lâu.

Đó là bộ phim Sex Education, trong phim có một phân cảnh mà tôi nhớ mãi.

Cậu bé nam chính Otis của bộ phim Sex Education, khi thấy cô bạn tên Lily bực bội và áp lực về chuyện người trong trường đã quan hệ tình dục mà mình thì chưa, đã đưa ra một lời khuyên:

"I know it feels like everyone’s doing it and yeah, some people are. But most of us aren’t yet. It’s not a race". (Tạm dịch: Tớ biết cậu cảm thấy như ai cũng đang làm chuyện đó, và đúng là một số người có thật. Nhưng phần lớn chúng ta thì chưa. Đây không phải là một cuộc đua).

Tôi đã quyết định nói chuyện với con gái. Ban đầu, tôi thẳng thắn xin lỗi vì đã vô tình đọc tin nhắn của con, cũng như biết được những thứ con nhắn với bạn. Con gái tôi khi ấy từ khó chịu dần chuyển sang ngại ngùng và lo sợ. Nhưng tôi lập tức trấn an con và nói rằng, tôi muốn hai mẹ con trò chuyện với nhau như những người bạn.

Tôi hỏi con có suy nghĩ gì về "chuyện ấy".

Khi con nói tò mò vì biết khá nhiều người cùng tuổi đã thử, tôi liền nói với con về câu thoại trong phim Sex Education.

Tôi cũng chia sẻ với con những vấn đề có thể gặp phải khi quan hệ tình dục mà chưa đủ trưởng thành, chưa đủ kiến thức bảo vệ bản thân,...

Tôi biết rằng, với sự ảnh hưởng của sách báo, phim ảnh và cả bạn bè, thế hệ trẻ ngày nay thường sớm có những suy nghĩ, tò mò về chuyện tình dục. Tuy nhiên, tình dục không chỉ là bản năng mà còn liên quan đến cảm xúc, trách nhiệm và sức khỏe.

"Tình dục không phải là một cột mốc phải đạt được sớm. Mỗi người có một tốc độ trưởng thành khác nhau, và chỉ khi con thực sự sẵn sàng cả về tâm lý lẫn tình cảm, con mới nên đưa ra quyết định", tôi nói với con.

Sau hơn 1 tiếng trò chuyện, con gái tôi đã thực sự hiểu những gì mẹ muốn truyền tải. Con bé hứa với mẹ rằng, sẽ không ăn "trái cấm" khi chưa chín chắn, trưởng thành về cả độ tuổi và kiến thức.

Vụ việc này cũng khiến tôi nhận ra rằng, là cha mẹ, chúng ta phải tạo một môi trường cởi mở để con cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những băn khoăn của mình. Đừng dùng nỗi sợ hãi để cấm đoán, mà hãy dùng sự thấu hiểu để định hướng.

Bên cạnh đó, hãy nhấn mạnh với con rằng giá trị bản thân không phụ thuộc vào chuyện quan hệ tình dục sớm hay muộn. Thông điệp quan trọng nhất cha mẹ có thể dạy con là: "Con không cần phải vội. Hãy lắng nghe bản thân và đưa ra quyết định khi con thực sự sẵn sàng".