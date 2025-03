Phát hiện công ty sản xuất thuốc, thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản nghi vấn giả mạo

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; Chi cục Thủy sản tỉnh và Công an phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên (An Giang) tiến hành kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH NUTRITION GOODLIFE Việt Nam (địa chỉ tại: 22 Trịnh Hoài Đức, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên).

Các thiết bị cùng sản phẩm tạm giữ tại Công ty TNHH NUTRITION GOODLIFE Việt Nam. Ảnh: Tiến Tầm

Công ty NUTRITION GOODLIFE Việt Nam do Nguyễn Xuân Mão (SN 1987, cư trú khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty, chuyên kinh doanh mua bán, sản xuất các loại hàng hóa thủy sản.

Qua kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Toàn (SN 1980, cư trú xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là người làm thuê cho Mão đang trộn thành phần thuốc dạng bột cho vào gói mang nhãn hiệu BIO MAX (loại 500gr).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ các sản phẩm đã hoàn thiện gồm: 75 gói NT GROW PLUS 03; 38 bịch BIO MAX; 3 túi KAMAXE 20; 2 can (mỗi can 5 lít) NT PROBIO NO2; 1 túi SILVAFEED Nutri P; 29 túi NT GROW PLUS 03 cùng nhiều tem nhãn, vỏ bao bì liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH NUTRITION GOODLIFE Việt Nam.

Sản phẩm bị tạm giữ tại Công ty TNHH NUTRITION GOODLIFE Việt Nam. Ảnh: Tiến Tầm

Tất cả các sản phẩm trên do Toàn tự trộn, cần và đóng gói. Các sản phẩm trên đều không có giấy phép sản xuất, lưu hành, không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Tiến hành kiểm tra phòng trọ số 9 nhà trọ Việt Linh (trên đường Lý Văn Phức, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh), nơi Mão thuê để chứa các sản phẩm thuốc, thức ăn bổ sung của Công ty TNHH NUTRITION GOODLIFE Việt Nam, thu giữ nhiều sản phẩm và nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc, thức ăn bổ sung, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Lực lượng chức năng kiểm tra phòng trọ nơi Mão thuê để chứa các sản phẩm thuốc, thức ăn bổ sung của Công ty. Ảnh: Tiến Tầm

Các sản phẩm thuốc, thức ăn bổ sung của Công ty bị phát hiện tại nhà trọ. Ảnh: Tiến Tầm

Qua làm việc, bước đầu Toàn thừa nhận được Mão thuê thực hiện pha chế các thành phần nguyên liệu thuốc, dùng trong thủy sản theo công thức hướng dẫn và sự chỉ đạo của Mão.

Vụ việc đang được chuyển cho cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.