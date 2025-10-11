Phát hiện đám mây đối lưu, dự báo nội thành Hà Nội mưa đến bao giờ, cảnh báo lốc xoáy, sét, gió giật mạnh

Tin dự báo Hà Nội mưa mới nhất

Theo bản tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực phường Hoàng Mai, Đại Thanh, Ngọc Hồi, phường Yên Nghĩa, Hát Môn, Sơn Đồng, An Khánh, Kiều Phú, Hưng Đạo, phường Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Phượng Dực, Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Cảnh báo trong 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các phường/xã trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội mưa dông do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu. Ảnh minh họa: Khổng Chí - Anh Bảo.

Trước đó, theo bản tin 7h30 sáng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Ứng Hòa, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Vùng mây này sẽ gây mưa cho các phường/xã trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp độ 1.



Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/10 đến ngày 12/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

- Thời tiết khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/10 đến ngày 20/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

+ Từ khoảng ngày 13/10 phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

+ Từ 14-16/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Thời tiết các khu vực khác: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 16/10 mưa có xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

