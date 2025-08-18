Con khỉ mốc được thả có tên khoa học là Macaca assamensis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật cần bảo tồn theo quy định của pháp luật.



Bất ngờ Long An, dân ra đồng hoang xúc thứ cá nhà nghèo này để làm món ngon nhà giàu

Cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận cá thể khỉ mốc do ông Thận tự nguyện giao nộp. Ảnh: PV

Một phường của tỉnh Hưng Yên có ngôi chùa cổ hơn 300 năm tuổi, kiểu kiến trúc độc đáo, gắn với thương cảng Phố Hiến

Con khỉ mốc nặng khoảng 4kg, được phát hiện trong vườn nhà ông Đinh Thận (SN 1955, trú tại thôn 8, xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh). Ngay sau khi phát hiện, ông Thận đã chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Nhằm đảm bảo việc thả con khỉ mốc về tự nhiên diễn ra đúng quy định, Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã phối hợp với Công an xã Hương Xuân, Đồn Biên phòng Bản Giàng và các đơn vị liên quan thực hiện quy trình tiếp nhận và thả khỉ.

Hoạt động này tuân thủ nghiêm ngặt theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Loại quả đặc sản chín đen, ở Tuyên Quang đem đồ xôi, kho thịt lợn, ngon hơn mâm cao cỗ đầy, thơm ra tận ngõ

Khỉ mốc là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB. Ảnh: PV

Một HTX ở Cà Mau trồng loại quả ngon giàu beta-caroten, thơm khắp đồng, ra trái quá trời, bán thẳng lên TPHCM

Việc thả cá thể khỉ mốc về môi trường tự nhiên không chỉ thể hiện ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân mà còn là nỗ lực chung của các cơ quan chức năng trong việc bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Hành động này góp phần quan trọng vào việc duy trì đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái tại khu vực Hà Tĩnh.