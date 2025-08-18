Người sinh ngày Âm lịch này như viên ngọc thô, càng mài rũa càng sáng bóng, tích lũy được nhiều tài sản
Người sinh ngày Âm lịch này thường gặp nhiều khó khăn trong những năm đầu đời, nhưng sẽ trở nên giàu có hơn khi về già, cuộc đời
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Con khỉ mốc được thả có tên khoa học là Macaca assamensis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật cần bảo tồn theo quy định của pháp luật.
Con khỉ mốc nặng khoảng 4kg, được phát hiện trong vườn nhà ông Đinh Thận (SN 1955, trú tại thôn 8, xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh). Ngay sau khi phát hiện, ông Thận đã chủ động trình báo cơ quan chức năng.
Nhằm đảm bảo việc thả con khỉ mốc về tự nhiên diễn ra đúng quy định, Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã phối hợp với Công an xã Hương Xuân, Đồn Biên phòng Bản Giàng và các đơn vị liên quan thực hiện quy trình tiếp nhận và thả khỉ.
Hoạt động này tuân thủ nghiêm ngặt theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Việc thả cá thể khỉ mốc về môi trường tự nhiên không chỉ thể hiện ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân mà còn là nỗ lực chung của các cơ quan chức năng trong việc bảo tồn các loài động vật quý hiếm.
Hành động này góp phần quan trọng vào việc duy trì đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái tại khu vực Hà Tĩnh.
Trên dòng sông Đà hùng vĩ (đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ mới) có nhiều huyền tích và những câu chuyện về trị thủy, mưu sinh...thấm đẫm những giá trị văn hóa độc đáo vùng sông nước...Nơi đây, còn có nhiều cư dân đã gắn bó lâu đời trên mặt nước cùng những câu chuyện thú vị về nghề đánh bắt cá trong đó có nghề săn cá dữ ví như "săn loài cọp nước" với nhiều câu chuyện hấp dẫn...