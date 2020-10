Phát hiện nhà trọ có 9 nữ, 5 nam “không đăng ký tạm trú" cùng nhiều hung khí

Ngày 13/10, Công an thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) xác nhận, đơn vị đã đề xuất lãnh đạo Công an huyện các hình thức xử lý vi phạm hành chính đối với 14 đối tượng tụ tập trong 1 nhà trọ trên địa bàn, vi phạm đăng ký tạm trú và có dấu hiệu hoạt động tệ nạn xã hội.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/10, Công an thị trấn Ngô Mây phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Phù Cát) tiến hành kiểm tra nhà trọ ở khu phố An Hòa, thuộc sở hữu của bà N. T. T. K (SN 1989), phát hiện tại đây có 14 đối tượng (9 nữ, 5 nam) đang cư trú, có tàng trữ 7 cây phảng phát bờ, 1 dao tự tạo, 1 ống tuýp sắt.

Đặc biệt, 10 đối tượng ở các tỉnh, thành phố khác như Khánh Hòa, Đắc Lắk, Đắk Nông. Tất cả 14 đối tượng đều không đăng ký tạm trú, riêng đối với L. Q. T. T (SN 2003, trú tỉnh Khánh Hòa) dương tính với chất ma túy.

Nhà trọ trên do Nguyễn Ngọc Tín (SN 1997, trú khu phố An Hành Tây, thị trấn Ngô Mây) thuê với giá 2 triệu đồng/tháng từ tháng 9/2020 và cho số đối tượng trên ở trọ để phục vụ cho các quán karaoke có nhu cầu tiếp viên rót bia. Mỗi giờ phục vụ, tiếp viên được trả công 150.000 đồng và chia lại cho Tín 35.000 đồng tiền thuê trọ.

Bước đầu, Tín thừa nhận số hung khí là của mình, mua để phòng thân.