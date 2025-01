Phát hiện nhiều sản phẩm thịt lợn, thịt gà đã đổi màu, bốc mùi hôi thối tại kho thực phẩm ở Huế

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế cho biết, qua kiểm tra kho thực phẩm đông lạnh tại địa chỉ thôn 1B, xã Thuỷ Phù (thị xã Hương Thuỷ, thành phố Huế), đơn vị đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế phát hiện nhiều sản phẩm thịt lợn, thịt gà đã đổi màu và bốc mùi hôi thối tại kho thực phẩm đông lạnh của bà Nguyễn Thị Sương ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. Ảnh: Trần Hồng.

Theo đó, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế đã tiến hành kiểm tra kho hàng hóa tại địa chỉ nêu trên do bà Nguyễn Thị Sương (SN 1979) làm chủ. Tại đây, cơ quan công an phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, gồm các sản phẩm thịt lợn, thịt gà các loại với số lượng khoảng 1,8 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên trong kho hàng hóa thực phẩm đông lạnh của bà Nguyễn Thị Sương. Ảnh: Trần Hồng.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm tại kho thực phẩm đông lạnh đã quá hạn sử dụng nhiều năm và đã đổi màu, bốc mùi hôi thối.

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, đồng thời tạm giữ toàn bộ số thực phẩm để xử lý theo đúng quy định pháp luật.