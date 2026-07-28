Phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ ở hố chôn tập thể mới tại công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt s ở công viên Lê Thị Riêng

Ngày 28/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù thời tiết mưa, nắng diễn biến thất thường, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng đã huy động 03 máy cuốc, tiến hành di dời hơn 80 m³ đất để mở rộng khu vực tìm kiếm. Ảnh: LG

Toàn lực lượng đã huy động 03 máy cuốc, tiến hành di dời hơn 80 m³ đất để mở rộng khu vực tìm kiếm, quyết tâm đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện lên khỏi lòng đất một cách chu đáo, cẩn trọng.

Lực lượng đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: LG

Qua quá trình tìm kiếm trong ngày, lực lượng đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 10 hài cốt liệt sĩ đơn và 01 mộ tập thể gồm 09 hài cốt liệt sĩ cùng 01 số di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 28/7/2026, đã phát hiện và tiến hành quy tập được 144 bộ hài cốt liệt sĩ. Trước đó, ngày 27/7, Đội quy tập cất bốc được 8 bộ hài cốt hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng và các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.