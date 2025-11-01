



Hiện trường vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô đậu ven đường TP.HCM. Ảnh: CH

Khoảng 8h ngày 1/11, tại đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), nhiều người dân xung quanh ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ một chiếc ôtô 4 chỗ màu đen đã đậu tại đây suốt nhiều ngày.

Khi công an được gọi đến và mở cốp kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 20 tuổi, đang phân hủy.



Ngay sau khi phát hiện, khu vực đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra. Đại diện UBND xã Đông Thạnh cho biết thi thể đã phân hủy mạnh, không thể nhận diện khuôn mặt. Công an đã tiến hành lấy mẫu dấu vân tay để xác định danh tính nạn nhân, đồng thời thu thập các vật chứng liên quan tại hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng đang làm việc với những người liên quan và khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.