Phát hiện thi thể dạt vào bãi biển ở Nghệ An, nghi là công nhân Trung Quốc mất tích

Vào khoảng, 8h ngày 16/3, người dân trên địa bàn phường Thu Thủy, TP Vinh, Nghệ An phát hiện thi thể một người đàn ông dạt vào bờ biển. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Khu vực bãi biển phường Thu Thủy, TP Vinh, Nghệ An nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Nhận được tin báo, chính quyền và công an phường Thu Thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc. Đồng thời, thông báo cho các địa phương khác để tìm người thân.

Thi thể dạt vào bãi biển có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với một công nhân người Trung Quốc làm việc ở xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Người đàn ông này được thông báo mất tích trước đó.

Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc làm việc ở xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trước đó, công an thông báo về trường hợp người này mất tích.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo phường Thu Thủy, TP Vinh, Nghệ An cho biết, đại diện công ty nơi người đàn ông người Trung Quốc làm việc đã tới địa phương làm thủ tục nhận dạng thi thể.

Công an phường Thu Thủy cũng đã bàn giao thi thể người đàn ông cho Công an tỉnh Nghệ An thực hiện các bước theo quy định của pháp luật.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.