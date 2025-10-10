Phát hiện thi thể người đàn ông ở Huế sau 2 ngày mất tích

Ngày 10/10, theo tin từ UBND phường Phong Điền, TP.Huế, vào sáng cùng ngày, người đàn ông trên địa bàn bị mất tích đã được tìm thấy thi thể.

Nạn nhân là ông N.N.C (SN 1958, trú tổ dân phố Trạch Thượng 1, phường Phong Điền).

Thi thể ông N.N.C được phát hiện nổi trên sông Bồ ở TP.Huế sau 2 ngày ông này bị mất tích.

Trước đó, vào lúc 2h ngày 8/10, ông C rời nhà bằng xe máy và sau đó mất tích. Đến 7h cùng ngày, người dân phát hiện xe máy và dép của ông C được bỏ lại ở cầu An Lỗ, thuộc phường Phong Thái.

Sau 2 ngày mất tích, thi thể ông C được phát lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên sông Bồ đoạn gần cầu Thanh Lương, nơi giáp ranh giữa xã Quảng Điền và phường Kim Trà, TP.Huế.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.