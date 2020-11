Phát hiện trên 2.000 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại một siêu thị Lotte mart. Ảnh: N.N

Sau hơn 1 năm triển khai, lực lượng thanh tra chuyên ngành đã góp phần tăng hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, để đáp ứng đầy đủ nguồn nhân lực tham gia công tác thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến cơ sở, thành phố đã tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho 3.320 người và đào tạo cấp chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm để tiến hành xét nghiệm cho 1.240 người.

Cùng với đó, thành phố cũng đã triển khai được 804 đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, trong đó tuyến quận, huyện có 77 đoàn; tuyến xã, phường có 627 đoàn.

Các đoàn thanh tra chuyên ngành của thành phố đã tiến hành thanh tra được 8.119 cơ sở, qua đó phát hiện và xử lý 2.050 cơ sở vi phạm (chiếm 25,2%) với tổng số tiền phạt hơn 3,7 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: Người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang; vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm; cống rãnh thoát nước khu vực chế biến ứ đọng, không được che kín; không thực hiện lưu mẫu thực phẩm, kiểm thực 3 bước...

So với kết quả kiểm tra cùng kỳ trước khi tiến hành thí điểm thanh tra chuyên ngành, tỷ lệ số cơ sở vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính tăng từ 3,3% lên 8,3%. Kết quả này cho thấy, việc xử lý vi phạm hành chính trong thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cao hơn, mạnh hơn so với kiểm tra an toàn thực phẩm, góp phần tăng hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn...

Với hiệu quả đã đạt được thời gian qua, hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nên tiếp tục được duy trì ở tuyến quận, huyện, thị xã. Còn với tuyến xã, phường, thị trấn nếu tiếp tục triển khai thanh tra chuyên ngành thì cần đơn giản hơn quy trình thanh tra, đồng thời nghiên cứu thêm điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ được đào tạo cấp chứng chỉ để huy động được lực lượng cán bộ hợp đồng có chuyên môn thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương tham gia vào đoàn thanh tra.