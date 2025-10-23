Phẫu thuật 5 giờ 'vá' chân khuyết 8 cm bằng xương mác ở Bệnh viện Quân y 175

Niềm hy vọng từ đôi chân không lành lặn

V.T.L (19 tuổi, ở Đồng Nai) mang trên mình di chứng nặng nề từ một tai nạn giao thông cách đây hai năm: gãy hở hai xương cẳng chân trái. Sau nhiều lần điều trị, vết thương cũ đã để lại biến chứng là bệnh viêm tủy xương phức tạp.

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 ngày 23/10, trước đó L nhập viện vào Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sẹo mổ vùng cẳng chân trái xơ dính, xương chày khuyết hổng một đoạn lớn khoảng 8 cm, khiến chân trái ngắn hơn chân phải đến 2 cm. Mặc dù không còn nhiễm trùng, khuyết xương lớn đe dọa khả năng đi lại và sinh hoạt bình thường của thanh niên này.

Đây là trường hợp khuyết xương chày sau viêm xương tủy - một biến chứng được Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình, nhận định là rất khó điều trị.

"Nếu viêm xương tủy không được xử lý triệt để và tái tạo xương, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng huyết, hoại tử xương tiến triển, ngắn chi, mất chức năng hoặc thậm chí là phải cắt cụt chi", TS.BS Mừng cho biết.

Các phương pháp ghép xương truyền thống thường kém hiệu quả với những khuyết xương lớn như trường hợp này.

Hình ảnh thực tế trước phẫu thuật và chụp X-quang ca bệnh khuyết hổng xương tuỷ xương. Ảnh: Bệnh viện Quân y 178

Hi vọng mới từ kỹ thuật "đổi xương"

Sau khi thăm khám và hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển phức hợp vạt da xương mác tự do (free fibula flap) từ chân đối diện sang để tái tạo đoạn xương chày bị thiếu.

Ca đại phẫu kéo dài 5 giờ do BS CKII. Thân Văn Hùng – Phó Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình, Viện Chấn thương chỉnh hình, làm trưởng ê-kíp.

Để đảm bảo sự thành công, hai kíp mổ được tổ chức song song. Một kíp tiến hành cắt bỏ đoạn xương chày viêm nhiễm, làm sạch ổ gãy và bộc lộ bó mạch máu chày trước - vị trí sẽ nhận "vạt" xương mới. Kíp còn lại thực hiện lấy một đoạn xương mác (xương nhỏ nằm bên cạnh xương chày, có vai trò không quá quan trọng trong chịu lực) cùng vạt da và cơ đi kèm từ chân đối diện của bệnh nhân.

Các bác sĩ cho biết đoạn xương chày của bệnh nhân được tái tạo đã thẳng trục, đặc biệt là chiều dài hai chân đã trở lại bằng nhau. Ảnh: Bệnh viện quân y 178

Phần quan trọng nhất là kỹ thuật vi phẫu (nối mạch máu siêu nhỏ) để nối vạt xương mác vừa lấy sang vị trí khuyết hổng trên cẳng chân trái. BS Hùng giải thích: "Việc chuyển vạt xương mác tự do là một trong những kỹ thuật đỉnh cao trong phẫu thuật tạo hình. Nó không chỉ giúp bù đắp phần xương thiếu mà quan trọng là còn mang theo mạch máu nuôi dồi dào, che phủ mô mềm khuyết hổng, giúp vùng tổn thương tăng tưới máu, cải thiện triệt để tình trạng nhiễm trùng trước đây".



Kết quả sau 14 ngày phẫu thuật khiến cả bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ hài lòng. Vạt da tại vùng được ghép xương hồng hào, siêu âm xác nhận mạch máu lưu thông tốt, đảm bảo vạt sống 100%.

Đáng mừng hơn, hình ảnh X-quang cho thấy đoạn xương chày được tái tạo đã thẳng trục, đặc biệt là chiều dài hai chân đã trở lại bằng nhau.

Bệnh nhân L hồi phục nhanh chóng, sinh hoạt bình thường và không gặp bất kỳ biến chứng nào sau mổ.

Ca phẫu thuật thành công này không chỉ cứu lấy chức năng chân cho một người trẻ mà còn khẳng định trình độ làm chủ các kỹ thuật khó, phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực tạo hình vi phẫu tại Bệnh viện Quân y 175, mang lại hy vọng cho nhiều người bệnh có tổn thương tương tự.