"Phen này, LĐBĐ Malaysia thật sự hết đường chối cãi”

FIFA tung bằng chứng đanh thép, LĐBĐ Malaysia hết đường chối cãi?

Bóng đá Malaysia đang ở trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố thêm bằng chứng xác thực về việc 7 cầu thủ của họ đã được nhập tịch trái phép. Những dữ liệu mới được FIFA thu thập, trong đó có các tài liệu gốc từ cơ quan hộ tịch Argentina, gần như đã chấm dứt mọi cơ hội biện minh của LĐBĐ Malaysia (FAM).

Theo bình luận của BLV Quang Huy trên kênh Quang Huy Story, vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét, và phán quyết cuối cùng của FIFA có thể sẽ kéo dài thêm vài tháng. Tuy nhiên, các bằng chứng mà tổ chức này vừa công bố được xem là “đòn giáng quyết định”, buộc LĐBĐ Malaysia (FAM) phải đối diện với sự thật và chuẩn bị cho án phạt nặng nề.

Nguồn gốc vụ việc xuất phát từ việc FIFA điều tra 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel. Theo kết luận sơ bộ, nhóm cầu thủ này đã được FAM hợp thức hóa hồ sơ theo diện “có gốc Malaysia” nhưng thực tế, phần lớn trong số họ không hề có quan hệ huyết thống với bất kỳ công dân Malaysia nào.

Bóng đá Malaysia đang đối diện một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Diễn biến mới nhất đến từ tờ Capital de Noticias (Argentina), khi trang này công bố ba bức ảnh chụp lại giấy khai sinh gốc của Carlos Rogelio Fernandez, ông nội của cầu thủ Facundo Garcés. Tài liệu khẳng định ông Fernandez sinh ra tại thành phố Santa Fe, Argentina – hoàn toàn trái ngược với thông tin mà LĐBĐ Malaysia (FAM) từng gửi lên FIFA, cho rằng ông có nguồn gốc Malaysia, sinh tại Penang.

Từ chứng cứ gốc này, FIFA xác định toàn bộ nhánh gia phả mà LĐBĐ Malaysia (FAM) dựa vào để hợp thức hóa quốc tịch cho Facundo Garcés là giả mạo. Như vậy, Facundo Garcés — người từng được xem là “ngôi sao nhập tịch tiêu biểu” của ĐT Malaysia — đã chính thức bị gạch tên khỏi danh sách đủ điều kiện thi đấu quốc tế, và FAM không còn cơ hội chối cãi.

Không chỉ Facundo Garcés, 6 cầu thủ khác trong danh sách cũng đang bị điều tra với nghi ngờ tương tự: sử dụng giấy tờ giả, thay đổi thông tin hộ tịch, hoặc làm giả hồ sơ tổ tiên để đủ điều kiện nhập tịch. Theo FIFA, đây là hành vi “gian lận có tổ chức” và nếu xác nhận có sự tham gia hoặc đồng lõa của LĐBĐ Malaysia (FAM), án phạt có thể rất nặng — từ đình chỉ tham gia vòng loại Asian Cup 2027 cho đến cấm thi đấu quốc tế trong thời gian dài.

Trong khi đó, AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) đã ra thời hạn cuối cùng: vụ việc phải được khép lại trước ngày 31/3/2026, để họ có thể hoàn tất lễ bốc thăm và xếp hạng hạt giống cho Asian Cup 2027. Nếu FIFA giữ nguyên phán quyết, AFC nhiều khả năng sẽ xử ĐT Malaysia thua các trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, đồng nghĩa với việc đội tuyển nước này có thể bị loại khỏi vòng loại.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội trong nước, LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn khăng khăng rằng mình vô tội, cho rằng các sai sót trong hồ sơ cầu thủ là “do lỗi hành chính”. Liên đoàn này đã thuê hãng luật Charles Russell Speechlys (Anh Quốc) — nổi tiếng trong giới thể thao quốc tế — để đại diện kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao Thế giới (CAS). Tuy nhiên, chi phí kháng cáo dự kiến lên đến 1,27 triệu ringgit (gần 8 tỷ đồng), khiến dư luận Malaysia hoài nghi đây chỉ là nỗ lực “câu giờ” nhằm trì hoãn án phạt.

Sự việc càng thêm căng thẳng khi hình ảnh Tổng thư ký FAM Noazman Rahman, người đang bị đình chỉ điều tra, lại xuất hiện cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chuyến thăm Malaysia mới đây. Hình ảnh này gây phẫn nộ dư luận, khiến nhiều người cho rằng LĐBĐ Malaysia (FAM) “nói dối về án đình chỉ” và cố tình đánh lạc hướng công chúng.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hana Yeo, đã phải lên tiếng thừa nhận đây là “thời khắc khó khăn” của bóng đá nước nhà, đồng thời tuyên bố chính phủ sẽ cùng FAM “xây dựng lại nền bóng đá Malaysia” ngay cả trong kịch bản xấu nhất — tức bị cấm tham gia các giải quốc tế.

Các chuyên gia thể thao Malaysia cũng cho rằng LĐBĐ Malaysia (FAM) nên chấm dứt kháng cáo và chấp nhận án phạt để bắt đầu quá trình cải tổ. Bình luận viên kỳ cựu Datuk Pekan Ramli nhấn mạnh: “Càng kéo dài, bóng đá Malaysia càng mất uy tín và thời gian hồi phục. Điều cần làm bây giờ là nhận lỗi, cải cách và xây dựng lại niềm tin từ công chúng.”

Nếu LĐBĐ Malaysia (FAM) tiếp tục kháng cáo lên CAS, quá trình có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí qua năm sau. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ rơi vào trạng thái “lửng lơ”, không rõ có được tham dự vòng loại Asian Cup hay không. Trong bối cảnh niềm tin người hâm mộ sụt giảm nghiêm trọng, giới chuyên môn nhận định đây là “cuộc khủng hoảng thể chế” chưa từng có trong lịch sử bóng đá Malaysia.

Dù LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn cố gắng cứu vãn danh dự bằng việc thành lập ủy ban điều tra độc lập, nhưng với loạt bằng chứng mà FIFA công bố, khả năng đảo ngược tình thế gần như bằng không. Như BLV Quang Huy bình luận: “FIFA lần này đã tung ra những chứng cứ mang tính quyết định. Phen này, Malaysia thật sự hết đường chối cãi”.

Bóng đá Malaysia, sau những năm mộng mị với giấc mơ “hóa rồng” bằng chính sách nhập tịch ồ ạt, giờ đang phải trả giá đắt cho sự vội vàng và thiếu minh bạch của mình.