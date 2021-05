Phí sửa chữa iPad Pro 12,9 inch tương đương một chiếc iPhone 12 mini

Điều này dựa vào biểu đồ Dịch vụ và Sửa chữa iPad cập nhật từ Apple phát hiện. Số tiền này cao hơn 50 USD so với phí sửa chữa cho mô hình trước đó. Phí sửa chữa được cho là đã tăng lên vì iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ năm có màn hình mini LED với công nghệ Liquid Retina XDR mới. Phí này sẽ áp dụng cho các hư hỏng do tai nạn ngay cả khi thiết bị có thời gian sử dụng dưới 1 năm nếu họ không có AppleCare . Trong trường hợp có vấn đề do lỗi sản xuất, nó sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm đầu.

iPad Pro có phí sửa chữa khá đắt đỏ nếu không có bảo hiểm AppleCare .

Các khoản phí không thay đổi đối với mẫu 11 inch mới vẫn sử dụng màn hình LCD Liquid Retina và sẽ có giá 499 USD để sửa chữa nếu không có AppleCare‌ . Với AppleCare‌ , phí dịch vụ là 49 USD cho cả hai kiểu máy. Apple tính phí 149 USD cho 2 năm ‌AppleCare‌ .

Được biết, công nghệ màn hình mini LED cung cấp nhiều chi tiết hơn, tỷ lệ tương phản tốt hơn và màu sắc tươi sáng hơn, nhưng có một số đánh đổi liên quan. Ví dụ, sản phẩm làm cho iPad Pro 12,9 inch mới dày hơn một chút, có nghĩa Magic Keyboard ban đầu sẽ không làm việc với sản phẩm và buộc người dùng phải chi 349 USD cho một cái mới. Sản phẩm với màn hình mini LED sẽ có giá khởi điểm 1.299 USD.

Các mẫu 12,9 inch của iPad Pro 2021 đã được dời lịch giao hàng sang tháng 7.

Màn hình mini LED cũng khó sản xuất hơn so với màn hình LCD và điều này được cho là sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung. Thời gian giao hàng ước tính cho mẫu 12,9 inch hiện đã dời sang tháng 7. Phiên bản 11 inch có thể sẽ được giao hàng từ ngày 21/5 và đơn đặt trước đã mở bán vào ngày 30/4.

Loạt iPad Pro 2021 mới được trang bị chip M1 và cũng có lựa chọn 5G. Chúng có vẻ là một trong những máy tính bảng tốt nhất năm 2021. Apple đang dự đoán nhu cầu cao đối với những chiếc iPad mới nhất của mình.