Theo nội dung đăng tải, ngày 25/8, PN Legal đã có buổi làm việc và giải trình với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05). Sau đó, công ty cho biết đã tiến hành thu hồi văn bản số 1.

Rapper Negav. (Ảnh: NSX)

Trong thông báo đính chính, PN Legal viết:

"Thứ nhất, một số nội dung trích dẫn trong Thông báo số 01/2025/TB-PNL có thể gây hiểu nhầm về kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Do đó, PN Legal chân thành gửi lời xin lỗi đến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05), đồng thời xin cảm ơn Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) đã hướng dẫn, nhắc nhở và tạo điều kiện để PN Legal thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định.

Thứ hai, PN Legal tiếp tục là bên đại diện theo ủy quyền hợp pháp của ông Đặng Thành An, căn cứ Hợp Đồng Ủy Quyền ngày 21/08/2025; phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đặng Thành An (tên thật của Negav - PV) theo quy định pháp luật hiện hành, nhất là trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật".

Cuối tháng 8, rapper Negav - một trong những nghệ sĩ nổi bật tại chương trình Anh trai say hi trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Sự việc bắt đầu khi một nhãn hàng sản xuất sản phẩm dành cho phụ nữ tổ chức chiến dịch quảng bá tại TP.HCM, với sự xuất hiện của rapper Negav trong vai trò khách mời đặc biệt.

Thông tin này ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến phản đối việc một thương hiệu gắn liền với hình ảnh phụ nữ lại lựa chọn nghệ sĩ có những phát ngôn nhạy cảm, thô tục về bộ phận cơ thể của phụ nữ trên mạng xã hội.

Ngay tiếp đó, Cục A05 đưa ra thông báo đang mời Công ty Luật PN Legal và cá nhân liên quan tới làm việc để làm rõ các nội dung được đưa ra trong văn bản. Một số thông tin khẳng định công ty đã cắt ghép, trích dẫn lại thông tin của Cục A05 từ năm 2024, dẫn đến sai lệch về bối cảnh.