Phía sau câu chuyện “thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km"

Mới đây, sự việc tài xế taxi ở Hà Nội miễn phí chuyến đi hơn 20km cho một hành khách có con trai đang nằm viện, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Trong đoạn video được chia sẻ, nam tài xế liên tục từ chối nhận tờ tiền 200.000 đồng của người bố. Anh muốn gửi số tiền này để thắp nén nhang cho cháu bé.

Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, biết con trai đã qua đời, người bố bỏ dở chuyến xe về quê, quay lại viện đón em bé. Thương hoàn cảnh gia đình, lái xe từ chối nhận tiền.

Tài xế taxi miễn phí chuyến đi cho người đàn ông có con nằm viện. Nguồn: cắt từ clip

Câu chuyện này nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực của cộng đồng mạng và mọi người gọi đó là “cổ tích giữa đời thường” thông qua việc lan tỏa tình người giữa Thủ đô.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 22/10, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước đó, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nhi ở Lào Cai. Tuy nhiên, hiện cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện vào ngày 20/10 và đang được bà ngoại chăm sóc. Thông tin chia sẻ lên mạng cháu bé đã qua đời là sai sự thật.

Theo vị đại diện này, trước đó cháu bé được tiếp nhận điều trị tại Trung tâm Nhi khoa và bà ngoại là người ở viện chăm sóc cho cháu, khi cháu xuất viện cần có bố (mẹ), nên gọi điện cho bố đến để đưa con về. Tuy nhiên, phía bệnh viện không hiểu vì sao bố cháu bé nghe thông tin thế nào lại bảo con qua đời.

"Sáng nay, chúng tôi tôi đã kiểm tra thông tin và điện thoại cho bà ngoại để xác minh, thì được biết bà ngoại vẫn đang chăm sóc cho cháu ở nhà, sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường, còn về gia cảnh, chúng tôi chưa tìm hiểu sâu. Tôi cũng không hiểu đằng sau câu chuyện đưa lên mạng là gì”, vị đại diện phòng công tác xã hội thông tin.

Tài xế nói gì?

Anh Lê Văn Thành (36 tuổi) - tài xế xe taxi cho biết, chiều 18/10, nhân viên tổng đài thông báo có khách cần di chuyển về Bệnh viện Bạch Mai. Ít phút sau, người đàn ông bước lên xe cùng hành lý lỉnh kỉnh, ôm mặt khóc nức nở, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh nhẹ nhàng hỏi thăm, vị khách chỉ im lặng. Đi được nửa đường, người đàn ông nghẹn ngào, cho biết con trai thứ hai sinh non phải chuyển xuống Hà Nội để chữa trị, người vợ ở lại bệnh viện tại Lào Cai.

Sau 4 ngày túc trực ở bệnh viện, số tiền mang theo đã hết, người bố phải về quê vay mượn thêm. Đi xe khách được 20km, anh bất ngờ nhận cuộc gọi của bác sĩ, đề nghị quay lại đón con gấp.

"Nghĩ bé trai đã qua đời nên bác sĩ mới gọi điện yêu cầu quay lại viện, người bố khóc không ngừng. Chứng kiến hoàn cảnh đó, tôi quyết định không lấy tiền cước, muốn gửi nén nhang thắp hương cho cháu bé. Đến cổng bệnh viện, hành khách nhất quyết để lại tờ 200.000 đồng trên ghế tôi vội vàng chạy theo, đưa tờ tiền cho hành khách", anh Thành kể lại.

Được biết, tổng chi phí chuyến đi là 260.000 đồng, anh Thành sẵn sàng bỏ tiền túi nộp cho công ty, vì "muốn góp thêm một chút để động viên người bố".

Trên chuyến xe, nam hành khách cho biết, sau khi bố mẹ ly thân, anh sống cùng ông bà từ lúc còn nhỏ. Gia đình neo người, không có ai hỗ trợ, một mình đưa con xuống Hà Nội chữa trị. Sau khi sự việc được lan toả, nhiều người liên hệ, mong muốn ủng hộ tiền cho anh Thành nhưng nam tài xế từ chối. Bởi, anh quan niệm, đó là việc nên làm khi chứng kiến người khác gặp khó khăn, không có gì to tát.



