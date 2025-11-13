Phiên tòa giả định tại phường Vũng Tàu, chủ tàu cá nhận án tù, thông điệp của TPHCM về chống khai thác IUU

Sáng 13/11, tại phường Vũng Tàu (TP.HCM), Báo Công lý phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tòa án quân sự Quân khu 7 và TAND TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho ngư dân về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không được quản lý (IUU) và phát triển nghề biển bền vững.



Phiên tòa giả định tuyên truyền chống khai thác IUU

Phiên tòa giả định do TAND Khu vực 11 – TP.HCM thực hiện, xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hiền, chủ tàu cá tại TP.HCM. Tình huống được dựng lại dựa trên vụ án có thật.

Phiên tòa giả định lần này được dựng lại theo tình huống có thật. Ảnh: Q.D

Theo đó, để thu lợi cao hơn, Dũng và Hiền đã tổ chức đưa 6 người (chưa tính Dũng và Hiền) ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép; chỉ đạo xóa số hiệu tàu, tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) và gửi đi nơi khác cất giữ.

Hành vi này bị đánh giá nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam. Hai bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” (Điểm c Khoản 2 Điều 348 BLHS) và tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử” (Điểm e Khoản 2 Điều 287 BLHS). Hội đồng xét xử tuyên phạt Dũng 10 năm tù, Hiền 8 năm tù.

Nhiều ngư dân theo dõi phiên xử đã chăm chú lắng nghe tranh tụng, nhận ra rằng những hành vi tưởng như “bình thường” ngoài biển có thể đẩy bản thân và chủ tàu vào vòng tố tụng hình sự, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.

Vi phạm nhiều khi chỉ vì không biết

Tại phần trao đổi, nhiều ngư dân thẳng thắn chia sẻ trước đây ra khơi chỉ nghĩ “có cá là được”, chưa hiểu rõ các quy định pháp luật. Việc không bật thiết bị VMS, không ghi nhật ký khai thác hoặc vô tình vượt ranh giới vùng biển có thể bị phạt hàng chục triệu đồng, thậm chí bị tước quyền khai thác.

Thông qua phiên tòa giả định, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là bà con ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Ảnh: Q.D

Thông qua buổi tuyên truyền, bà con hiểu rõ hơn quy định của Luật Thủy sản 2017. Tàu từ 15m trở lên phải bật VMS 24/24 giờ. Nhật ký khai thác phải được ghi trung thực và nộp đúng hạn. Tuyệt đối không vượt ranh giới vùng được cấp phép. Cấm sử dụng thuốc nổ, xung điện, chất độc hay khai thác trong mùa sinh sản.

Đại tá Lê Văn Tú – Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra sâu rộng, áp dụng đồng bộ các biện pháp giám sát.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đồng hành và hỗ trợ bà con khắc phục ngay vi phạm, nhưng mọi tàu thuyền phải chấp hành nghiêm các quy định IUU".

Đông đảo người dân, ngư dân tham dự phiên tòa giả định tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Ảnh: Q.D

Phiên tòa giả định là một trong những mô hình tuyên truyền đang phát huy hiệu quả vì “đánh đúng, đánh trúng” vào các hành vi ngư dân dễ mắc phải. Bên cạnh đó, tàu tuần tra của Cảnh sát biển Vùng 3 suốt nhiều năm qua luôn bám biển, nhắc nhở, hỗ trợ và biểu dương các trường hợp chấp hành tốt.

Kết thúc buổi tuyên truyền, Ban tổ chức tổ chức lễ ký cam kết không vi phạm IUU với sự tham gia của 10 chủ tàu trước sự chứng kiến của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tòa án Quân sự Quân khu 7, Báo Công lý và chính quyền địa phương.