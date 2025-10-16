Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Nhà nông
Thứ năm, ngày 16/10/2025 06:50 GMT+7

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm

+ aA -
Nguyễn Phương Thứ năm, ngày 16/10/2025 06:50 GMT+7
Thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 15/10 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động nhưng một số loại gạo xuất khẩu của ta tiếp tục giảm.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Loài "rau vua" phủ xanh cát trắng ở làng Chăm, tỉnh Khánh Hòa, cứ bẻ măng non là bán đắt như tôm tươi

Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 giảm 100 đồng/kg, dao động ở mức 8.500 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg, dao động ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 435 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn); gạo 100% tấm dao động ở mức 310 - 314 USD/tấn ; gạo Jasmine giá dao động 486 - 490 USD/tấn.

Khối lượng xuất khẩu của ta cũng giảm khi Philippines - thị trường mua gạo lớn nhất của Việt Nam - tạm ngưng nhập khẩu do tồn kho trong nước còn cao.

Thị trường gạo châu Á, trong đó có Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống

Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà xuất khẩu, cùng với biến động tỷ giá, đã khiến người mua có lợi thế khi đàm phán với bên bán về hợp đồng mua gạo.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm còn 340 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2007. Các thương nhân cho biết nguồn cung trong nước tăng mạnh nhờ vụ mùa được hỗ trợ bởi lượng mưa thuận lợi, trong khi đồng baht mạnh lên khiến gạo Thái kém cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - giá gạo đồ 5% tấm chỉ còn 340 - 345 USD/tấn, thấp nhất kể từ giữa năm 2016. Loại gạo trắng 5% tấm cũng chỉ ở mức 360 - 370 USD/tấn. Đồng rupee suy yếu phần nào giúp giảm áp lực lên các nhà xuất khẩu, nhưng nhu cầu thấp vẫn kéo giá đi xuống. Một số nhà xuất khẩu thừa nhận các khách hàng đang tận dụng bối cảnh dư cung để ép giá, trì hoãn ký hợp đồng chờ giá gạo giảm thêm.

Thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Giá gạo liên tục giảm khi nguồn cung vụ mới từ các nước sản xuất chính bắt đầu ra thị trường, trong khi nhiều nhà nhập khẩu lớn tạm thời chưa mua vào, chờ giá điều chỉnh nữa.

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, lần đầu tiên nuôi tôm thẻ trong ao nước ngọt

Chính phủ Philippines thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025, kéo dài thêm hai tháng so với kế hoạch ban đầu, nhằm nâng giá lúa nội địa và bảo vệ người trồng lúa khỏi thua lỗ trong bối cảnh nguồn cung trong nước dư thừa và giá giảm sâu.

Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, Chính phủ Philippines kỳ vọng Quốc hội sớm thông qua đề xuất tăng thuế nhập khẩu gạo. Trong trường hợp không được chấp thuận, phương án dự phòng - đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ủng hộ - là chỉ cho phép nhập khẩu gạo trong tháng 1/2026, sau đó tiếp tục tạm ngừng nhập khẩu từ tháng 2 đến tháng 4/2026 để bảo vệ vụ mùa tiếp theo.

Tính đến cuối tháng 9/2025, Philippines đã nhập khẩu 3,5 triệu tấn gạo, vượt xa mức 2,7 triệu tấn được cho là “hợp lý” cho giai đoạn này của năm.

Năm ngoái, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines đạt 4,7 triệu tấn, khiến quốc gia này tiếp tục là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Trước đó, Chính phủ Philippines đã tạm ngừng nhập khẩu gạo từ ngày 1/9, với thời hạn ban đầu là 60 ngày. Tuy nhiên, giá lúa tại ruộng vẫn giảm mạnh, xuống còn 17,11 peso/kg (khoảng 0,29 USD) trong tháng 8/2025, thấp hơn 27,8% so với mức 23,71 peso/kg cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Philippines (PSA).

Cần Thơ: Lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vẫn được đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị đưa ra chợ bán

Các chuyên gia nhận định, việc kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo là nỗ lực của Chính phủ Philippines nhằm vực dậy giá lúa gạo và ổn định thu nhập cho nông dân, trong bối cảnh thị trường nội địa dư cung, còn nguồn gạo nhập khẩu từ các nước xuất khẩu lớn như Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ vẫn dồi dào.

Cuối năm, giao dịch, mua bán vẫn "ì ạch" do nhu cầu gạo toàn cầu yếu

Với Việt Nam, trong 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, khối lượng gạo xuất khẩu của ta chỉ tăng 0,1%, nhưng về giá trị lại giảm tới 18,5%. Điều này cho thấy thị trường xuất khẩu đang trải qua những biến động đáng kể…

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu 600 nghìn tấn gạo, đem về 288,4 triệu USD. Luỹ kế 9 tháng, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo đạt 7 triệu tấn và 3,55 tỷ USD, tăng 0,1% về khối lượng nhưng giảm 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng năm 2025 ước đạt 509 USD/tấn, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Về nguyên nhân sụt giảm giá trị xuất khẩu gạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines đã tạm dừng nhập khẩu từ ngày 1/9, khiến giá trị xuất khẩu sang thị trường này trong 9 tháng năm 2025 giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vườn cau 1.000 cây thẳng lên trời ở Nghệ An trước đây đẹp mê tơi, nay tan hoang thế này, ông chủ rầu cả ruột

Tuy nhiên, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 44%.Tiếp đến, Gana và Bờ Biển Ngà là hai thị trường lớn đứng thứ hai và thứ ba, với thị phần tương ứng là 11,4% và 10,7%.

Theo các thương nhân, từ nay đến cuối năm, hoạt động giao dịch vẫn chậm do nhu cầu gạo toàn cầu yếu. Thị trường sẽ chịu tác động sau khi Philippines – một trong những quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết năm 2025 và có thể cả đầu năm 2026, tình hình thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố bất định đã tác động trực tiếp đến sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, trong đó có mặt hàng gạo.

Điểm tựa lớn nhất của ngành gạo Việt Nam vẫn là chất lượng và khả năng thích ứng nhanh với thị trường.
Đàn chim quý hơn 300 con, đuôi rõ dài ở Lâm Đồng, nuôi như nuôi gà ta, bán 3,5 triệu/cặp con giống

Với kế hoạch xuất khẩu gạo cả năm đạt 8 triệu tấn, chúng ta đã hoàn thành gần 85% chỉ tiêu và hoàn toàn có khả năng vượt kế hoạch. Đáng chú ý, gạo Việt Nam đã hiện diện tại nhiều thị trường truyền thống và mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông, châu Phi, Tây Á.

Song các cơ quan chức năng cũng nhận định, một số thị trường trọng điểm như Indonesia, Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo đã và sẽ còn tạo áp lực lên giá và tiêu thụ. Nhưng về tổng thể, đầu ra của gạo Việt Nam vẫn được duy trì ổn định và nhu cầu nhập khẩu ở nhiều thị trường sẽ quay trở lại vào dịp cuối năm và đầu năm sau.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần tuyệt đối không được chủ quan, phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị hạt gạo Việt, đồng thời củng cố thương hiệu và chất lượng gạo Việt Nam.

Nguồn cung gạo toàn cầu năm 2025/26 được USDA dự báo đạt mức kỷ lục 728,7 triệu tấn, thấp hơn 0,2 triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng tăng 1% so với năm trước và là năm thứ ba liên tiếp tăng. Việc điều chỉnh giảm nguồn cung chủ yếu là do hạ mức dự báo về nguồn cung của Myanmar, Lào, Nigeria, Thái Lan và Việt Nam, mặc dù nâng dự báo về nguồn cung của Ấn Độ, Liên minh châu Âu và Mỹ.

Tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2025/26 sẽ tăng gần 0,4 triệu tấn lên mức kỷ lục 542,0 triệu tấn, chủ yếu do điều chỉnh tăng mức dự báo về tiêu thụ của Nigeria thêm 0,3 triệu tấn lên mức kỷ lục 8,4 triệu tấn. Ngược lại, dự báo tiêu thụ gạo của Indonesia, hiện là quốc gia tiêu thụ gạo lớn thứ tư thế giới, được điều chỉnh giảm 0,2 triệu tấn xuống còn 35,3 triệu tấn, chủ yếu do sự đa dạng hóa chế độ ăn uống sang các loại thực phẩm làm từ bột mì. Dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu kỷ lục năm 2025/26 phần lớn được thúc đẩy bởi mức tiêu thụ dự kiến cao kỷ lục ở một số quốc gia tiêu thụ gạo lớn, bao gồm Bangladesh, Ấn Độ, Nigeria, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Thực tế, gạo Việt Nam vẫn giữ được vị thế đáng kể nhờ chất lượng và uy tín. Các giống gạo thơm và gạo dẻo như Đài Thơm 8, OM18, OM5451 tiếp tục được thị trường quốc tế, đặc biệt là Philippines và châu Phi, đánh giá cao về hương vị và độ ổn định.

Điểm tựa lớn nhất của ngành gạo Việt Nam vẫn là chất lượng và khả năng thích ứng nhanh với thị trường. Trong 9 tháng năm nay, Việt Nam đã chuyển hướng xuất khẩu gạo sang các thị trường khác như Gana và Bờ Biển Ngà, với mức tăng trưởng lần lượt là 58,6% và 95,5%. Đặc biệt, thị trường Bangladesh ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 164,7 lần... Những con số này cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng của ngành gạo Việt Nam trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường mới.

Điều này cũng cho thấy, các doanh nghiệp chuyển hướng mạnh sang phân khúc gạo đặc sản, gạo hữu cơ và gạo thơm cao cấp (vừa nâng giá trị gia tăng, vừa giảm phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống)-là hướng đi hoàn toàn đúng. Đây sẽ là cách giúp gạo Việt Nam không chỉ đứng vững trong bối cảnh dư cung hiện nay, mà còn củng cố vị thế lâu dài trên thị trường gạo toàn cầu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

Tại buổi gặp mặt với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành những lời biểu dương đối với vai trò tiên phong của người nông dân và sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Nhà nông
Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nhà nông
Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

Nhà nông
Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên 'khoe' sẽ xây chung cư nuôi tôm

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, buôn bán tấp nập, doanh thu bán lẻ ước đạt 11.148 tỷ trong 6 tháng

Nhà nông
Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, buôn bán tấp nập, doanh thu bán lẻ ước đạt 11.148 tỷ trong 6 tháng

Đọc thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Tin tức

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thường xuyên uống nước tăng lực chống buồn ngủ khi lái xe, người đàn ông nhận cảnh báo bất ngờ từ bác sĩ
Xã hội

Thường xuyên uống nước tăng lực chống buồn ngủ khi lái xe, người đàn ông nhận cảnh báo bất ngờ từ bác sĩ

Xã hội

Do thường xuyên phải lái xe đường dài, người đàn ông có đêm uống hết cả vỉ nước tăng lực. Ban ngày khi về nhà anh lại ngủ li bì, hầu như không vận động, khi khám bác sĩ anh nhận kết quả bất ngờ, nguy cơ đột quỵ bất cứ lúc nào.

Tiền vệ Hà Nội FC: Giành 10 danh hiệu, vẫn “vô duyên” với ĐT Việt Nam
Thể thao

Tiền vệ Hà Nội FC: Giành 10 danh hiệu, vẫn “vô duyên” với ĐT Việt Nam

Thể thao

Tuy đã giành được 10 danh hiệu cùng Hà Nội FC nhưng tiền vệ Đậu Văn Toàn vẫn chưa một lần được khoác áo ĐT Việt Nam.

Loài 'rau vua' phủ xanh cát trắng ở làng Chăm, tỉnh Khánh Hòa, cứ bẻ măng non là bán đắt như tôm tươi
Nhà nông

Loài "rau vua" phủ xanh cát trắng ở làng Chăm, tỉnh Khánh Hòa, cứ bẻ măng non là bán đắt như tôm tươi

Nhà nông

Giữa các triền cát trắng mênh mông của xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa mới (trước sáp nhập thuộc tỉnh Ninh Thuận) cái tên Hùng Ky - người đồng bào Chăm trồng măng tây xanh (rau vua) ở thôn Tuấn Tú đã trở thành niềm tự hào của bà con nơi đây.

Muốn biết thông tin đất đai, người dân được quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước nào cung cấp?
Bạn đọc

Muốn biết thông tin đất đai, người dân được quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước nào cung cấp?

Bạn đọc

Người dân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước cung cấp dữ liệu đất đai như bản đồ địa chính, hồ sơ thửa đất, thông tin quy hoạch sử dụng đất. Quy định này được nêu rõ tại Quyết định 2304/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Mỹ tiết lộ mục tiêu tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào Nga
Điểm nóng

Mỹ tiết lộ mục tiêu tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào Nga

Điểm nóng

Các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo ngày càng gia tăng về các cuộc thảo luận liên quan đến việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, cảnh báo rằng động thái này có thể bị Moscow diễn giải là một hành động leo thang trực tiếp.

Yến Nhi vượt đau đớn để thi Bán kết Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

Yến Nhi vượt đau đớn để thi Bán kết Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều lùm xùm, phần thể hiện của Hoa hậu Yến Nhi tại Bán kết Miss Grand International 2025 được khán giả đánh giá tích cực.

Nông thôn Tây Bắc: Giữ rừng, đời sống người dân Điện Biên được nâng cao
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Giữ rừng, đời sống người dân Điện Biên được nâng cao

Điện Biên Hôm Nay

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tiếp tục khẳng định hiệu quả rõ nét tại tỉnh Điện Biên. Việc chi trả DVMTR cho hàng nghìn chủ rừng, đã giúp người dân có thêm thu nhập, góp phần phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ rừng.

Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân, từng là hotgirl đình đám
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong "Cách em một milimet", tuổi U40 mẹ đơn thân, từng là hotgirl đình đám

Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" xinh đẹp, quyến rũ nhưng sự xuất hiện của cô khiến khán giả thất vọng, dọa bỏ phim chỉ vì một chi tiết.

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về
Gia đình

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về

Gia đình

4 loại cây cảnh trồng trong chậu nhỏ này không chỉ mang lại thực phẩm tươi ngon mà còn làm bừng sáng ban công nhà bạn.

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang chờ ủy ban kỷ luật liệu có hành động gì đối với HLV Peter Cklamovski liên quan đến những bình luận gần đây của ông, vốn bị xem là chỉ trích cơ quan này.

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay thứ 5 tiếp tục đà suy giảm, nhưng giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường giao ngay đang có xu hướng tăng nhẹ.

Kaity Nguyễn: 'Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài'
Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn: "Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài"

Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn chia sẻ ấn tượng sâu sắc về diễn viên Bảo Định trong phim "Tử chiến trên không", đặc biệt là sự hết mình của nam diễn viên.

CIA đang chuẩn bị tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela
Điểm nóng

CIA đang chuẩn bị tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, ông đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Venezuela.

Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên 'chợ số' lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo
Nhà nông

Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên "chợ số" lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo

Nhà nông

Nhờ áp dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá, bán hàng, người dân ở Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) tiêu thụ sơn tra (hay còn gọi là quả táo mèo) thuận lợi và hiệu quả hơn. Trong đó, có nhiều gia đình có thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/năm.

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống
Nhà nông

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống

Nhà nông

Những tuyến đường nông thôn mới trồng hoa giấy trải dài khang trang, rộng rãi; một khung cảnh yên bình với đầy đủ sắc màu mướt xanh của cây xanh, hoa tươi…thôn Việt Yên, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) đã tạo nên những ấn tượng khó quên nếu ai từng một lần đến thăm.

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí
Nhà đất

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí

Nhà đất

Cả loạt trụ sở công trị giá hàng chục tỷ đồng ngay giữa trung tâm TP. Đà Nẵng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đang bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, khiến nhiều người dân không khỏi xót xa trước sự lãng phí và nhếch nhác giữa lòng đô thị văn minh.

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS
Thể thao

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS

Thể thao

FAM chuẩn bị kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch, trước nguy cơ bóng đá Malaysia chịu án phạt dài hạn như Đông Timor.

Kinh tế hợp tác xã và trang trại, trụ cột mới của nông thôn hiện đại Hà Nội (Bài 4)
Tin tức

Kinh tế hợp tác xã và trang trại, trụ cột mới của nông thôn hiện đại Hà Nội (Bài 4)

Tin tức

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại đang trở thành trụ cột mới của nông thôn hiện đại, đưa nông nghiệp Thủ đô phát triển xanh, bền vững và giàu giá trị.

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của 'quý tử' với hoa hậu Đỗ Thị Hà
Kinh tế

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của "quý tử" với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Kinh tế

Trước đám cưới của doanh nhân Nguyễn Viết Vương, con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải với hoa hậu Đỗ Thị Hà, công ty này đã nâng vốn điều lệ lên 4.478 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với mức 2.365 tỷ đồng tại lần công bố vốn gần nhất vào tháng 8/2022.

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII: Phấn đấu là Thủ đô xanh, thông minh, người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII: Phấn đấu là Thủ đô xanh, thông minh, người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu

Tin tức

TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, người dân hạnh phúc và hướng tới trở thành "thành phố kết nối toàn cầu" vào năm 2045.

Giá chung cư vẫn “nóng”, lượng giao dịch quý 3/2025 cao nhất kể từ năm 2018
Nhà đất

Giá chung cư vẫn “nóng”, lượng giao dịch quý 3/2025 cao nhất kể từ năm 2018

Nhà đất

Theo báo cáo của CBRE, thị trường căn hộ Việt Nam trong quý 3/2025 ghi nhận mức giao dịch và nguồn cung cao nhất kể từ năm 2018. Tuy nhiên, các con số kỷ lục ấy lại phản chiếu nghịch lý “thừa nhà cao cấp, thiếu nhà bình dân” ngày càng rõ rệt.

Hải Phòng quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nước mắm đặc sản, các loại thủy sản chế biến
Nhà nông

Hải Phòng quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nước mắm đặc sản, các loại thủy sản chế biến

Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nước mắm và thủy sản chế biến tại Hải Phòng năm 2025”.

Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng
Nhà đất

Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng

Nhà đất

Liên danh Thái Sơn - Hoàng Hiệp vừa được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt làm chủ đầu tư Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng, quy mô hơn 126 ha với sân golf 18 hố và khu đô thị.

Nuôi con động vật 'dễ nổi khùng' nếu bị trêu chọc, anh nông dân Nghệ An tự trả lương “khủng”/tháng
Nhà nông

Nuôi con động vật "dễ nổi khùng" nếu bị trêu chọc, anh nông dân Nghệ An tự trả lương “khủng”/tháng

Nhà nông

Anh Dưng ở xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An nuôi ong vò vẽ, loài ong nổi tiếng hung dữ "dễ nổi khùng" nếu bị trêu chọc, để lấy nhộng ong bán. Nhộng ong vò vẽ béo tròn được nhiều người tìm mua, có từng nào cũng bán hết giúp anh Dưng thu nhập cả chục triệu mỗi tháng.

Nữ sinh lớp 10 là thủ khoa thi HSG môn tiếng Anh lớp 12 Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, không phải lần đầu 'vượt cấp'
Xã hội

Nữ sinh lớp 10 là thủ khoa thi HSG môn tiếng Anh lớp 12 Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, không phải lần đầu "vượt cấp"

Xã hội

Dù mới học lớp 10, em Nguyễn Diệu Hà đã vượt qua nhiều anh chị lớp 11, 12 để xuất sắc giành giải Nhất và là thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội môn Tiếng Anh.

30.000 nhà đầu tư trong vụ án Shark Bình liệu có lấy lại được tiền?
Bạn đọc

30.000 nhà đầu tư trong vụ án Shark Bình liệu có lấy lại được tiền?

Bạn đọc

Shark Bình và các đồng phạm bị cáo buộc rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Hiện mới có 4 nhà đầu tư gửi đơn tố giác, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra: 30.000 nhà đầu tư liệu có lấy lại được tiền?

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?
Nhà nông

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?

Nhà nông

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND quy định về phạm vi hoạt động của xe thô sơ và sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2025.

Tiết lộ kế hoạch quân sự chưa từng có của EU chống lại Nga
Điểm nóng

Tiết lộ kế hoạch quân sự chưa từng có của EU chống lại Nga

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu sẽ đề xuất triển khai các dự án máy bay không người lái và phòng không chung trong những tháng tới, như một phần của kế hoạch 5 năm nhằm tái vũ trang và "răn đe" Nga, Bloomberg đưa tin, trích dẫn một tài liệu nội bộ.

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

4

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

5

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'