Cốt truyện lịch sử kỳ ảo bị "lạm dụng"

Gần đây, phim cổ trang Hàn Quốc đã bước qua khuôn mẫu lịch sử đơn thuần để chuyển sang hình thức kể chuyện đa thể loại. Tác phẩm “The Haunted Palace” nổi bật với câu chuyện tình giữa một con "imugi" – sinh vật rắn thần trong truyền thuyết Hàn Quốc – và một pháp sư nữ, lấy bối cảnh giả tưởng vào cuối triều đại Joseon. Phim khéo léo lồng ghép yếu tố huyền bí, chính trị cung đình và tình cảm, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người xem.

Yếu tố kì ảo được sử dụng nhiều trong các phim truyền hình Hàn Quốc gần đây. IG.

Mỗi tập phim giới thiệu một hồn ma có quá khứ đau thương, không chỉ nhằm tạo sự rùng rợn mà còn khắc họa chiều sâu nhân văn. Chẳng hạn, một linh hồn chết đuối sống trong giếng cung điện thực chất là một cung nữ uất ức vì bị hoàng tử Yeongin đối xử tàn nhẫn. Nhờ sự giúp đỡ của nhân vật nữ chính Yeo Ri, oan hồn được hóa giải và tránh khỏi việc biến thành ác quỷ. Một hồn ma khác – Makdol – gây xúc động với câu chuyện cha hy sinh mạng sống để cứu con gái. Tình tiết này đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhờ tình phụ tử cảm động.

Tác phẩm không chỉ gây ấn tượng bởi yếu tố siêu nhiên mà còn nhờ cách xây dựng các tuyến tình cảm phức tạp và các pha hành động dàn dựng công phu. Phim đã nâng tầm thể loại kinh dị dân gian bằng cách khai thác chiều sâu cảm xúc và văn hóa dân gian Hàn Quốc.

Thể nghiệm thể loại lai tạo và hướng đến khán giả toàn cầu

Bên cạnh “The Haunted Palace,” Netflix cũng trình làng “Dear Hongrang” vào ngày 16/05. Tác phẩm lấy bối cảnh thời Joseon, xoay quanh Hongrang – con trai một gia đình thương nhân giàu có – trở về sau 12 năm mất tích mà không nhớ gì về quá khứ. Câu chuyện diễn biến theo hướng tâm lý khi Jae Yi, người chị cùng cha khác mẹ, là người duy nhất nghi ngờ sự trở lại bí ẩn của anh. Dù đặt trong bối cảnh cổ trang, phim lại đậm chất trinh thám và tâm lý hiện đại.

Trong khi đó, Disney+ chuẩn bị phát hành “The Murky Stream” – bộ phim cổ trang gốc đầu tiên – vào nửa cuối năm nay. Phim kể về một gã giang hồ ở Maponaru, nơi từng là trung tâm hậu cần và kinh tế ven sông Hán, sau này trở thành huyền thoại thông qua mối quan hệ rối rắm với một người phụ nữ chính trực và một người đàn ông khát khao làm quan liêm chính.

Không dừng lại ở đó, tháng tới, đài KBS sẽ ra mắt “The First Night With the Duke", chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng. Nội dung kể về một nữ sinh đại học vô tình xuyên không vào tiểu thuyết yêu thích và qua đêm với nhân vật nam chính. Bộ phim tái hiện khung cảnh Joseon với yếu tố chiếm hữu, góp phần làm phong phú thêm thể loại cổ trang bằng cách kết hợp kỳ ảo và lãng mạn.

Một cảnh trong phim "Dear Hongrang". Netflix.

Theo các chuyên gia, phim cổ trang Hàn Quốc từng tập trung vào các sự kiện có thật trong lịch sử. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay chuyển dần sang các tác phẩm hư cấu, khai thác yếu tố hành động, lãng mạn và siêu nhiên nhằm bắt kịp thị hiếu toàn cầu. Nhà phê bình văn hóa Jung Dukhyun nhận định: “Khán giả giờ đây có thể tự hỏi liệu các bộ phim đó còn là cổ trang không, vì sự biến đổi đã quá rõ rệt. Các yếu tố thể loại đã trở thành phần không thể thiếu.”

Ông Jung cho rằng việc pha trộn các thể loại giúp phim cổ trang Hàn Quốc tiếp cận dễ dàng hơn với khán giả quốc tế, vốn đã quen thuộc với phim có cấu trúc thể loại rõ ràng. Ông dẫn chứng: “Bộ phim 'Ám điểm' dùng pháp sư để trừ tà, một chi tiết gần gũi với khán giả phương Tây nhưng được lồng ghép khéo léo trong bối cảnh dân gian Hàn Quốc, tương tự như những câu chuyện trong 'Chuyện ma Hàn Quốc'".

Tương tự, “Dear Hongrang” tận dụng công thức mất tích – trở về – bí ẩn, pha trộn thêm yếu tố tình cảm và tâm lý để tăng sức hấp dẫn.

Ông Jung kết luận: “Người Hàn Quốc là dân tộc của sự kết hợp. Chúng tôi biết cách pha trộn các yếu tố khác nhau thành một tổng thể hợp lý. Đó chính là thế mạnh của nội dung Hàn Quốc ngày nay.”