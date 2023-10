Dù mới chiếu sớm 3 ngày, chưa chính thức ra rạp và nhận không ít chỉ trích “sai lệch lịch sử” nhưng phim Đất rừng phương Nam đang tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé, với doanh thu ngất ngưởng.

Dữ liệu từ Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc, lập cập nhật đến chiều 16/10, doanh thu phòng vé Đất rừng phương Nam đã vượt 47 tỷ đồng. Bộ phim có kinh phí 40 tỷ.

Doanh thu của Đất rừng phương Nam vượt trội so với các bộ phim còn lại đang có mặt trên phòng vé, như The Exorcist: Believer, Wolfoo and The Mysterious Island…

Chỉ riêng cuối tuần qua, từ ngày 13/10 - 15/10, phim Đất rừng phương Nam thu hút 465.000 lượt khán giả.

Tuy vậy, so sánh với các bộ phim đình đám trước đó của Trấn Thành như Bố già, Nhà bà Nữ, doanh thu trong 3 ngày đầu của Đất rừng phương Nam có phần kém hơn. Cụ thể, phim Bố già (2021) từng đạt 63 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu sớm. Phim Nhà bà Nữ (2023) cộng yếu tố dịp Tết đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 3 ngày.

Phim Đất rừng phương Nam sẽ chính thức chiếu từ ngày 20/10.

Trong 3 ngày chiếu sớm, bộ phim nhận không ít ý kiến trái chiều, có khen có chê, nhưng đáng chú ý là bộ phim bị chỉ trích làm sai lệch lịch sử, khi đề cao Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn…

Bộ VHTTDL đã yêu cầu thẩm định lại bộ phim. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết nhà sản xuất đã chủ động đề xuất sửa phần thoại trong phim, chuyển từ "Nghĩa Hòa Đoàn" thành "Nam Hòa Đoàn" và "Thiên Địa Hội" thành "Chính Nghĩa Hội", nhằm tránh sự liên tưởng đến "Thiên Địa Hội" và "Nghĩa Hoà Đoàn" từ thời nhà Thanh của Trung Quốc.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Trấn Thành - vai bác Ba Phi trong phim Đất rừng Phương Nam.

Người đứng đầu ngành điện ảnh cho hay sẽ giám sát xem bản phim có được chỉnh sửa hay chưa khi Đất rừng phương Nam công chiếu rộng rãi từ 20/10. Nếu phát hiện nhà sản xuất không thực hiện như cam kết, Cục Điện ảnh sẽ có biện pháp mạnh hơn.

Phim Đất rừng phương Nam phiên bản điện ảnh do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn. Trấn Thành được đạo diễn Quang Dũng, nhà sản xuất Trinh Hoan mời cùng đầu tư dự án.

Đất rừng phương Nam lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi. Tương tự phiên bản năm 1997 (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn), phim đan xen câu chuyện tìm cha của bé An cùng phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp của người Nam bộ.