Đợt phim Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và các ngày lễ lớn 1/5, 7/5 năm 2025, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần phim Giải Phóng, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... tổ chức chiếu phim lưu động ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

“Đào, phở và piano” từng gây sốt đầu năm 2024. Ảnh: NSX

“Đợt phim Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và các ngày lễ lớn 1/5, 7/5 năm 2025” là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh, người xem sẽ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Phim tài liệu Những nét vẽ từ trái tim của Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Ảnh: NSX

Cũng trong thời gian này, Cục Điện ảnh sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tổ chức “Tuần phim Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)” từ ngày 12 đến ngày 15/5/2025 tại tỉnh Nghệ An.

“Tuần phim Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)” nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm 2025. Tuần phim là dịp để công chúng, đặc biệt là nhân dân Nghệ An - quê hương của Người, tưởng nhớ và tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Những tác phẩm điện ảnh được trình chiếu không chỉ khắc họa sâu sắc cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp, cổ vũ tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

Bộ phim về thời thơ ấu của Bác Hồ được công chiếu váo tháng 5 tới. Ảnh: NSX

Lễ Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào lúc 19h30, ngày 12/5/2025 tại Nhà hát Dân ca Nghệ An với phim truyện “Vầng trăng thơ ấu”, phim sử dụng ngân sách nhà nước, của đạo diễn Hồ Ngọc Xum do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất.

Cũng trong khuôn khổ Tuần phim, Cục Điện ảnh sẽ tổ chức Chương trình giao lưu giữa các nghệ sĩ từng đảm nhận vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh, các nghệ sĩ của đoàn phim “Vầng trăng thơ ấu”, “Đào, phở và piano”, phim Tài liệu “Những nét vẽ từ trái tim” với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu IV ngày 13/5/2025 và cán bộ, giảng viên, sinh viên tại Trường Đại học Vinh ngày 14/5/2025. Đoàn nghệ sĩ sẽ đến tham quan và dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tham quan di tích lịch sử Đền Vua Quang Trung…

Lễ dâng hoa sẽ diễn ra tại tượng đài Bác Hồ, Quảng trường Hồ Chí Minh vào lúc 16h ngày 12/5/2025.



Các bộ phim được chiếu trong khuôn khổ “Đợt phim Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và các ngày lễ lớn 1/5, 7/5 năm 2025”:



1. Đại đội 915 sáng mãi bản hùng ca màu lửa (Phim tài liệu)



2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô ngàn năm văn hiến (Phim tài liệu)



3. Trong lòng thành phố tôi yêu (Phim tài liệu)



4. Nơi đất lành chim đậu (Phim tài liệu)



5. Thống nhất đất nước - Con đường đã chọn (Phim tài liệu)



6. Tỉnh thức và hóa giải (Phim tài liệu)



7. Nhà thầu khoán Năm U.SOM (Phim tài liệu)



8. Tiếng cồng núi Nưa (Phim hoạt hình Việt Nam)



9. Cây ước vọng (Phim hoạt hình Việt Nam)



10. Đóa hoa dâng Bác (Phim hoạt hình Việt Nam)



11. Vầng trăng thơ ấu (Phim truyện)



12. Những nét vẽ từ trái tim (Phim tài liệu)



13. Đào, Phở và Piano (Phim truyện)